Egyre több budapesti rozsdaövezetből varázsolnak gyakorlatilag komplett, új városrészeket lakóingatlanokkal, a mindennapi élet valamennyi területére kiterjedő kereskedelmi egységekkel, parkokkal, játszóterekkel.

A legújabb ilyen projekt a Futureal-csoporthoz tartozó Cordia nevéhez fűződik: az Újpesti-öböl part menti szakaszára megálmodott Marina City. Ez a 14 hektáros, Budapesten eddig nem látott koncepció alapján épülő városnegyed mintegy nyolcezer lakosnak adhat majd otthont, miközben jól illeszkedik az úgynevezett 15 perces város koncepcióba.

Mire is vonatkozik ez a negyedóra?

A válasz rendkívül egyszerű, a „15 perces város” koncepció lényege, hogy autó nélkül negyedóra alatt elérhető minden, amire a mindennapokban szükség van. Gyalog vagy biciklire pattanva el lehet intézni minden ügyet: bevásárlás, orvos, gyógyszertár, posta, de a munkahely vagy az iskola is ugyanilyen gyorsan megközelíthető. Célja, hogy minél kevesebbet kelljen a városon belül utazni, és hogy az autó helyett az ember legyen a középpontban.

„A városi élet egyik legnagyobb környezetkárosítása a városon belüli közlekedésből fakad. Amennyiben a városban élők hozzájutnak a mindennapjaikban szükséges funkciókhoz a szomszédságukban, úgy ez a környezeti teher nagyban csökkenthető. A Marina City teljes koncepciója a metró közelségétől a kereskedelmi kiszolgáláson keresztül a Duna-parti kikapcsolódásig mind ezt a célt szolgálja” – mutatott rá Radványi Gábor, a Futureal főépítésze.

„Egy multifunkcionális, átfogó, hosszú távú városfejlesztést fogunk megvalósítani, mint ahogyan a Corvin Sétánynál is tettük” – summázta Kovács Gábor, a Cordia főépítésze.

A 15 perces városokat alapvetően hét pillér jellemzi:

Közelség: a lakosok egy 15 perces sétával vagy biciklizéssel elérik az alábbi hat, alapvetően fontos dolgot: otthon, munka, kereskedelem, egészségügy, oktatás és szórakozás.

a lakosok egy 15 perces sétával vagy biciklizéssel elérik az alábbi hat, alapvetően fontos dolgot: otthon, munka, kereskedelem, egészségügy, oktatás és szórakozás. Sűrűség: a lakosok számára saját autó nélkül hozzáférhetőek a napi szükségletek.

a lakosok számára saját autó nélkül hozzáférhetőek a napi szükségletek. Diverzitás: olyan közösségek jönnek létre, amik különböző kultúrákat, etnikumokat és gazdasági/szociális osztályokat foglalnak magukba. Az épületek és terek kihasználása is lehet változatos, többcélú: lakás, kereskedelem, rekreáció.

olyan közösségek jönnek létre, amik különböző kultúrákat, etnikumokat és gazdasági/szociális osztályokat foglalnak magukba. Az épületek és terek kihasználása is lehet változatos, többcélú: lakás, kereskedelem, rekreáció. Digitalizáció: okosrendszerek, hatékonyabb víz- és áramhasználat.

okosrendszerek, hatékonyabb víz- és áramhasználat. Emberközpontú várostervezés: a közterek kialakításánál autók helyett azok emberek általi használatát helyezik előtérbe.

a közterek kialakításánál autók helyett azok emberek általi használatát helyezik előtérbe. Könnyű megközelítés: tömegközlekedéssel el lehet jutni a város más részeire, elkerülve az elszigetelődést, gettósodást.

tömegközlekedéssel el lehet jutni a város más részeire, elkerülve az elszigetelődést, gettósodást. Rugalmasság: többfunkciós épületek és terek.

Minden helyben, de a Belváros is könnyen elérhető

A 15 perces városforma saját jóllétünk és a klíma szempontjából is előnyös. A közlekedésből fakadó kibocsátások világszerte stabil növekedést mutatnak, ami hozzájárul korunk éghajlatváltozásához és a szélsőséges időjárási események fokozódásához. A légszennyezettség csendes gyilkosként világszerte több millió ember korai halálát okozza évente, de Magyarországon is hónapokat, éveket vesz el sokak életéből.

A nemzetközi példák is azt mutatják, hogy a fenntarthatóság, energiahatékonyság, ezen belül a megújuló energia részarányának növelése, a zöldfelületek maximalizálása mellett az élhető város arról is szól, hogy az ott élő, dolgozó ember 15 perces sétatávolságon (#walkablecity) belül elérje azt a szolgáltatást, kereskedelmi, szórakozási és sportolási lehetőséget, amelyre napi szinten szüksége van

– erősítette meg Radványi Gábor.

16 Galéria: Marina City Fotó: Cordia

A Marina Cityben a 15 perces város koncepcióját megalapozza, hogy a hatalmas, 9 hektáros, bárki által látogatható, parkosított, autómentes zöldterület, az 1,2 kilométer hosszú parti sétány, illetve maga a Duna is számos szabadidős és sportolási lehetőséget nyújt helyben. Szintén idetartozik, hogy kiemelt figyelmet kap a kerékpáros és a mikromobilitási infrastruktúra fejlesztése, de felépül egy óvoda, valamint a városnegyed lakói és dolgozói által látogatható klubház is. Utóbbi a főváros legnagyobb, közösségi funkciókat ellátó ilyen létesítménye lesz, amelyben fitnesz-, illetve wellnessközpontot, co-working irodahelyiséget, valamint közösségi konyhát is kialakítanak, a gyerekeket pedig beltéri játszósarok várja majd. A bevásárlási lehetőségek széles skálája ráadásul már most rendelkezésre áll a fejlesztés szomszédságában található Duna Plazának köszönhetően, ráadásul a bevásárlóközpont hamarosan meg is újul.

„Az, hogy számos szolgáltatás és szabadidős lehetőség, vagyis a mindennapi élethez szükséges funkció elérhető helyben, nem jelenti azt, hogy a lakók elszigetelődnének, kiszakadnának a város vérkeringéséből. Egyrészt az ott élők többsége várhatóan nem a városnegyeden belül dolgozik majd, másrészt pedig – a hasonló fejlesztések között egyedülálló módon – metróval a belváros is könnyen, kényelmesen, gyorsan elérhető” – mondta Görög Áron, a Cordia értékesítési igazgatója.

Ezt a szerkesztőségi tartalmat a Cordia támogatta.

(Borítókép: Cordia)