A Mol Csoport 382 millió dollár adózás előtti eredményt ért el az első negyedévében, ami az előző negyedévhez képest 18 százalékos, az előző év azonos időszakához képest 29 százalékos csökkenést jelent. A Downstream üzletágban a Brent-alapú finomítási árrés és a petrolkémiai árrések is emelkedtek, a termelés azonban csökkent a finomítói leállások miatt.

A Fogyasztói Szolgáltatások üzletág eredményéhez hozzájárult a nem üzemanyag értékesítés növekedése és a töltőállomások értékesítéséből származó egyszeri nyereség is.

Az Upstream termelése 92,3 mboepd-re (ezer hordó kőolaj-egyenérték per napra) nőtt az előző negyedévhez képest, elsősorban a decemberben Kazahsztánban megkezdett termelésnek köszönhetően, a csökkenő gázárak azonban negatívan hatottak az eredményekre.

A társaság értékelése szerint az extra kormányzati elvonások továbbra is terhelték az eredményeket: a 2024-es teljes évre vonatkozó bevételi alapú adót 110 millió dollár értékben az első negyedévben számolták el, míg a Brent-Ural adó és a szén-dioxid-adó egyenként 27 millió dollár volt.

A Mol Csoport pénzügyi eredményei ismét bizonyították rugalmas üzleti modellünk hatékonyságát. Miközben megbirkóztunk a külső környezet kihívásaival, stabil eredményeket tudtunk felmutatni. Stabilitásunk kulcsfontosságú Közép-Európa ellátásbiztonságának megerősítéséhez és olyan stratégiai beruházások megvalósításához, mint a hamarosan átadásra kerülő 1,3 milliárd eurós poliol komplexum Tiszaújvárosban

– fogalmazott Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója, aki a közlemény szerint azt is kiemelte, márciusban ambiciózus beruházási menetrenddel frissítették stratégiájukat, „mellyel nemcsak vállalatcsoportunk, de a közép-európai ipar versenyképességét is tudjuk növelni. Annak ellenére, hogy a teljesítményünket rendkívüli kormányzati elvonások is nehezítették, továbbra is elkötelezettek vagyunk az energiaátmenet folytatása és az energetikai szuverenitásunk további növelése mellett.”

Mutatjuk a részletes eredményeket

A vállalat közzétette a részletes adatokat is. A Downstream eredményét mind a petrolkémiai, mind a finomító árrések támogatták, de a saját termelés alacsonyabb értékesítése visszafogta a teljesítményt. A magyarországi extra kormányzati intézkedések továbbra is befolyásolták az eredményeket, úgymint a bevételalapú adó, a Brent-Ural adó és a szén-dioxid-adó.

A Fogyasztói Szolgáltatásoknál a nem üzemanyag (gasztro-, élelmiszer- és nem élelmiszer-értékesítések) margin folytatódó javulása, illetve az egyes töltőállomások értékesítéséből származó nyereség is hozzájárult az első negyedéves eredményekhez.

Annak ellenére, hogy Magyarországon korábbi akvizíciós megállapodások miatt csökkent a hálózat mérete, az üzemanyag-értékesítés volumene 6 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, míg az egységnyi üzemanyag margin 2 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest. A Fresh Cornerek száma az idei év első negyedévében 1260-ra nőtt a 2023 első negyedévi 1172-ről.

Az Upstream 92,3 ezer napi hordóegyenérték szénhidrogén-termelést ért el 2024 első negyedévében, ami 800 napi hordóegyenérték-növekedést jelent az előző negyedévhez képest. Kazahsztánban 2023 decemberében megkezdték a gáztermelést, ami 2024 első negyedévében 1300 napi hordóegyenérték-többlettermelést eredményezett.

A kelet-közép-európai termelés szintje enyhén csökkent a horvátországi szárazföldi mezők természetes csökkenése miatt, míg a magyarországi termelés magas szinten maradt a természetes hanyatlás ellensúlyozására irányuló sikeres erőfeszítéseknek köszönhetően – olvasható a társaság közleményében.

A csoportszintű fajlagos termelési költség az általános inflációs nyomás ellenére változatlan maradt az előző évhez képest, a csökkenő villamosenergia-árak, a magasabb termelés és az alacsony költségű eszközök felé történő elmozdulás miatt.

A Körforgásos Gazdaság Szolgáltatások eredményeire hatással volt a vártnál alacsonyabb kiterjesztett gyártói felelősség (EPR) bevétel realizálása. A visszaváltási rendszer (DRS) január 1-je óta működik, nagyjából 2400 gyűjtőautomatát telepítettek és vásároltak a kiskereskedelmi telephelyeken országszerte. A rendszer felfuttatása a július 1-ig tartó türelmi időszak után várható.

A Gas Midstream eredményét a kedvező makrogazdasági környezet és a regionális szállítási szolgáltatások iránti változó kereslet együttes hatása határozta meg.

(Hernádi Zsolt 2022. december 8-án. Fotó: Németh Kata / Index)