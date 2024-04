Olyan jelentés jött ki az üzemanyagárakról, aminek a kormány nagyon nem fog örülni

Ahogy az Index beszámolt róla: Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egyértelműen kifejezte a kormány elvárását a magyar üzemanyagpiac szereplőivel szemben, miszerint a hazai üzemanyagáraknak a régiós középmezőnyben kell elhelyezkedniük. Ez azóta sem történt meg, ami miatt talán nem túlzás kijelenteni, hogy a kabinet igencsak „zabos”. Ennek jele, hogy Nagy Márton múlt héten berendelte a Mol, valamint a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) vezetőit a magas üzemanyagárak miatt.

Szakértők szerint a globális energiapiaci körülmények fényében Nagy Márton nemzetgazdasági miniszternek több eszköz is rendelkezésére áll a jövőben az üzemanyagárak alakítására.

A kormány arra kérte a Központi Statisztikai Hivatalt, hogy készítsen jelentést az üzemanyagárakról, kiváltképp a magyar árszint régiós összevetésére fókuszálva.

Benzinben és dízelben is verjük a régiót

Az EU Weekly Oil Bulletin legfrissebb adatai alapján

Magyarországon a 95-ös oktánszámú motorbenzin átlagára 640, míg a régiós országokban 620 forint volt. A magyarországi átlagár 3,2 százalékkal magasabb a régiós átlagértéknél. A dízel üzemanyag heti átlagos ára Magyarországon 654 forint volt, ami 31 forinttal, 5 százalékkal haladta meg a régiós 623 forintos átlagárat

– közölte a KSH.

A hatósági üzemanyagár 2022. decemberi kivezetése után Magyarországon a régiós átlag fölé emelkedett az üzemanyagok ára. A 95-ös benzin esetében a 2023-as év során jelentős áringadozást tapasztalhattak a fogyasztók a benzinkutakon, a legmagasabb árakat szeptemberben regisztráltuk, ekkor 650 forint körül mozgott a benzin átlagára. A legalacsonyabb árak májusban és decemberben voltak, amikor átlagosan 540 és 570 forint közötti összeget kellett fizetni egy liter 95-ös oktánszámú benzinért. 2024 eleje óta az üzemanyagárak terén folyamatos növekedés figyelhető meg.

A régiós adatokkal összehasonlítva a 95-ös benzin magyarországi átlagára két hét kivételével mindig meghaladta a régióst. 2023 első két hónapjában a heti eltérés 10–17 százalék közötti volt, majd ez az év folyamán mérséklődött. 2024-ben újra nyílt az olló, áprilisban már 5 százalékkal haladta meg a hazai benzinár a régiós átlagot. A legfrissebb adatok alapján 2024. április 15-én ez az érték 3,2 százalék volt.

A dízel esetében a benzinnél is jelentősebb volt az ingadozás az átlagárakat tekintve 2023-ban. Januárban a havi átlagár még meghaladta a 700 forintot, májusban pedig a legalacsonyabb átlagárat regisztráltuk, 545–570 forintot. A benzinhez hasonlóan 2024 elejétől a gázolaj esetében is folyamatosan növekedtek az átlagárak.

2023-ban a dízelolaj magyarországi átlagára minden héten meghaladta a régiós átlagárat, az év első hónapjában 8–13 százalékkal múlta felül. Az év további részében a benzin árához hasonló tendenciát tapasztaltunk. 2024 I. negyedévében havi szinten 5,4 százalékkal haladta meg a magyarországi dízelár a régiós átlagot. A legfrissebb adatok alapján 2024. április 15-én ez az érték 5,0 százalék volt.

A legfrissebb adatok alapján Magyarországhoz képest a régiós országok közül Ausztriában, Szerbiában és Szlovákiában volt kissé magasabb a benzin átlagára. Csehország, Horvátország, Lengyelország, Románia és Szlovénia esetében a 95-ös oktánszámú benzin átlagára kevesebb mint 10 százalékkal, míg Bulgáriában több mint 10 százalékkal maradt el a magyar ártól.

A dízelolaj esetében Ausztria és Szerbia heti átlagára meghaladta a magyar értéket, ugyanakkor Bulgáriában az átlagár több mint 10 százalékkal alacsonyabb volt a magyar dízel üzemanyag átlagárához képest.

Ahogy a cikk elején is említettük, a nemzetgazdasági miniszter kezében több eszköz is van, amikkel belenyúlhat az üzemanyagárakba. (Korábban ilyen volt a benzin és dízel esetében is bevezetett 480 forint/literes hatósági ár, amit 2022 decemberében vezettek ki.) Kérdés, hogy Nagy Márton előhúzza-e egyik kártyáját, és ha igen, melyiket.

(Borítókép: Németh Emília / Index)