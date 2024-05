Röhejes árakkal várja a pesti Primark a keddi inváziót

Kedden 10 órakor nyílik az Aréna Mallban a Primark, az ikonikus divatáruház, ahol az üzletlánc szlogenje szerint annyi pénzből – száz dollárból – tetőtől talpig felöltözhet a vásárló, amennyiből a New York-i Macy’sben legfeljebb egy farmert vehet. Az első magyarországi Primark felkészült a várható rohamra, amely borítékolhatóan kedd délelőtt tízkor, a nyitáskor rázúdul az áruházra.

Maciej Podwojski, a Primark kelet-európai igazgatója nem jött zavarba, amikor az Arena Mallban kedden megnyíló üzletük hétfői sajtóbejárásán feltettem neki a kellemetlennek szánt kérdést, hogy vajon ő is a Primarkból öltözködik-e.

„Természetesen – válaszolta pillanatnyi gondolkodás nélkül. – A dzsekim, az ingem, a nadrágom, a derékszíjam és a cipőm is a mi üzletünkből származik, sőt még az a ruhadarabom is, amelyet most nem mutathatok meg önöknek.”

Ilyen felütés után mi más következhetett volna, mint hogy végigjártuk az új, 3100 négyzetméteres áruház valamennyi osztályát, kezdve a női divatcikkekkel, majd a gyermek-, férfi- és műszaki osztályon át a kiegészítőkig. E sorok írója nem lepődött meg az árcédulák láttán, hiszen az elmúlt években Berlintől Prágáig, Varsótól Bécsig kénytelen volt meglátogatni a régió szinte valamennyi Primarkját, a család népes gyerekseregének kedvenc – és őrületesen olcsó – áruházát.

Igen, az Arena Mallban kedden megnyíló üzletben kapható cikkek árai is röhejesek. Egy kis ízelítő: egy mobiltelefonos fülhallgató 920 forint, egy, Azahriah koncertnapszemüvegére kísértetiesen hajazó pápaszem 740 forint, 5-6 ezer forintért ránézésre hibátlan női farmernadrágok kaphatók, és ahogy Maciej Podwojski hangsúlyozta, a legdrágább árucikkük sem kerül többe 50 eurónál, illetve az ennek megfelelő forintösszegnél, a 19 ezer forintnál.

Aztán meghallgattuk a számadatokat: a teljes beruházásra 8 millió eurót (kicsit több mint 3 milliárd forintot) fordítottak, a 3100 négyzetméteres üzlet az Arena Mall bevásárlóközpontban nyílik, a magyar piacra lépéssel 180 új munkahelyet teremtenek. Az 1969-ben Írországban bizonyos Arthur Ryan által alapított Primarknak – amely annak idején egyetlen, a dublini Mary Streeten nyitott bolttal kezdte diadalútját – ma már több mint 440 üzlete van a világ 17 országában, és mintegy 80 ezer dolgozót foglalkoztatnak. Terveik szerint 2026 végére 530-ra nő boltjaik száma.

10 Galéria: Primark Fotó: Szollár Zsófi / Index

A vállalat a régió öt országában (Szlovéniában, Lengyelországban, Csehországban, Romániában és Szlovákiában) összesen 12 üzletet működtet, a tizenharmadik a kedden nyíló budapesti bolt. A női, férfi- és gyermekruhák, valamint cipők mellett a többi között szépségápolási termékeket, kiegészítőket és lakberendezési cikkeket is forgalmaznak.

Fókuszban a fenntarthatóság

Maciej Podwojski kiemelte, hogy a vállalat nagy hangsúlyt fektet a fenntarthatósági szempontokra, 2030-ra például már csak újrahasznosítható, illetve újrahasznosított anyagokból készült termékeket árulnak, kiküszöbölték a nejlonszatyrokat, és ugyancsak 2030-ra felére csökkentik az üzletlánc szén-dioxid-kibocsátását, rákényszerítve beszállítóikra is ezeket a normákat.

Visszakanyarodva Dublinhoz, az „őshazához”: egyedül Írországban nem Primark aZ ÜZLET neve, hanem Weston.

Az olvasó joggal kérdezheti, hogyan képes elérni a cég ezeket a nevetségesen alacsony árakat a teljesen elfogadható minőség fenntartása mellett. Nos a titok az aprólékos, költségkímélő módszerekben rejtőzik.

Gigantikus tételekben szerzik be az árucikkeket, rengetegféle terméket árulnak, és ezért árengedményt tudnak kicsikarni a gyártóktól, amit részben átengednek a vevőknek,

nincsenek drága plakátok, csicsás címkék. Ezzel is sokat spórolnak,

rákényszerítik a beszállítóikat, hogy úgy csomagolják a termékeket, hogy azokat már egyből ki lehessen tenni a polcokra az áruházban,

a Primarknak nincs saját gyára, ez is költségcsökkentő tényező,

végül a logisztikát is hihetetlenül alaposan megtervezik, a teljes ellátási lánc minden pontján, a beszerzéstől a raktározáson át a konkrét árusításig mindenhol odafigyelnek a költségcsökkentésre.

10 Galéria: Primark Fotó: Szollár Zsófi / Index

Kérdésre válaszolva a vállalat további magyarországi terveiről Maciej Podwojski úgy fogalmazott, egyelőre az első üzletükre, annak fogadtatására koncentrálnak, de úgy gondolja, Magyarország „elbírna” még egy üzletet.

A társaság korábbi tájékoztatása szerint a Primark 2023-ban 9 milliárd font árbevételt ért el az előző évi 7,7 milliárd font után, működési eredménye 735 millió font volt tavaly, míg 2022-ben 756 millió font.

(Borítókép: Szollár Zsófi / Index)