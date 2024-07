A Netflix még a vártál is gyorsabban növekszik, vezető státusza megkérdőjelezhetetlen

A Netflix 2024 második negyedévében – a Wall Street várakozásainál sokkal masszívabb – szilárd előfizetői növekedést ért el, és az előrejelzéseket felülmúló pénzügyi eredményeket tudott felmutatni. Az iparág első számú streaming szolgáltatása a második negyedévben 8,05 millió nettó fizetős ügyféllel bővült, így globális bázisa 277,65 millióra nőtt – számolt be a Variety.

A vállalat 9,56 milliárd dolláros bevételt (17 százalékos növekedés) és 2,15 milliárd dolláros nettó nyereséget jelentett (szemben az egy évvel ezelőtti 1,49 milliárd dollárral), ami 4,88 dolláros részvényenkénti nyereséget (EPS) jelent. A Netflix 9,49 milliárd dolláros második negyedéves bevételt és 4,68 dolláros részvényenkénti nyereséget prognosztizált. A Wall Street átlagosan 9,53 milliárd dolláros bevételt és 4,74 dolláros EPS-t várt az LSEG Data & Analytics szerint.

A konszenzusos elemzői becslések szerint a Netflix 4,8 millió előfizetőt prognosztizáltak a második negyedévre, szemben az egy évvel korábbi 5,89 millióval. A streamingóriás 2023 óta nem ad ki közleményt a negyedéves előfizetői számokról, csak annyit mondott, hogy várhatóan alacsonyabb lesz a szám, mint az első negyedévben elért 9,3 milliós növekedés. A Netflix 2025-től kezdve már nem fog rendszeresen jelenteni előfizetői számokat, azzal érvelve, hogy a felhasználói elkötelezettségi mutatók és a pénzügyi eredmények jobban tükrözik a sikerességet.

A Netflix sikerének kulcsa a nézettség. Ez a legjobb közvetítőnk a tagok megelégedésére, és amikor az emberek többet néznek, tovább maradnak, gyakrabban beszélnek a Netflixről, és nagyobb értéket tulajdonítanak a szolgáltatásunknak, az új felhasználókhoz vezet

– áll a vállalat csütörtökön kiadott, részvényeseknek szóló második negyedéves levelében.

Ezeknek köszönhető a növekedés

A vállalat idén 107 Emmy-jelölést kapott – ami minden tekintetben első pozíciót jelent – 35 sorozat, tévéfilm és különkiadás tekintetében. A második negyedévben a Netflix „sokféle sikersorozatot” mutatott be, köztük a Bridgerton 3. évadát, a Szarvasbébit, A könnyek királynőjét és a The Great Indian Kapil Show-t, valamint olyan filmeket, mint a Cápák a Szajnában, az Atlas és A bérgyilkos, aki nem is volt. A vállalat szerint a The Roast of Tom Brady az eddigi legnagyobb élő nézettséget vonzotta, a május 5-i premier és július 14. közötti időszakban 22,6 millióan nézték meg.

Az elkötelezettség növelése és a hosszabb nézési idő érdekében a Netflix kibővítette az élő műsorainak kínálatát. Ezek közé tartozik két NFL-meccs 2024 karácsonyán, a Jake Paul és Mike Tyson november 15-i, átütemezett bunyója, valamint a WWE Raw című, 2025-ben induló műsora. Szintén a második negyedéves levélben a Netflix megjegyezte, hogy júniusban megkezdte egy „új, egyszerűbb és intuitívabb” tévés megjelenítés tesztelését, amely „meggyőződésünk szerint jelentősen javítani fogja a Netflixen való felfedezés élményét”.

A Netflix elmondta a befektetőknek, hogy egyik prioritása a reklámüzletág bővítése, hogy „2025-ben és azon túl is jelentősebb mértékben járuljon hozzá az bevételekhez”. Viszont azt eddig nem hozták nyilvánosságra, hogy a reklámok mennyi bevételt hoztak. A vállalat először 2022 őszén vezette be a reklámokkal támogatott szintjét, amely azóta is a belépő szintnek felel meg azokban az országokban, ahol ez a modell működik.

A második negyedévben 34 százalékkal nőtt a hirdetésekkel támogatott csomagot használók száma, és a vállalat szerint a Netflix hirdetési piacain az összes regisztráció több mint 45 százalékát teszik ki. A Netflix közölte, hogy egy saját hirdetési technológiai platformot épít, amelyet 2024-ben tervez tesztelni Kanadában, és 2025-ben szélesebb körben is elindítani.

A Netflix szerint egy vállalkozás nulláról való felépítése időbe telik. A közeljövő kihívása (és középtávú lehetősége) az, hogy gyorsabban skálázzuk magunkat, mint amilyen gyorsan képesek vagyunk a növekvő hirdetési készletünket pénzzé tenni

– írták. A Netflix külön bejelentette, hogy Peter Naylor, aki 2022-ben csatlakozott a globális reklámértékesítés alelnökeként, távozik a cégtől.