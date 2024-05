Minden Budapestről fog szólni a TikTokon és az Instagramon, az influenszerek Magyarországra figyelnek

„Európában ekkora mértékű influenszertripet még nem láttunk” – nyilatkozta az Indexnek Könnyid László azzal kapcsolatban, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) 14 országból mintegy 50 influenszert és további több mint 100 hazai tartalomgyártót vár május 22–24. között Budapestre. Korábban Európa-szerte voltak hasonló kezdeményezések, amikor influenszerek segítségével próbálták a fiatalabb generáció figyelmét felhívni a turisztikai termékekre, „azonban ennyire koncentráltan médiatrip-koncepcióra, amire most mi teszünk kísérletet, még nem láttunk példát” – összegezte az MTÜ vezérigazgatója.

Az MTÜ tavaszi kampányának részeként megszervezett Budapest Influencer Trip keretében kiemelkedően nagy elérésű véleményvezérek mutatják be Budapest legszebb, legizgalmasabb arcát közönségüknek. A főszezoni foglalások élénkítését elősegítő esemény olyan utazókat csábíthat hazánkba, akik hagyományos csatornákon keresztül nehezen szólíthatók meg.

Könnyid László kiemelte, hogy azért fontos az új típusú marketingaktivitás, mert a korosztályok médiafogyasztási szokása merőben megváltozott: „Ma már adatalapon hozunk marketingdöntéseket, és napjainkban más csatornákat használunk, mint pár évvel korábban. Rendkívül gyorsan változik a platformok jellege, aránya egy-egy médiakampányban, és az a bizonyos 25–40 éves korosztály, aki most az erőfeszítéseink központjában van, teljesen más médiafogyasztási szokásra állt át.”

Óriási a lehetőség ebben a korosztályban

A 25–40 éves korosztály megszólítása különösen fontos a turisztikai szolgáltatók számára, ők jellemzően már stabil karrierrel rendelkeznek, több a szabadidejük, és szélesebb anyagi lehetőségeik vannak, így nyitottabbak az utazásokra. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján a fiatal felnőttek súlya Budapest vendégeinek körében is egyre növekszik. „Őket a korábban alkalmazott digitális kampányelemekkel kevésbé lehet ma már elérni, sőt egyre nehezebb elérni ezt a korosztályt. Ugyanakkor nehezebb az ingerküszöbüket is átlépni, és egy vonzó turisztikai terméket felszínre hozni” – mondta az MTÜ vezérigazgatója.

Mára szakmai konszenzus van arról, hogy az influenszerpiac a turizmusban meghatározó, és a jövőben még meghatározóbb szelet lesz. A vásárlók többsége hitelesnek fogadja el az influenszerek ajánlását, és ez a turisztikai termékekre is igaz. Tehát valós értékesítési és marketinglehetőség áll itt rendelkezésre. „Mindig a kettős jelleget kell hangsúlyozni, hogy rövid távon forgalmat élénkítünk egy ilyen akcióval, míg hosszú távon Budapestet és Magyarországot építjük.”

Az MTÜ vezérigazgatója rávilágított arra is, hogy akár több hónapot is igénybe vesz az a folyamat, míg megszületik az utazási döntés, és egyre inkább egy impulzus alapján dől el, vagy egy jól megkreált tartalom kelti fel az érdeklődéseket. Többek között ezért fontos a Budapest Influencer Trip nagyszabású social media kampánya, amellyel az Instagram- és TikTok-felhasználókat szólítja meg.

Az utazási döntés meghozása mögött az új típusú marketingaktivitás látható.

Alapvetően a 25–40 éves korosztály nagyobb számban való idecsábítása miatt. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján az látszik, hogy a fiatal generáció gyors döntést tud hozni egy utazásra, amennyiben megfelelő tartalom kerül eléjük. Ráadásul ők hajlandóak többet utazni és költeni. „Ezért a célpiacokon megkerestük a kiemelkedően magas követőszámú influenszereket, és meghívtuk Budapestre, hogy népszerűsítsék a fővárost, ezáltal Magyarországot is a követőik körében” – emelte ki Könnyid László.

Az MTÜ a nemzetközi influenszerek kiválasztásakor elsősorban arra koncentrált, hogy olyan tartalomgyártókat csábítsanak Magyarországra, akik az Amerikai Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Németországban, Spanyolországban, Franciaországban és Olaszországban ismertek. Az is fontos volt, hogy a kifejezetten a magyar turizmus számára fontos küldő országok piacain rendelkeznek nagyszámú követővel.

Amerika önmagában is kiemelendő: ott a 6 hónapot is elérheti az utazás megtervezése, így a kampány már a következő téli időszak foglalásait is segíti. Az 50 külföldi influenszernek az Instagramon összesen több mint 155 millió, TikTokon pedig 176 millió követője van. Ám a követők mellett jóval szélesebb felhasználói réteghez juthatnak el az országimázst építő tartalmak, így a kampány teljes elérése ennek a többszöröse lehet majd.

