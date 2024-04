Megszavazta az Országgyűlés: épülhet a mini-Dubaj

A parlament 134 igen szavazat, 43 nem szavazat és hat tartózkodás mellett elfogadta az Egyesült Arab Emírségek kormányával kötött gazdasági együttműködésről szóló megállapodást kedden, amely a rákosrendezői pályaudvar területén megvalósuló úgynevezett mini-Dubaj-beruházást tartalmazza. Tordai Bence, a Párbeszéd – Zöldek frakcióvezetője parlamenti hazaárulásnak minősítette azt, hogy a kétharmados fideszes többség elfogadta a megállapodást.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes március 28-án nyújtotta be a törvényjavaslatot, amely a mini-Dubaj néven elhíresült beruházást érinti. A törvényjavaslat címe A Magyarország kormánya és az Egyesült Arab Emírségek kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről nevet viseli. A magyar és az Egyesült Arab Emírség kormánya a megállapodásban többek között azt vállalták, hogy

A törvényjavaslat szerint az együttműködés számos területre kiterjed: az iparra, a kereskedelemre és a beruházások területére. (Információcsere a különböző befektetési rendszerekről, valamint a két ország közös beruházási vállalkozások létrehozásával kapcsolatos együttműködéshez szükséges közigazgatási, jogi, pénzügyi lehetőségek és minden szükséges eljárás cseréjével kapcsolatos munkálatokra.)

Továbbá az idegenforgalomra, a logisztikára és az ezekhez kapcsolódó infrastruktúrákra. Az együttműködés kiterjed az ingatlanok területére is. Ezen belül az alábbi területekre: állami tulajdonban lévő ingatlanok vásárlása, az adott ország vonatkozó jogi szabályozásával összhangban és/vagy közös beruházás olyan projektekbe, amelyek állami tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztésével járnak. Végezetül a két ország közötti együttműködés kiterjed a mezőgazdaságra és az élelmezésbiztonságra is. A részletekről itt írtunk bővebben.

Karácsony Gergely főpolgármester is reagált közösségi oldalán a törvényjavaslat elfogadására: „a budapestiek nem kérnek a mini-Dubajból, nem akarják elherdálni a város aranytartalékát, nem engedik elcsúfítani a városképet, a Rákosrendezőn pedig megfizethető lakásokat és Parkvárost akarnak – és mi érvényt szerzünk az akaratuknak”.

A főpolgármester azt írta, a Budapesti Lakógyűlés eredményei szerint a mintegy 25 ezer budapesti szavazó 94 százaléka Parkvárost akar mini-Dubaj helyett, csaknem 95 százalékuk államközi szerződés helyett nyílt versenyeztetéssel választaná ki a befektetőt, és 92 százalékuk egyetért azzal, hogy csak olyan épületek épüljenek, amelyek nem érintik az Andrássy út és a Hősök tere világörökségi látványát. Szerinte világos az akarat: „nem a milliárdosok luxusának, hanem a budapesti többségnek fejlesztjük ezt a várost”.

A Fudanról is hoztak törvényt, de a budapestiek kiállása miatt attól is meghátráltak. A budapestiek most is kiállnak az akaratukért, most is meg fogjuk akadályozni a város értékeinek kiárusítását. A köztársasági elnök mindenesetre ezt a törvényt nem írhatja alá!