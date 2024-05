Kapaszkodjon meg, óriási büntetőkamatot kaphatnak a csok pluszosok

A csok plusz kedvező, legfeljebb 3 százalékos kamatozású támogatott lakáshitel, ráadásul tartozáselengedés is kapcsolódhat hozzá, de az elemzők most arra figyelmeztettek, hogy a kedvezményekért cserébe számos feltételt kell teljesíteni. Amennyiben ezek nem teljesülnek, úgy büntetőkamattal növelten kell visszafizetnünk a kapott kamattámogatást és tartozáselengedést.

A csok plusz kölcsönhöz két óriási támogatás kapcsolódik, a kamat a futamidő végéig legfeljebb 3 százalék lehet. A futamidő alatt született második gyerektől kezdve minden új gyermek után elengednek a fennálló tartozásból 10–10 millió forintot – olvasható a Bankmonitor elemzésében.

Érdemes hangsúlyozni, hogy ezenkívül a futamidő alatt érkező első gyermeknél kérhető a törlesztési kötelezettség egy éves szüneteltetése. Az erre az időre járó kamatot utólag meg kell fizetni a törlesztőrészletekkel együtt egyenlő részletekben.

Így kell a büntetőkamatot számolni

Ugyanakkor a kedvezményekért feltételeket is teljesíteni kell, ráadásul ezek egy részének meg kell felelni a kölcsön teljes futamideje alatt. Az elemzés emlékeztetett, ha ezeket megsértik, akkor a kamattámogatást vissza kell fizetni, és a tartozáselengedést is rendezni kell az állam felé, egy összegben. A tételekre büntetőkamatot is fizetni kell.

A büntetőkamatról a jogszabály annyit állapít meg, hogy a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt értékének megfelelő összeget kell fizetni pluszban. Ám az alapkamat értéke a kölcsön futamideje alatt módosulhat. Így alapvetően három lehetőség merülhet fel a Bankmonitor szakértői szerint:

a hitel igénylésekor érvényes alapkamatból kell kiindulni, a feltétel megszegésekor érvényes alapkamat alapján kell a büntetést megállapítani. (Ezt az elvet alkalmazzák 2024-től a Babaváró hitelek esetében.) A futamidő alatt az alapkamat változásának megfelelően kell időarányosan a büntetést számolni. (Ezt az elvet alkalmazták a régi csok-támogatás esetében.)

A lap szakértői ezért a jogalkotóhoz fordultak a kérdéssel, a válasz alapján pedig a büntetést a Polgári Törvénykönyvben foglaltak alapján kell megállapítani. Ez pedig a harmadik esetnek megfelelő eljárást jelenti. Így a büntetés mértékét az adott naptári félév első napján érvényes alapkamat alapján határozzák meg az adott fél évre.

Mutatjuk a példaszámítást

A Bankmonitor példát is felhozott. Példaként: 26 millió forintot – ez az első negyedév igényléseinek átlagos hitelösszege – igényelnénk 20 éves futamidőre, az általunk fizetendő kamat fix 3 százalék. Egy meglévő gyermek mellé vállalnánk még egyet, de a baba sajnos nem érkezne meg a vállalási határidőre, a negyedik év végére.

A csok plusz teljes kamata egy 2024. májusi igénylés esetén 7,48 százalék, ebből 3 százalékot megfizetünk, azaz 4,48 százalék a kamattámogatás. (A támogatásnál egy jogszabályi képlet alapján az 5 éves állampapírhozam alapján számolják ki a teljes kamatot, ezáltal a kamattámogatás mértékét is.) A Bankmonitor szakértői abból indultak ki, hogy ez az elkövetkező 4 évben nem változik.

Ebben az esetben a 26 millió forintra összességében 4 519 224 forint kamattámogatást fizet az állam, ezt mindenképpen vissza kell fizetnünk.

Erre jön a büntetés. A szakértők ennek modellezésére az elmúlt 4 év alapkamat-változásaiból indultak ki. A büntetés szempontjából tételezzük fel, hogy 2020 júniusában indult a kölcsön, és idén májusban telik le a 4 év. A késedelmi kamat szempontjából mindig az adott naptári év első napján érvényes alapkamat lesz az irányadó. Azt kell 5 százalékponttal megnövelni. A példa pedig így fest:

2020. júniusára érvényes büntetőkamat 5,9 százalék (alapkamat 0,9 százalék + 5 százalék)

2020. július–2020. decemberi időszakra érvényes büntetőkamat 5,75 százalék (alapkamat 0,75 százalék + 5 százalék)

2021. január–2021. júniusi időszakra érvényes büntetőkamat 5,6 (százalék alapkamat 0,6 százalék + 5 százalék)

2021. július–2021. decemberi időszakra érvényes büntetőkamat 5,9 százalék (alapkamat 0,9 százalék + 5 százalék)

2022. január–2022. júniusi időszakra érvényes büntetőkamat 7,4 százalék (alapkamat 2,4 százalék + 5 százalék)

2022. július–2022. decemberi időszakra érvényes büntetőkamat 12,75 százalék (alapkamat 7,75 százalék + 5 százalék)

2023. január–2023. júniusi időszakra érvényes büntetőkamat 18 százalék (alapkamat 13 százalék + 5 százalék)

2023. július–2023. decemberi időszakra érvényes büntetőkamat 18 százalék (alapkamat 13 százalék + 5 százalék)

2024. január–2024. májusi időszakra érvényes büntetőkamat 15,75 százalék (alapkamat 10,75 százalék + 5 százalék)

Így kalkulálva a büntetés 1 233 319 forint lenne, ezért egy összegben 5 752 543 forintot kellene visszafizetni a negyedik év végén, illetve az azt követő 120 napon belül.

A Bankmonitor levezette, hogy ha az induló alapkamat lenne az irányadó – ez adott esetben a 2020. januári, 5,9 százalék késedelmi kamatot jelentené – akkor a büntetés 531 ezer forint lenne. Ha viszont a büntetés kivetésekor érvényes alapkamat lenne a mérvadó – ez 12,25 százalék késedelmi kamatot eredményezne –, akkor a büntetés 1,1 millió forint lenne. Ebben a négy évben tehát a tényleges számítás a legrosszabb. Viszont ha a mostani helyzetből indulunk ki, akkor

az alapkamat várhatóan tovább csökken, így az újraszámításos módszer már érdemben jobb lenne annál, mint ha az induláskori állapot alapján határoznák meg a büntetőkamat nagyságát.

Ugyanakkor itt 4, 8, adott esetben 10 éves időtávról beszélünk, az alapkamat alakulását ilyen hosszú időre nem lehet megbecsülni. Azonban azt mindenképpen fontos tudni, hogy csok plusz esetében a feltételek megsértése esetén melyik alapkamat lesz majd lényeges számunkra – összegezték elemzésükben.

(Borítókép: Morsa Images / Getty Images Hungary)