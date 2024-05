Autópiaci mesterhármast vitt véghez a magyar flottakezelő

Megnyitotta legújabb használtautó-szalonját a Mercar Használtautó, amely a több mint 25 éves autóipari tapasztalattal rendelkező, 100 százalékban magyar tulajdonú Mercarius gépjármű flottakezelő használtautó-értékesítési vállalata, és amely mára a második legnagyobb szereplő a flottakezelési piacon, több mint 13 ezres gépjárműparkjával.

„Azt az üzleti koncepciót álmodtuk meg, hogy a partnereinktől visszavett autók egy részének értékesítését mi magunk végezzük. Ennek eredményeként 2022 elején elindítottuk saját használtautó-márkánkat, a Mercart” – mondta Hőgye Attila ügyvezető igazgató. Az első szalont Debrecenben nyitotta cég, a Budapest XIV. kerületében februárban megnyitott impozáns egység a korábbi kavicsos telephelyet váltotta fel.

Egyedülálló mesterhármas

A használtautó-kereskedéseknél egyedülálló módon egy modern, minden szükséges eszközzel felszerelt, klimatizált szerviz is helyet kapott a legújabb szalon mellett. Ezzel a Mercar a használtautó-értékesítés valamennyi részegységét lefedi. Mindez a következőképp néz ki:

A Mercarius flottakezelésében kizárólag nullkilométeres új autókat helyeznek ki, amelyeknek szervizelése és kártörténete folyamatosan dokumentálva van, ezáltal az autótörténet minden pillanata ellenőrizhető, visszakereshető. A flottakezelésből visszajött autókat saját Mercar szalonokban értékesítik, saját lízinghitel-ügyintézés keretében. A saját szervizben az értékesítés előtt még egyszer tüzetesen átvizsgálják az autót, a szükséges hibákat orvosolják. Az értékesített autóra féléves, 15 ezer kilométerig történő garanciát vállalnak. Probléma esetén a saját járműjavítóban orvosolják a problémát.

„A Mercariushoz hasonlóan a Mercarnál is az a célunk, hogy teljes körű szolgáltatást nyújtsunk, és ügyfeleinknek a vásárlást követően gyakorlatilag ne legyen feladatuk az autóval. Így a korábbi flottakezelésből kifutott autók a kereskedésbe kerülés előtt átfogó átvizsgáláson esnek át, és a Mercarius az esetleges esztétikai hibákat is kijavítja. Emellett csapatunk átvállalja a teljes körű okmányirodai ügyintézést is, így a megvásárolt autókat névre írva adjuk át ügyfeleinknek” – emelte ki Hőgye Attila.

A cégnek a jövőre nézve is ambiciózus törekvései vannak: „Célunk, hogy 2025-re a Mercar egy olyan országosan ismert és elismert brand legyen, melyet a minőséggel, megbízhatósággal és egyedi élménnyel társítanak” – mondta Hőgye Attila.

Rekorddal dübörög a piac

A DataHouse legfrissebb adatai rekordértékesítést mutatnak a magyarországi a használtautó-piacon. Áprilisban mintegy 80 900 személygépkocsi cserélt gazdát, 21 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Ez a mennyiség jelentősen túlszárnyalja az eddigi 76 ezres havi rekordértéket.

Egyre nagyobb a kínálat, a használtautó-piac az újautó-szegmenst lekövetve pozitív irányba mozdult el idén az előző két évhez viszonyítva – mutatott rá az Index kérdésére Hőgye Attila. A vásárlók ugyanakkor rendkívül árérzékenyek, ami az olyan, prémiumszolgáltatást nyújtó használtautó-kereskedésnek, mint amilyen a Mercar, kihívás az árak pozicionálása tekintetében. Ugyanakkor a használt autók árai konszolidálódtak, a piacon tapasztalt anomália – amiről az Index is beszámolt – már a múlté.

A piaci még csak pislákol, saját akció kell

A hitelből történő használtautó-vásárlás fellobbanása azonban még várat magára – mutatott rá az Index kérdésére Hőgye Attila, a Mercar Használtautó ügyvezető igazgatója.

Bár a jegybanki alapkamat folyamatosan csökken, a piaci lízingkamatok még nem estek olyan szintre, hogy vonzóak legyenek a vásárlók számára. Egyedi, márkakereskedés vagy importőr által eszközölt akció keretében szólítható meg a lízinghitel igénybevételével autót vásárolni szándékozó vevőkör

– tette hozzá az ügyvezető, aki egy korábbi interjúban is rávilágított: a piacon egyedülálló módon a Mercar alkalmazott sikeres lízingakciót saját hatáskörben, és jelenleg is elérhető náluk 10 százalék alatti THM-mel futó konstrukció – 8,99 százalékos THM mellett is igénybe vehető lízinghitel, ami jóval a piaci átlag alatt van.

„A megfelelő árszint, illetve hitelkonstrukció kidolgozása nemcsak a vásárlónak, de a szalonnak is kedvező végeredményt hozhat” – mondta az az ügyvezető.

A vevőknek joguk van tudni

A megfelelő autó megtalálása komoly fejfájást okozhat, különösen a használt autók piacán. Magyarországon a használt gépkocsiknál sajnos sok esetben választani kell a kedvező ajánlat és a megbízhatóság között. Gyakran felmerülnek olyan kérdések, mint például: Valóban csak ennyi kilométer van az autóban? Tényleg nem volt komolyabb sérülése soha ennek a kocsinak? Biztosan rendszeresen volt az autó szervizelve? Tényleg csak a gyári alkatrészek vannak a kocsiban?

„Hiszünk abban, hogy minden ügyfélnek jogában áll tudni, hogy az általa választott autó milyen előélettel rendelkezik. Nálunk minden gépkocsinál részletekbe menően bemutatjuk a teljes kár- és szerviztörténetet, fotókkal, dokumentációval. Ez a fajta transzparencia egyedülálló a magyar használtautó-piacon” – emelte ki Hőgye Attila.

(Borítókép: Mercar használtautó-kereskedés)