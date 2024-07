Ennyibe kerül most egy nyaraló Magyarországon

A tavalyi évhez képest mélyebben a zsebébe kell nyúlnia annak, aki nyaralót szeretne venni az országban, ugyanis 52,3 millió forint számít átlagárnak, persze a Balatonnál ez potom pénznek számít, a Tisza tónál azonban már 30 millió forint alatt is találni hétvégi házat.

Most kevesebben akarják eladni a hétvégi házaikat, tavaly júniushoz képest harmadával csökkent az értékesítésre kínált nyaralók száma – derül ki az otpotthon.hu adataiból. Az oldalon az ilyen típusú ingatlanhirdetések száma még a tavaszi időszakhoz képest is felére csökkent, az áprilisi 1382-höz képest júniusra 690-re.

A kínálat csökkenése az árakra is hatással volt: a nyaralók átlagos négyzetméterára 2024-ben 9,5 százalékkal magasabb, mint tavaly, míg ez márciusban 658 532 forint volt, a nyár közepére négyzetméterenként 631 095 forintra csökkent.

„A legtöbb hétvégi házat Siófok és Gárdony környékén hirdetik, ám Ráckevén és persze a Balaton északi partján is meglehetősen sok eladó ingatlan van” – mondta Lipták Zsuzsa, az OTP Otthonmegoldások Kft. ügyvezetője.

Még mindig a Balaton a legdrágább

Közleményük szerint országszerte átlagosan 52,3 millió forintot kérnek az eladók egy hétvégi házért. A legnépszerűbb helyeken ennyiért igencsak szerény állapotú faház kapható, és az sem a vízpart közelében, de Balatonfüreden például a hegyoldalban ebben az árkategóriában egy egyszobás erősen felújítandó – gazdasági épületnek készült – házat kapni.

Ahogy minden évben, idén is a Balatonnál a legdrágábbak az ingatlanok: 2023-hoz képest, - ha csak kis mértékben is – tovább drágultak.

Ahogy haladunk előre a nyárban, úgy emelkednek még tovább a balatoni nyaralók árai.

Az alábbi településeken ez számít átlagárnak:

Siófokon 1,6 millió forint/négyzetméter

Fonyódon 1,1 millió forint/négyzetméter

Almádiban 1,4 millió forint/négyzetméter

Siófokon 400 ezerrel kérnek többet négyzetméterenként, mint 2023-ban.

Itt lehet a legolcsóbban nyaralót venni

A tavalyi évhez képest a Duna-menti ingatlanoknál is drágulás figyelhető meg, bár még mindig itt kell a legkevesebbet fizetni egy hétvégi házért. Ráckevén most átlagosan 657 ezer forintot kérnek az eladók négyzetméterenként, ami 3,5 százalékos áremelkedést jelent 2023-hoz képest Olcsóbban lehet idén üdülőhöz jutni az Orfűi tavaknál, illetve a Velencei-tónál is.

Orfűn nemcsak tavalyhoz képest, hanem idén hónapról hónapra is csökkent az ilyen típusú ingatlanok ára. Most átlagosan 45 millió forintért juthatunk itt nyaralóhoz az otpotthon.hu adatai alapján.

A Velencei-tónál Gárdonyban kínálják eladásra a legtöbb ingatlant, ráadásul itt is csökkentek évközben az árak. Most átlagosan 825 133 forintos négyzetméterárat határozott meg a kínálati oldal.

A legolcsóbb nyaralóövezet az országban továbbra is a Tisza-tó.

Bár 2023-hoz képest drágultak itt is a tó menti településeken az ingatlanok árai, még így is átlagosan 28,4 millió forintért hozzájuthatunk egy-egy hétvégi házhoz a térségben – áll a közleményben.