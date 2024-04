Szerdától ismét drágul a benzin és a gázolaj a magyar kutakon – közölte a holtankoljak.hu. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter eközben arról beszélt egy interjúban, hogy fogy a kormányzat türelme a Mollal és a Magyar Ásványolaj Szövetséggel (MÁSZ) folytatott tárgyalásokon, és a jövő hét vége után dönthetnek arról, hogy be kell-e avatkozni az üzemeanyagpiacon.

A nemzetgazdasági miniszter az előző heti drágulás után már berendelte a Mol és a MÁSZ vezetőit. A szakértők már akkor is arról beszéltek, hogy a kormány valamilyen módon, puha vagy kemény eszközökkel akár be is avatkozhat a piaci folyamatokba.

A találkozón Nagy Márton azzal vádolta az üzemanyagpiac szereplőit, hogy nem tartják be egy korábbi megállapodásukat, és jelezte. határozott elvárása, hogy „az üzemanyagáraknak – teljesítve a megállapodást – a lehető leghamarabb a régiós középmezőnybe kell kerülnie”. Egy nappal később Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke az ATV Egyenes Beszéd című műsorában kritizálta a miniszter fellépését, amire Nagy Márton lapunk megkeresésére válaszolva reagált.

Az üzengetésektől függetlenül hétfőn újabb, kis mértékű áremelést jelentettek be az üzemanyagpiacon. A holtankoljak.hu szerint a benzin ára literenként 2 forinttal nő szerdától, a gázolajé viszont változatlan marad.

A szakportál azt írta, hogy ennek fényében a hét közepétől az alábbi átlagárakkal számolhatunk a hazai kutakon:

95-ös benzin: 643 Ft/liter;

Gázolaj: 653 Ft/liter.

Általánosságban véve is borúsak a kilátások

A holtankoljak.hu vasárnap megosztott egy részletesebb, erre a hétre vonatkozó árváltozás-előrejelzést is, amelyben azt írták, a hétvégi események (vagyis az Izrael elleni iráni támadás) hatására komoly esély van arra, hogy emelkednek a világpiaci árak, és ezáltal a hazai üzemanyagárak is.

„A hosszabb távú következmények attól fognak függeni, hogy Izrael és a Nyugat milyen válaszlépést tesz a támadást követően. Irán szerepe az olajpiacon egyre erősebb, mivel a Joe Bideni kormányzás ideje alatt az ország növelte olajexportját. A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára folyamatosan emelkedő tendenciát mutat, idén már közel 18 százalékot nőtt az ár” – írták az előrejelzésben.

Megjegyezték azt is, hogy „sajnos a forint sem tud segíteni a helyzeten, ugyanis az árfolyam a dollárral szemben gyengült, egy hét alatt 3 százalékot, és most már 370 közeli szinten van. Mindezek tükrében inkább áremelésre kell készülni a hazai kutakon ezen a héten” – írta a portál.

Nagy Márton közölte, fogy a türelem, beavatkozhat a kormány

A nemzetgazdasági miniszter még az áremelkedés bejelentése előtt adott interjút a Világgazdaságnak, amelyben feltették neki a kérdést, hogy „meddig tart a kormány türelme. Lassan 700 forint a benzin és a gázolaj Magyarországon”.

Nagy Márton erre azt mondta, hogy „a kormány türelme kezd elfogyni, ez látszik az elmúlt napok történésein is. Figyelmeztettük a MÁSZ-t és a Molt is, hogy azt a megállapodást, amely értelmében a hazai üzemanyagáraknak a régiós középmezőnyben kell lenniük, tartsa be, ugyanis időközben az árak elcsúsztak”.

Hozzátette, „véleményünk szerint 7-9 százalékkal vannak följebb a hazai üzemanyagárak, mint a régiós átlag. De annak érdekében, hogy ne legyen vita arról, hogy pontosan mi is a régiós átlag, a KSH-t bíztuk meg, mint független objektív szervezetet, hogy alakítsa ki ennek módszertanát

Jövő hét péntektől fogja publikálni a szomszédos országok üzemanyagárait, és az átlagokat, utána tud a kormány dönteni, hogy beavatkozik-e vagy sem az üzemanyagpiacon

– közölte Nagy Márton.