Kritikus, életeket követelő egészségügyi faktort is kiiktathat a futurisztikus budapesti városnegyed

Nyolcezer embernek otthont adó városnegyed jön létre a Duna-parton. A futurisztikus Marina City projekt illeszkedik a 15 perces város koncepcióba, aminek egyik fő motívuma, hogy nincs szükség autóra – köszönhetően annak, hogy negyedóra alatt elérhető minden, amire a mindennapi élethez szükség van, amire több nagyvárosban – például Bécsben, vagy Milánóban – is van jól működő példa. Az autómentességnek ezen felül is számos előnye van, az új városrész pedig épületeivel is hozzájárul a klímasemlegességi célok eléréséhez.