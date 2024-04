Csaknem 30 százalékot is drágulhat a nyaralás tavalyhoz képest

A szállások idén is a Balatonnál és a fővárosban drágulnak leginkább a szezonra, de az előfoglalási számok alapján az látszik, ez is belefér a magyaroknak. Bár a last minute foglalás trenddé válhat az idén, a nagyobb társaságok és családok jobban szeretnek előre tervezni, így ők már a főszezonra kilőtték az olcsóbb apartmanokat és vendégházakat. A szállodák foglalásai csak később növekedhetnek, mert sokkal drágábbnak számítanak a kisebb szállásoknál.

Ahogy arról beszámoltunk, az áremelkedés ellenére a magyarok többet utaztak és vakációztak 2024 első negyedévében, mint 2023 azonos időszakában. Az áremelkedés pedig nem áll meg, az április 17-ig bezárult előfoglalási adatok alapján a magyar tengernél átlagosan 10 százalékkal kerül majd többe egy vendégéjszaka, mint egy évvel korábban, de van olyan település is, ahol csaknem 30 százalékos az emelkedés.

A legnagyobb áremelésre Balatonalmádiban került sor, ahol 28,79 százalékkal kerül többe egy éjszaka, mint 2023 nyarán.

A második helyre Balatonfüred 17,31 százalékos, míg a harmadik helyre Keszthely 15,48 százalékos ugrással futott be. A legnagyobb magyar szállásportál beszámolói alapján

2024-ben egy vendégéjszaka átlagosan 12 429 forintra jön ki a Balatonnál.

„Egy-egy település átlagárait is befolyásolja, hogy a szálláskínálatban milyen arányban vannak a különböző szállástípusok (hotel, apartman) és kategóriák (pl. 4-5 csillagos hotelek), és mit választanak a vendégek. Fontos kiegészítés, hogy ez egy pillanatnyi állás, a bentlévő foglalásokból számolunk, ezek esetében jelenleg az apartmanokat foglalták többen, tehát összességében most alacsonyabb árat látunk ahhoz képest, amit majd a szezonhoz közeledve és a szezon alatt látunk, amikor már a hoteleket is nagyobb arányban foglalják a vendégek, hiszen elfogytak az olcsóbb helyek” – mondta el a portál a Pénzcentrum megkeresésére.

A legnagyobb drágulást az apartmanok és a vendégházak szenvedték el, ezeknél 11,31, illetve 7,63 százalékos drágulással kell számolnia a foglalóknak, de összességében itt is 10 százalék körüli emelések történtek. Általában a július–augusztus a főszezon, az előfoglalások csaknem 80 százaléka erre az időszakra irányul, de a statisztikák szerint idén a last minute nyaralás is trendi lehet.

„Ugyanakkor idén erős trendnek látszik a last minute foglalás, az év eddigi részében a foglalások jelentős részét a leutazás dátumához közel, nagyjából 1 hónappal vagy annál kisebb időablakkal tették meg, ezzel magyarázható, hogy egyébként az előző évekhez hasonlóan a júniusi dátumok iránt még nem indult meg a kiugró kereslet (plusz a júniusi számokra hatással lehet a pünkösdi hosszú hétvége közelsége és a bizonytalanabb időjárás és vízhőmérséklet is a Balaton esetén). Jellemzően a családosok és a nagy társaságok azok, akik ennél korábban foglalnak. Ők önálló medencével vagy jakuzzival rendelkező házakat keresnek, és a legnépszerűbb szállásokat hamar elkapkodják” – tette hozzá a portál.

A vidék barátságosabb lehet

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) elnöke, Flesch Tamás elmondta, hogy a Balaton továbbra is nehéz helyzetben van, hiszen a fő időszak mindössze öthetes időintervallumot jelent.

Hogy abban az öt hétben mi történik, ki milyen árakkal operál a normális vállalkozótól a szerencselovagig, megjósolhatatlan. Aztán utána a sajtóban megjelennek olyan hírek, árak, amelyeket az ott lévők 5 százaléka ha tapasztalt – ez nem feltétlenül hiteles összkép

– mondta Flesch Tamás.

Hozzátette, hogy az természetes, hogy a hazai turisztikai szektorban a költségek emelkedése nem követte az árak növekedését, hiszen az utazás „luxuscikknek számít”, amely egyáltalán nem kötelező, viszont az evés, az ivás, a gázszámla kifizetése, az sokkal inkább az. Vidéken pedig maximum egy számjegyű emelkedésre számít, viszont az exportcikknek számító budapesti szállodaipar már más téma. „Meglátjuk, hogy euróban mit tudnak elfogadni a külföldiek, és kérdéses persze az árfolyam is” – zárta gondolatait.