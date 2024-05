Újdonságokkal készül a nyárra a Lidl, elárulták a részleteket

A Lidl a már tőle megszokott, hetente megújuló, kedvező ár-érték arányú és akciós áron kínált ajánlatain felül kiemelten készül a grillszezonra is. Ennek köszönhetően a szezonális grillkínálatban közel 60 különböző grillhús és húskészítmény érhető el, melyek között új ízesítések és új termékek is találhatóak.

Minden évben nagyon népszerűek a Lidl különféle grilltermékei, különösen a grillkolbászok. Tavaly debütált a Grill&Fun saját márkás termékcsaládba tartozó juhbeles grillkolbász szarvasi és füstölt paprikás ízesítésben. A sikereken felbuzdulva a Lidl tovább bővíti a kínálatot.

Már 10-féle ízben – többek között gyömbér-citrom, fajita fűszerezésű, torma, Cayenne-bors – is elérhető lesz ez a magas minőségű termék.

A vállalat törekszik arra, hogy minden fogyasztói igényt kiszolgáljon, így a kínálatában elérhető grillhúsokból is széles szortimentet kínál vásárlóinak, azaz mind a szárnyasokból, a sertésből, a marhából, mind pedig a halakból készült grilltermékek megtalálhatóak.

A szárnyashúsok között lesznek különféle marinádozott csirke- és kacsamellfilék, csirkeszárnyak és -combok, de csirkecombsaslik, pulykagrillkolbász és csirkehamburger is színesíti a választékot.

Széles kínálat szinte minden húsból

A sertés- és marhahúsokból készülő grilltermékek esetében szintén gazdag kínálatból válogathatnak a vásárlók. A sertéstarja és -karaj esetében örök sláger a magyaros és a zöldfűszeres ízvilág, de kedvelt volt a curry-chili párosítás is, így idén a vásárlók megkóstolhatják majd a termékeket gyömbér-chili ízesítésben is – árulta el az Indexnek az áruházlánc.

Újdonságként pedig a borsos, paprikás, mustáros, a világos, illetve barna sörben pácolt tarja is megtalálható a kínálatban,

de aki a császárszalonnát szereti, az BBQ/paprika ízesítésben is megtalálja a polcokon. Nem szabad megfeledkezni a nagyon széles hamburgerválasztékról sem, ami idén egy jalapenós termékkel bővül. A különlegességre vágyók ebben az évben is elérhetik a Wagyu marha hamburger-húspogácsát, a széles steakkínálaton felül pedig a nyár folyamán további „Marhajó” termékekkel is találkozhatnak majd a vásárlók.

A Lidl lapunknak elárulta, hogy tavaly nagyon népszerűek voltak az újonnan a kínálatba bekerült tenger gyümölcsei, melyek idén is megtalálhatóak lesznek a polcokon.

Alig tudnak betelni a grilltermékekkel a vásárlók

A Lidl Magyarország a tavalyi grillszezonban jelentős mértékben, közel harmadával növelte az értékesített grilltermékek darabszámát. A vállalat további bővüléssel számol, hiszen az idei szezonban nemcsak a hazai, hanem már hat külföldi Lidl áruházban is elérhető lesz a kiváló minőségű magyar grillkolbász, ami a magyar beszállítóknak exportlehetőséget és ezáltal további növekedést jelent.

Nemcsak a hazai, hanem a külföldi Lidl áruházak vásárlói is leemelhetik a polcokról a Grill&Fun saját márkás termékcsaládba tartozó Party-mix magyar grillkolbászt.

Ez a hazai beszállítók számára export- és fejlődési lehetőséget biztosít, hozzájárul továbbá az ország gazdasági növekedéséhez és versenyképességéhez is.

Láthatjuk tehát, hogy a hetente megújuló, az áruházlánctól már megszokott kedvező ár-érték arányú és akciós áron kínált ajánlatokon felül kiemelten készülnek a grillszezonra is. Ennek köszönhetően a szezonális grillkínálatban közel 60 különböző grillhús és húskészítmény érhető el, melyek között új ízesítések és új termékek is találhatóak.

Újdonságokkal és egyre bővülő választékkal indítjuk az idei grillszezont, hogy a kínálatban mindenki megtalálja a számára megfelelőt. A tavalyi évben elért eredmények is azt mutatják, hogy jó úton járunk, hiszen több mint 5,7 millió kilogramm grillterméket értékesítettünk, ami 28 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit

– engedett lapunknak betekintést az adatokba Tőzsér Judit, a vállalat kommunikációs vezetője. Elmondta, hogy az egészségtudatos életmód támogatásaként tavaly tenger gyümölcseivel is bővítették grillkínálatunkat, mely oly sikeresnek bizonyult, hogy 2023-ban a legnagyobb növekedést ebben a termékkategóriában érték el.

„Ezek az eredmények is azt mutatják, hogy vásárlóink megbíznak termékeink minőségében és ízvilágában, és szívesen térnek be hozzánk.

Beszállítói partnereinket pedig az exportpiacokon való megjelenésben kívánjuk támogatni a grilltermékek esetében is, így idén a fogyasztók a Lidl hálózatán keresztül már 6 különböző Lidl országban is leemelhetik a polcokról a kiváló minőségű magyar grillkolbászt

– mondta az Indexnek Tőzsér Judit. A folyamatosan bővülő kínálat jelzi azt is, hogy a vállalat elkötelezett a folyamatos fejlődés és innováció iránt, bízik abban, hogy ez a széles kínálat garantáltan fokozza majd a grillpartik hangulatát.

