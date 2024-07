A szűk esztendőknek vége, most kezdünk el jobban élni

Alig két hete ismertük meg az Eurostat sokkoló számait, melyek szerint az uniós országok között a fogyasztási rangsorban az utolsó helyre estünk vissza 2023-ban. Azonban ezt tévedés úgy értelmezni, hogy Magyarország lett az EU legszegényebb országa – jelezte lapunknak Árokszállási Zoltán.

– fogalmazott az MBH Elemzési Centrum igazgatója, rámutatva, hogy Magyarország az elmúlt években egy meglehetősen beruházásorientált országgá vált. Ennek megjegyzése azért fontos, mert sokszor két döntés előtt állunk: a forrásainkat elfogyasztjuk, vagy beruházásokat hajtunk végre belőle. Magyarország pedig sokat költött beruházásra. „Ha a beruházáson jóval nagyobb fókusz van, akkor ez bizonyos mértékig óhatatlanul a fogyasztás rovására megy” – magyarázta a szakértő, bár kétségtelen, hogy a beruházások hatékonyságán lenne mit javítani, miközben a fogyasztás más okból is visszaesett.

A szakértő leszögezte: az elmúlt egy-két évben, azaz 2022–23-ban fogyasztásban rosszul teljesített Magyarország, ennek elsődleges oka a nagyon magas infláció volt. A lakosság visszafogta a költekezését, és az úgynevezett lefelé helyettesítés is bekövetkezett: olcsóbb termékekre váltottak, és valamivel kevesebbet vásároltak a boltokban.

– világított rá Árokszállási. Felsorolta, mely tényezőkre alapozza a megállapítást:

Hozzátette, hogy mivel az infláció jóval alacsonyabb a korábban vártnál, ez nagymértékű reálnövekedést jelent majd. „Az elmúlt két válságos év miatt erősödött az óvatossági motívum, mindenki a tartalékait töltötte vissza. Ugyanakkor a kiskereskedelmi forgalom lassú felívelését látjuk az elmúlt hónapokban. Összességében kijelenthetjük, hogy a következő időszakban egyre inkább a fogyasztásra tudja költeni a jövedelmét a magyar lakosság.

– véli a szakértő, aki szerint megalapozott az a kormányzati megállapítás, hogy a lakosság fogyasztása részben azért esett vissza, mert inkább megtakarított. Ez a megtakarítás azonban a korábbi ársokkot követő óvatosság következménye is. Ha a makrostatisztikák oldaláról nézzük, van egy egyszerű összefüggés: a beruházások és a megtakarítások közötti különbség egy nyitott gazdaságban a folyó fizetési mérleggel egyenlő. Ha a folyó fizetési mérleg meglehetősen mínuszos, az azt jelenti, hogy nem keletkezik elég megtakarítás a beruházásokhoz. Ez volt 2022-ben.

Gyakorlatilag az történt, hogy nagyon drága lett az import. Az energiaárak elszálltak, és emiatt a külső egyensúlyunk elromlott, tehát nem tudtunk annyit megtakarítani 22–23-ban, hiszen nagyon magasak voltak az árak. Ez megváltozott. Az árak, különösen az importált energia árának csökkenése miatt sokkal jobb lett a helyzet azóta, és mostanra már elég megtakarítás halmozódott fel a magyar gazdaságban. Eljutottunk arra a pontra, hogy most már a lakosság is egyre inkább kezd ráébredni, hogy a helyzet több szempontból stabilizálódott, és ha fel tudja tölteni a tartalékait, ami már egy ideje tart, utána azért a fogyasztását is tudja növelni