Új célcsoportra lő a Lidl, ennek sokan örülhetnek

A Lidl Magyarország is beszáll az idei fesztiválszezonba, így július 24-28. között Debrecenben a Campus Fesztiválon, valamint augusztus 28-31. között Szegeden a SZIN-en várja a résztvevőket. Az áruházlánc kifejezetten a fesztiválozók igényeire szabva állította össze FesztMarket néven kitelepülő üzletében, fesztiváltól függően a közel 300-400 árucikket számláló termékportfólióját.

A bulizók a FesztMarketben több mint 30-féle friss zöldség-gyümölcs, helyben sütött pékárukínálat, valamint hazai és nemzetközi készételek, rágcsálnivalók, illetve üdítők közül is válogathatnak majd – világít rá cikkében az Economx. Hozzátették, hogy grilltermékek közül is lehet majd válogatni, például pácolt csirke- és sertéshúsok, grillkolbászok is lesznek a fesztiválüzletekben.

A fesztiválhoz kapcsolódó nem élelmiszerjellegű, többek között ruházati termékek is megvásárolhatóak lesznek a FesztMarketben

– írja a portál, megjegyezve, hogy az egészséges életmód és táplálkozás szellemiségét követve a kínálatban a kizárólag növényi alapú, vegán alapanyagok, pékáruk, vagy akár vegán készételek is megtalálhatók.

Fontos szempont a fenntarthatóság

Fontos szempont volt a vállalat fenntarthatóság iránti elkötelezettsége is. „Az egészséges életmód támogatása mellett fontosnak tartjuk azt is, hogy a fesztiválokon minél kevesebb hulladék keletkezzen, így szelektív hulladékgyűjtőket helyezünk ki a FesztMarkethez és az aktivitási zónákhoz egyaránt.

Emellett arra is külön ügyelünk, hogy minimalizáljuk az élelmiszerfelesleget, ezért az országos élelmiszermentési program keretein belül a megmaradó zöldségeket és gyümölcsöket, valamint a pékárukat karitatív partnereinknek ajánljuk fel, akikkel együttműködve már ma is több tízezer családot segítünk havi szinten

– nyilatkozta Tőzsér Judit, a vállalat kommunikációs vezetője. Elmondta, hogy az áruházlánc játékokkal és programokkal kedveskedik a kikapcsolódásra vágyó családok, fiatalok és bulizók számára, akik különböző nyereményjátékokban is megmérettethetik magukat.

Segítenek az önéletrajzkészítésben is

Az aktivitási zónákban a FesztMarketben megvásárolt ételeket lehet majd elkészíteni, grillezni. A Lidl Plus applikációnak köszönhetően a fesztiválozók a fesztiválra szabott kedvezményre jogosító kuponokkal tovább csökkenthetik kiadásaikat.

Az érdeklődők az áruházlánc HR-aktivitásaival is találkozhatnak a fesztiválokon, ahol az edukáció és a „töltődés” áll a középpontban.

A pályaválasztás, vagy munkahelyváltás előtt állók játékos formában, de mégis edukatív módon sajátíthatják el a tökéletes önéletrajz elkészítésének lépéseit egy TOUCH TV-s játék segítségével, amely után az elkészült CV-t egy QR kóddal le is tudják tölteni

– világított rá az Economx. Az interaktív játék mellett jelen lesznek a fesztivál ideje alatt a Lidl toborzásért felelős kollégái is, akik az aktuális nyitott pozíciókról mesélnek és bemutatják a vállalatot. Minden aktivitásban résztvevő a FesztMarketben beváltható ajándékban részesül. A Lidl chill zónában pedig kihelyezett napágyakkal és babzsákokkal várják a buliban elfáradt pihenni vágyókat, ahol a lemerült telefonokat is fel tudják majd tölteni.