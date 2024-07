A Népszava megkereste a cseh pénzügyminisztériumot és arról érdeklődtek, mit tesz Prága azért, hogy visszaszerezze az orosz kémbankként hírhedté vált Nemzetközi Beruházási Bankban (IIB) ragadt pénzét.

„Igyekszünk minden jogi lépést megtenni” – érkezett a cseh tárca válasza, mire a lap arra jutott, hogy míg a cseh kormány keresi a jogi megoldást, a magyar kabinet látszólag semmit sem tesz. Hiába több tízmilliárd forint a tét, még sincs nyoma a cégnyilvántartásban annak a csőd- vagy felszámolási eljárásnak, amelyről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter többször is említést tett – írták.

Az ügy könnyebb megértéséhez az előzményeket is összefoglalták. Eszerint a Vlagyimir Putyin orosz elnök által életre keltett egykori KGST-bankból, az IIB-ből Oroszország ukrajnai inváziójának kezdete után sorra szálltak ki az európai tagok. Szlovákia és Csehország után Románia, majd Bulgária is kilépett, majd végül utolsó EU-s tagállamként Magyarország is döntést hozott a kilépés mellett. Bár a kiszállás gyorsan ment, a válás nem: az egykori tagországoknak rengeteg pénzük ragadt az IIB-ben.

Korábban úgy lehetett tudni, hogy 74 milliárdnyi magyar adóforintot kellene megmentenie a kabinetnek, de a kormányzat később azt állította, hogy „csak” 74 millió dollár, azaz nagyjából 26 milliárd forint a tét.

A Népszava megkereste a kormányt, hogy miért nincs nyoma a Gulyás Gergely által többször említett említett csőd- vagy felszámolási eljárásnak, de egyetlen kérdésükre sem kaptak választ. Tavaly novemberben a miniszter azt mondta, hogy „amennyire az eljárás részleteit ismerem itt van egy tartozás a magyar állam felé és van egy eljárás a bankkal szemben, hogy ez az eljárás átfordult-e csőd vagy végelszámolási eljárásba, azt hiszem, talán még nem, de várható, hogy átfordulhat és akkor a csőd- vagy felszámolási eljárás szabályai szerint az állam érvényesíti valamennyi igényét a hitelezővel szemben”.

Ugyancsak a Népszava kérdésére válaszolva idén májusban Gulyás Gergely a kormányinfón a következőképp válaszolt: „Ugye a bankkal szemben folyik – azt hiszem – egy felszámolási eljárás.” Amikor munkatársuk visszakérdezett, hogy biztos-e ebben, úgy felelt: „Úgy emlékszem”. Aztán hozzátette:

Amit tényszerűen tudok: itt egy nagyobb értékű ingatlan van a bank tulajdonában. Nyilván nekünk az az érdekünk, hogy bármilyen felszámolási eljárás során az az ingatlan a mi tulajdonunkba kerüljön, a magyar állam hitelezői igényét az tudja kielégíteni

Ez utóbbi a lap szerint ugyanakkor kérdéses, mivel az épület becslések szerint mintegy 9 milliárdot érhet, miközben a tartozás 26 milliárd, ráadásul még ezt is nehéz lesz megszerezni, ha továbbra sincs semmi jele a bankkal szemben indított eljárásának.