Korábban bemutattuk, hogy az infláció hatására a vásárlói trendek megváltoztak, és a vásárlók elsősorban az olcsóbb és akciós áron kínált termékeket keresték, emellett a korábbiaknál is népszerűbbek lettek a különféle saját márkás termékek.

A vásárlók számára a legfontosabb szempont a kedvező ár

– derült ki egy hazai műszaki áruházlánc felméréséből. A Lidl tapasztalatai is azt mutatják, hogy a különösen árérzékeny magyar vásárlók most is megnézik, hogy mire és mennyit költenek. Rendkívül népszerűek a különféle kuponok is, amelyre az áruházlánc szintén nagy hangsúlyt fektet.

Minden kategóriában árat csökkentett a Lidl

A Lidl 15 hónapja folyamatos és tartós árcsökkentésekkel segíti vásárlóit, melynek köszönhetően nemcsak a lehető legjobb áron kínálja termékeit, de a kormányzati törekvésekkel összhangban hozzájárult az infláció letöréséhez is.

A vállalat a tartós árcsökkentési program keretében ez idáig több mint 600 termék árát csökkentette, ennek eredményeként az alapvető árucikkektől kezdve a különféle kényelmi termékeken át minden árukategóriában megtalálhatók az árcsökkentett termékek, és amelyek akár 50 százalékkal olcsóbban beszerezhetők.

A Lidl április elején (04. 05.-től) újabb 60 termék árát csökkentette tartósan, vagyis ezek az árucikkek nem csak egy-egy rövid akció erejéig lesznek olcsóbbak, hanem huzamosabb ideig garantált az alacsony áruk.

Ráadásul ennek köszönhetően jelentősen spórolhatnak a háztartások. Ezt példázzák a legjobb ajánlatok, amelyekből a teljesség igénye nélkül válogattunk is:

a Pikok sertésvirsli ára 35 százalékkal (999-ről 759 forintra),

a Bellarom Crema szemeskávé 24 százalékkal (4599-ről 3699 forint ra)

ra) a Primadonna extra szűz olívaolaj 13 százalékkal (4499-ről 3999 forint ra),

ra), a Culinea sajttal töltött csirkemellfilé pedig szintén 13 százalékkal (1349-ről 1199 forint ra) csökken,

ra) csökken, de a Vemondo Vegan Bruger is 12 százalékkal (895-ről 799 forint ra) olcsóbb lesz, csakúgy, mint a Húsfarm sertésoldalas, amely 200 forint tal kerül kevesebbe.

Az árucikkek között megtalálhatóak továbbá többek között teák, felvágottak, pékáruk, friss húsok, tisztítószerek, és fagyasztott termékek is.

Folyamatosan érkeznek az akciók, kuponok

Az áruházlánc nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a vásárlók a lehető legjobb árakon intézhessék a bevásárlást. A hétről hétre megújuló akciók rendkívül népszerűek és keresettek, csakúgy, mint a „Többet adunk” akciók, amelynek keretében a vállalat a kötelezően előírt 15 százalék helyett akár 50 százalékos kedvezményt is biztosít vásárlóinak.

Emellett rendszeresen elérhetőek az XXL kiszerelésű termékek, amelyek kilogrammra vetített ára kedvezőbb a normál kiszerelésű termékekhez képest.

Szintén megtalálhatóak a kínálatban a „Szuper ár”-as termékek, csakúgy, mint az „Őrületes Lidl-ár” táblával jelzett árucikkek. Tovább spórolhatnak a vásárlók az együtt olcsóbb akciókkal is, amikor több termék megvásárlása esetén (például kettőt fizet, hármat vihet) jutnak különféle kedvezményekhez. Mindezeken túl az egészségtudatos táplálkozás támogatására minden pénteken 15 százalék kedvezmény jön le a friss halak árából.

Lidl Plusszal még olcsóbb

A Lidl Magyarország közel 3 évvel ezelőtt vezette be digitális hűségprogramját, a Lidl Plust, mely a kezdetek óta rendkívül népszerű, és ma már a vásárlók több mint 40 százaléka használja. Az ingyenesen letölthető applikációnak köszönhetően a felhasználók hetente számos automatikusan aktiválódó ajánlatban, különféle kuponokban és egyéb kedvezményben – Kupon Plus, egyedi ajánlatok, kaparós nyereménykártyák, partnerek ajánlatai stb – részesülhetnek.

Korábbi cikkünkben bemutattuk, hogy a Lidl Plus mobilalkalmazás nagy stresszt vesz le a vállunkról, és az előnyeinek kihasználásához csak egy gyors regisztrációra van szükség. Részletes bemutatónkat ide kattintva olvashatja az applikációról.

(Borítókép: Szollár Zsófi / Index)