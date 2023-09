Az élelmiszerárstop kivezetése után is folytatja Többet adunk akcióját és árcsökkentési programját a Lidl, amely a kormány intézkedéseivel összhangban továbbra is törekszik a lehető legjobb árak biztosítására. A piacvezető áruházlánc célja, hogy hozzájáruljon az infláció letöréséhez, és ezáltal a magyar családok támogatásához, ezért az akciós árpolitika részeként hétről hétre újabb termékek ára mérséklődik, egyes esetekben akár 50 százalékkal.

A Lidl Magyarország az elsők között döntött úgy az év elején, hogy folyamatos és tartós árcsökkentésbe kezd. A beszerzési árak mérséklődéséből adódó, valamint azon is túlmutató árelőny azonnali továbbadásával júliusig több mint 500 termék árát mérsékelte – közölték az Index megkeresésére a piacvezető élelmiszer-kiskereskedelmi láncnál.

Kifejtették, hogy az árcsökkentett árucikkek között az alapvető élelmiszerek és számos, a vásárlók körében közkedvelt, keresett termék is megtalálható. Egyes termékek ára az elmúlt fél évben akár 40 százalékkal is mérséklődött, ami jelentős megtakarítást, könnyebbséget jelenthet a magyar családoknak, hogy a lehető legolcsóbban jussanak hozzá a lehető legjobb termékekhez.

Többet adnak a vásárlóknak

Mint ismert, június 1-jén indult a kötelező bolti akciózás. Lapunk érdeklődésére az eddigi tapasztalatokról elmondták: a Lidl Magyarország az árcsökkentési programja mellett a rendeletben előírt 15 százalékos kötelező akciók keretében is többet ad vásárlóinak. A kedvezmények mértéke már a kezdetektől 20-50 százalék között alakult, amit a jövőben is folytatni kíván.

A vállalat a kötelező akciók keretében az előírtnál nagyobb, egyes esetekben akár 50 százalékos árcsökkentést kínál a vásárlóknak.

Egy hónappal a kötelező akciózás után, július 1-jén elrajtolt az online árfigyelő is. Miután a két intézkedés már párhuzamosan futott, az élelmiszerárstopot augusztus 1-je után nem hosszabbították újból meg. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az érintett termékkörökben kilőttek volna az addig mesterségesen alacsonyan tartott árak. A Lidlnél ezzel kapcsolatban hangsúlyozták: az árstop kivezetését követően is a vállalat mindent megtesz annak érdekében, hogy a magyar családok mellett álljon. Széles, kiváló minőségű, kedvező ár-érték arányú kínálata mellett számos egyéb módon igyekszik támogatni vásárlóit abban, hogy a jövőben is a lehető legkedvezőbb áron intézhessék a bevásárlást. A szeptemberi iskolakezdés újabb terhet rótt nyár végén a magyar családokra, a Lidl a tanévkezdési tanszerakciója mellett is azon volt, hogy támogassa a családokat a kiadások csökkentésében, ezért számos az oktatáshoz kapcsolódó terméket tavalyi áron kínált a vásárlók számára.

Fontos szerep az infláció letörésében

A diszkontláncnál úgy fogalmaztak, hogy a kormány intézkedéseivel összhangban, továbbra is törekednek a lehető legjobb árak biztosítására. A Lidlnek ugyanis a magyar gazdaság meghatározó szereplőjeként, piacvezető áruházláncként nem lehet más a célja, minthogy hozzájáruljon az infláció letöréséhez, ezáltal a magyar családok támogatásához. Ennek kézzel fogható lenyomata, hogy az árstop után is folytatja a Többet adunk akcióját és árcsökkentési programját. Az akciós árpolitika részeként hétről hétre újabb termékek ára mérséklődik. Ráadásul a Lidl nem csak beszerzési stratégiájával segíti a családokat a háztartási kiadások optimalizálásban, hanem számos további eszközzel támogatja a vásárlókat az élelmiszerre fordítható költségkeret tudatos beosztásában.

Így például márciustól már minden áruházban elérhetők a „Mentsük meg” csomagok, amelyek a bevezetésük óta rendkívül népszerűek.

Ezek külsőleg már nem tökéletes, de még fogyasztható gyümölcsöket és zöldségeket tartalmaznak. A 3,5 kilogrammos egységcsomagok, kedvezményes, mindösszesen 399 forintos áron vásárolhatóak meg. Sőt, augusztusban tovább bővült az élelmiszermentő akció, így az előző napi értékesítésből megmaradt, de még fogyasztható 2 és 5 darabos egységcsomagba összeállított édes és sós pékárukhoz mostantól féláron lehet hozzájutni. A vállalat digitális hűségprogramja, a Lidl Plus is hetente 10-12 kedvezményre jogosító kupont és egyéb kedvezményeket biztosít a felhasználók számára.

