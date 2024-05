Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője a közleményben kiemelte, a közreműködésükkel értékesített használt ingatlanok átlagos négyzetméterára minden lakástípus esetében emelkedett a fővárosban.

Budapesten az első negyedévben négyzetméterenként 1,068 millió forintért keltek el a téglalakások, míg a panellakásokért átlagosan 773 ezer, a házak esetében 778 ezer forintot fizettek a vevők négyzetméterenként.

A legkisebb, mindössze 3,5 százalékos áremelkedést a panelek könyvelték el, míg a téglalakások az egy évvel korábbinál 5 százalékkal, a házak ellenben már 28 százalékkal magasabb áron keltek el.

Az első negyedévben a társasházi lakásoknál a legmagasabb négyzetméterárat (1,36 millió forint) az V. kerületben mérte a cég, ettől alig maradt el a II., III. és a XIII. kerület (1,3 millió). A budai és belvárosi kerületek többségében is meghaladta a fajlagos átlagár az egymillió forintot. Ugyanakkor a VII. kerület fajlagos átlagára nem érte el a lélektani határnak tartott egymilliós árszintet (958 ezer forint) – jegyezték meg a közleményben.

A külső pesti kerületek

A vállalat adatai szerint a külső pesti kerületek közül Újpesten a legmagasabb az átlagos négyzetméterár (958 ezer forint), majd a XVI. kerület (952 ezer) és a XVII. kerület (900 ezer) következik. A többi kerületben ennél jóval kedvezőbb áron lehet ingatlanhoz jutni (700-850 ezer forint egy lakásnégyzetméter átlagosan). Ezek az árak 5 százalékkal magasabbak az előző év azonos időszakában mértnél.

A panellakások átlagos négyzetméterára 773 ezer forintra emelkedett az év első három hónapjában. A legmagasabb fajlagos ár továbbra is a XI. kerületben van (920 ezer forint), amelyet a IX. kerület (895 ezer) és a XIII. kerület (886 ezer) követ. A nagy lakótelepekkel rendelkező kerületek közül a XIV. a listavezető (838 ezer), míg a III. kerületben ennél valamivel alacsonyabb a fajlagos átlagár (815 ezer).

A külső pesti kerületekben kedvezőbb a négyzetméterár átlag értéke, a sorrend: XV. kerület (762 ezer), IV. kerület (730 ezer) és XIX. kerület (700 ezer forint). Ennél az ingatlantípusnál az előző év azonos időszakához képest 3,5 százalékos árnövekedést mért az OC, 10 százalék feletti áremelkedés egyedül a XX. kerületben fordult elő.

A budapesti családi házak iránt továbbra is mérsékelt a kereslet: a leginkább favorizált II. és XII. kerületekben a négyzetméterár átlagértéke 1,2 millió forint volt az első negyedévben, míg a többi budai kerületben egymillió forint körül alakult a fajlagos átlagár. A külső pesti kerületekben ennél jóval kedvezőbbek az árak, 600 ezer forint körüli négyzetméterár az irányadó – közölte a cég.

Kevesen vásároltak, ők viszont drágán

Az ingatlanforgalmazó számítása szerint bár fővárosi átlagban kiugróan magas, 28 százalékos az áremelkedés, ez elsősorban az összetételhatásnak tudható be, ugyanis relatíve kevesen vásároltak, ők viszont drágán. Az is tény, hogy nőtt az érdeklődés a drágább budai házak iránt, illetve megjelentek a befektetési szándékkal vásárlók is. A többi fővárosi kerületben 5 és 10 százalékos sávban mozgott az éves áremelkedés.

Érdekesség, hogy az első negyedév bérletidíj-emelkedése, valamint a 251 ezer forintos lélektani csúcs után

az albérletárak BUdapesten 2 százalékkal mérséklődtek márciushoz képest.

Mostanra a februári csúcshoz képest már csak 5 százalékkal kevesebbért keresik a kiadó ingatlanokat. A fővárosi bérlők 40 százaléka liftes házban keres fiatalos, világos, erkélyes lakást, és a legnépszerűbb célpontok a XI., a XIII. és a IX. kerületek, ahol az elmúlt tíz évben sok új lakás épült.