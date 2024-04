Váratlanul csökkentették az üzemanyag árát a Mol kútjain

Az utóbbi hetekben némi zavar volt megfigyelhető az üzemanyagpiacon, és kormányzati szereplők többször is kilátásba helyezték, hogy puha vagy kemény eszközökkel, de beavatkozhatnak. Nemrég összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat ezzel kapcsolatban.

Most a Népszava arról számolt be, hogy

hétfő kora délután a mol az egész töltőállomás-hálózatán literenként 10 forinttal csökkentette üzemanyagai árát.

A lap megjegyezte, hogy mindez a nagykereskedelmi árváltozástól függetlenül történt meg, vagyis csak úgy mehetett végbe, hogy a vállalat csökkentette az árrését, tehát a saját hasznát. Mint emlékeztettek: bár az ágazat nem ismeri el, hogy tarifái és profitja kiemelkednének a térség átlagából, a kormányzat erre hivatkozva helyezte kilátásba azt, hogy akár ismét bevezethetik az üzemanyagárstopot is.

Az összes kúton árcsökkenés jöhet

A Népszava arra is kitért, hogy ha a piacvezető lánc lépését az összes magyarországi kút leköveti, akkor – a Holtankoljak.hu számadataiból kiindulva – literenként átlagosan 637 forintos benzin- és 623 forintos gázolajár várható. Bár a magyarországi kutakon már máskor is tapasztaltak hasonló, vagy akár ennél nagyobb árrés-elmozdulást is, elemzők a lépést a mostani politikai hangulatban mindenképp rendhagyónak és jelzésértékűnek tartják.

A lap kereste a Molt is ezzel kapcsolatban, de a vállalat csak annyit közölt, hogy árazásról nem nyilatkozik. Gépész László, a kis töltőállomásokat képviselő Független Benzinkutak Szövetségének alelnöke piaci tapasztalataira hivatkozva szintén megerősítette az árcsökkentésről szóló információkat. Azt is megjegyezte, hogy véleménye szerint

a 10 forintos árréscsökkentést minden kútnak követnie kell, HA nem szeretne ügyfeleket veszteni, de emiatt a kis, tőkeszegény kutak akár tönkre is mehetnek,

mivel – állítása szerint – ezeknek a kutaknak eddig is mindössze 5 forint körüli profitja volt literenként az üzemanyagon, és a 10 forintos csökkentéssel már veszteségessé válnának. A lap kérdéseket küldött a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz is, de egyelőre ők se reagáltak.

Mint korábban megírtuk, a hét közepétől lesz egy nagykereskedelmi árváltozás is, amelyet hétfőn délelőtt jelentettek be: ennek értelmében szerdától mind a benzin, mind a gázolaj ára 3–3 forinttal csökken. Az egyelőre nem világos, hogy ez az árcsökkenés hozzáadódhat-e még a hétfőn elrendelt árváltozáshoz, vagy ezt már belekalkulálták a hétfő délutáni lépésbe.