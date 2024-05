Özönlenek a vendégmunkás-kérelmek Magyarországra

Régóta téma Magyarországon a külföldi vendégmunkások áramlása, tavaly pedig egy új törvényt is elfogadtak ebben a kérdésben, ami sok esetben szigorította a feltételeket, például maximalizálta a kiadható engedélyek számát. Ennek ellenére rengetegen próbálkoznak munkavállalási tartózkodási engedélyt szerezni, erről tanúskodik az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság éves kiadványfüzete.

A májusban közzétett dokumentumban az áll, hogy a munkavállalási engedélyért folyamodók száma tavaly meghaladta a 100 ezret, pontosan 106 377 ilyen típusú kérelem érkezett a hatósághoz, csaknem negyedével több, mint 2022-ben.

Abban az évben ugyanis 85 047 ilyen kérelem érkezett be, 2021-ben pedig – amikor még javában tombolt a koronavírus-járvány – 73 791 ilyen dokumentumot adtak be a bevándorlási hivatalhoz.

Szintén emelkedett a jövedelemszerzési, a tanulmányi és a családi együttélés okán kért kérelmek száma is. Fontos leszögezni, a tavaly meghozott törvény hatásai majd csak az idei évi statisztikákban látszódnak meg, ám az elmúlt háromévnyi emelkedés alapján lehet látni, miért volt szükség a helyzet kezelésére.

Szigorú kitételek

A statisztikákban csak a kérelmek száma látszik, a kiadott engedélyeket máshol tüntették fel, ezek a nemzeti letelepedési engedélyek között kaptak helyet. Ilyet azon harmadik országbeli állampolgár kaphat, akinek Magyarország területén lakhatása és megélhetése biztosított, biztosított az egészségügyi ellátása, illetve nem áll fenn vele szemben kizáró ok.

Nem kaphat például nemzeti letelepedési engedélyt olyan harmadik országbeli állampolgár, akinek letelepedése veszélyezteti Magyarország közbiztonságát vagy nemzetbiztonságát, kiutasítás vagy beutazási és tartózkodási tilalom, illetve beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő SIS figyelmeztető jelzés hatálya alatt áll, illetve ha az engedély megszerzése érdekében hamis adatot, valótlan tényt közölt, vagy az eljáró hatóságot megtévesztette, mert például büntetett előéletű, és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült.

Tavaly mindössze 39 ezer ilyen engedélyt adott ki a hatóság, azaz kevesebb mint a kérelmek fele kapott pozitív elbírálást. 2022-ben ez a szám még 75 ezer volt, 2021-ben pedig 63 ezer.

Meghúzott kvóták

Mint ahogyan megírtuk, az új vendégmunkás-törvény összességében idéntől 65 ezerben maximalizálja a kiadható vendégmunkás-tartózkodási engedélyek és a foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyek legmagasabb számát.

A statisztikákban értelemszerűen szintén nem szerepelnek az új tagolások sem, amelyek szerint három főbb részre tagolták a foglalkoztatást:

beruházás céljából kiállított,

vendégmunkást érintő

és a foglalkoztatási célú tartózkodási engedély.

Ezenfelül szezonális munkavégzés jogcímén is kérelmezhető munkavállalási célú tartózkodási engedély, azonban ez nem mondható újdonságnak. Emellett egy kvótarendszer bevezetését is megfogalmazták nációkra lebontva. Ráadásul új tartózkodási jogcímeket is alkalmaznak (magyar kártya, nemzeti kártya, vállalati kártya, vendégbefektető, vendég-önfoglalkoztató). Ezeknek a célja, hogy az eddig sokszor egyéb jogcímen kiadott tartózkodási engedélyeket jogilag tiszta, érthetőbb környezetbe helyezze. Emellett ezek közül bizonyos tartózkodási jogcímeknél cél volt a hatóságok tehermentesítése az eljárás egyszerűsítésével.

