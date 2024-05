Több mint 40 ezer ápoló hiányozhat a magyar egészségügyi rendszerből, olyan kórház is van, ahol nincs negyven éves kor alatti dolgozó – derül ki a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke ATV-nek adott interjújából.

Egyre kevesebb az ápoló, míg korábban 20-25 ezren hiányoztak az egészségügyi ellátórendszerből, a OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) átlagához képest, mostanra a hiány 40 ezerre nőtt.

Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke azt mondta az ATV Híradónak, hogy a magyar betegekkel magyarul kell beszélni, ezért külföldi ápolókkal nem lehet a hiányt pótolni.

Nagyon nehéz azt mondani, hogy az emberekkel való ellátás során kommunikáció nélkül próbáljanak betegellátást biztosítani

– mondta az elnök.

A Független Egészségügyi Szakszervezet adataira hivatkozva arra is figyelmeztetett, hogy további pályaelhagyókra kell felkészülnie az ágazatnak, hiszen az utóbbi egy hónapban 1000 fős csökkenést figyeltek meg a februári béremelés ellenére. De a túlterheltség is problémát jelent a kórházi osztályokon.

Ráadásul az egyik nagy centrumkórház szakembere arról számolt be a Népszavának, hogy ahol dolgozik, szinte nincs is 40 év alatti ápoló és sokan a nyugdíjkorhatár elérése után is visszajárnak dolgozni.

Komáromi Zoltán, a DK politikusa szerint pedig sokan azért tanulnak nyelveket, hogy elhagyhassák az országot, Magyarországon négy egyetemen is képeznek angol nyelven ápolókat. A politikus arról beszélt az ATV-nek, hogy a végzettség megszerzése után az ápolók külföldön, kezdőként kétszer, háromszor annyit keresnek, mint Magyarországon. De úgy véli, a működési feltételek is sokkal biztonságosabbak.