A gazdaság számára is fontos az iparág Az MTÜ vezérigazgatója az Index kérdéseire arra is válaszolt, hogy céljaik változatlanok a turizmusban: „2030-ra 50 millió vendégéjszakát érjünk el, ez a szám nagyjából 42 millió volt a tavalyi esztendőben”. A szektor GDP-hozzájárulásban 10 és 13 százalék közötti mozog. Tehát egy meghatározó eleme a magyar gazdaságnak a turizmus – és még inkább az lesz a kormány és az MTÜ várakozása szerint. „Alapvetően azokon a piacokon vagyunk nagy erővel jelen, ahol várható egyrészt mennyiségi vendégéjszakaszám-növekedés, például légiösszeköttetés-növekedéssel, a Budapestre elérhető kapacitás növelésével. Másrészt azt is látjuk, hogy azokon a piacokról várható nagyobb költés, ahol a vásárlóerő is rendben van, és az általunk vizsgált piaci potenciál további tartalékokat rejt” – mondta Könnyid László. Ezekben a fejlesztésekben a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatainak kiértékelése jelentős segítségre van. Az MTÜ mostani lépésével pedig több mint 170 millió TikTok- és 150 millió Instagram-felhasználó láthatja majd a Magyarországot érintő turisztikai tartalmakat.

Rengeteg tartalom készül

A kampány keretében – a nemzetközi trendeknek megfelelően – gyakorlatilag egy nagyívű filmforgatásra kerül sor, amely nem nyilvános, nincsenek vendégek, csak statiszták. A produkció végső helyszín- és attrakciós kínálatának kialakításában nyílt pályázat keretein belül a fővárosi szolgáltatók is részt vehettek. A közösségi médiában nagyjából egy időben megjelenő tartalmak kiemelkedő láthatóságot eredményeznek. Egy-egy felhasználót többszörösen elérhetnek a posztok a fővárosi szolgáltatásokról, szállodákról, kulináris élményekről, unikális helyszínekről vagy programlehetőségekről.

A kampány nyomán várhatóan tovább nő a minőségi vendégélményt kereső, magasabb költési hajlandósággal bíró Y generációs nemzetközi turisták száma hazánkban. Ráadásul a most leforgatott videókat az MTÜ később is felhasználhatja az év során a főváros és Magyarország promóciójában. Természetesen nemcsak a nemzetközi influenszerek figyelmét szeretnénk felhívni Budapest izgalmas és megújult turisztikai kínálatára, hanem a magyar fiatalokét is.

Budapest belföldi vonzerejét tovább kell erősíteni, hogy a járvány előtti 93-98 százalék külföldi arány mellett nagyobb legyen a belföldi vendégek száma. Cél, hogy a fiataloknak izgalmas úti célként mutassuk be a fővárost. „A Budapest Influencer Triptől azt várjuk, hogy nemcsak a nyári eredményeket fogja erősíteni, de még az őszi időszakra is hatással lesz. Rövid távon forgalmat élénkít, hosszú távon pedig imázst épít” – összegezte Könnyid László.

Az Index megkereste Csiszár Gergőt, a Post For Rent – influenszermarketingre szakosodott vállalat – alapítóját, aki már 2016 óta fejleszt olyan szoftvereket, amelyek az influencerekkel való kampányszerű együttműködést segítik márkák és ügynökségek számára, valamint vezeti erre épült több országban működő ügynökségi hálózatát.

Csiszár Gergő leszögezte: „sokkal inkább adatmegközelítéssel foglalkoztunk az első időszakban márkák és ügynökségek számára”. A vállalatot az első lépései az iparág felé szép lassan átformálták, és egy idő után ügynökséggé formálódtak, „ugyanakkor a szoftverünket folyamatosan fejlesztettük”. Több mint 50 ezer tartalom ment át a kezük alatt az elmúlt évek alatt.

Természetesen azonosította az ügynökség, hogy a 25–40 év közötti korosztály fizetőképesebb és sokkal aktívabb utazó. A mostani kampány az aktívabban költő réteget szeretné elérni, és ezt a kutatások alátámasztásával, illetve iparági elemzéseknek megfelelően, Instagramon, TikTokon és YouTube-on lehet a korosztályban leginkább elérni.

Csiszár Gergő hozzátette, ezen a ponton csatlakoztak be, hogy sikeres legyen a munka az influenszerekkel. „Megkaptuk a célpiacokat, az irányokat és az igényt. Budapest és Magyarország népszerűsítése a cél világszerte, aminek megvalósításán dolgozunk ebben a három napban.” Ötven nemzetközi véleményvezér, akiknek a potenciális összelérése mindegyik felületen a 150 milliót haladja meg, 14 különböző országból vannak Magyarországon, kifejezetten olyanok, akik az iparágban és az országukban relevánsak.

Az itt tartózkodásuk alatt több mint 550 olyan tartalom készül, ami az ország különböző szegletét mutatja be.

Ez pedig az Instagramon vagy TikTok-videóban kel majd életre. Már most, több mint 150 kihelyezett tartalomnál tartanak. „Erre csatlakozunk rá egy külső produkciós csapattal, ami 84 főből, 5 drónból áll, 8 napi forgatással, 47 forgatási helyszínen” – mondta az Indexnek a Post For Rent alapítója.

A nemzetközi közönségen kívül az MTÜ célul tűzte ki, hogy a magyar fiataloknak is izgalmas úti célként mutassák be a fővárost. Ezért az eseményekhez naponta több mint 100 magyar véleményvezér is csatlakozik a három nap alatt.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)