Tovább nőtt az OTP csoport hitel- és betétállománya, bevétele és eredménye az idei első negyedévben – írja az Economx a vállalat jelentése alapján.

A teljesítő hitelállomány 1 százalékkal nőtt a tavalyi negyedik negyedévhez képest, a portfólió nagysága meghaladta a 22 300 milliárd forintot.

A jelentésben arra is kitértek, hogy csoportátlagot meghaladó volt a növekedés a bolgár, horvát, montenegrói és az orosz leánybanknál, az üzbég és az ukrán operációban viszont csökkentek az állományok.

A hitelekhez hasonlóan negyedéves bázison a betétállomány is 1 százalékkal bővült, és meghaladta a 30 400 milliárd forintot.

A hitel/betét mutató 73 százalék.

A bevétel 28 százalékkal 597,6 milliárd forintra nőtt. Majd arra is emlékezetettek, hogy bővülésben akvizíciós hatás is van, az idei első negyedéves számokban a tavaly megvett szlovén banknak már nemcsak 2, hanem 3 havi teljesítménye szerepel az első negyedéves eredményben, és bekerültek az üzbég Ipoteka számai is.

Céltartalékot szabadítottak fel

Jóval kisebb mértékben, 15 százalékkal nőttek a működési kiadások a bevételeknél, összesen 263,3 milliárd forintot értek el. A működési eredmény már 40 százalékkal tudott növekedni, 334,3 milliárd forintot ért el.

A kockázati költség egyenlege pozitív volt: 7 milliárd forint, érdemi hitelkockázati költségképzésre az üzbég, orosz és román leánybanknál kerül sor,

ugyanakkor a bank céltartalékot szabadított fel a magyar, a horvát és az ukrán operációban.

A jelentés szerint az első negyedévben minden leánybank nyereséges volt, a profit 74 százalékát a leánybankok szállították. A bankcsoport profitja 240 milliárd forint volt az első negyedévben, 23 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban, 8 százalékkal meghaladva az elemzői várakozást.

A menedzsment legutóbb 2024 március 8-án adott előrejelzést 2024-re, ahhoz képest most nem változtattak a várakozásokon – összegezték a jelentésükben.