Kiemelt célponttá váltunk, özönlenek az oroszok Magyarországra

Az oroszok egyre gyakrabban utaznak külföldre, egyes számítások szerint 26 százalékkal nőtt a külföldi foglalások száma egy év alatt – számolt be erről a Lenta a Mandiner szerint. Ugyanakkor, ami talán ennél is meglepőbb, hogy

a két legnépszerűbb célpont Magyarország és a Fülöp-szigetek volt: mindkét országba nagyjából négyszer annyi orosz utazott, mint az előző évben.

A görög, japán, francia, portugál és vietnámi városok iránt is többszörösére nőtt a kereslet. Az orosz szakértők szerint az új légi útvonalak kifejezetten támogatják a folyamatot: felsorolták a Wizz Air Kutaisziből Budapestre, Rómába, Athénba, Milánóba és Lárnakába induló járatait is.

Az oroszok átlagosan 12 naposra tervezik magyarországi pihenésüket, valamint 35 százalékkal több pénzt költenének, mint tették egy évvel korábban.

Imádják Ciprust is

Szinte napra pontosan egy éve írtuk meg, hogy a gazdag oroszok megjelenése néhány helyen nagy bevételt generált a fogadó államnak, ugyanakkor komoly politikai vitákat is gerjesztett, például az Európai Unión belül. Ciprust egy ideje

már a mediterrán Moszkvának is nevezik, köszönhetően a rettentően sok orosznak, illetve ingatlanbefektetéseiknek.

Ahogy arra is kitértünk, hogy a törökök a háború kezdete óta kettős politikát folytatnak. Mint NATO-tagállam egyfelől támogatják Kijevet, azonban – nem lévén EU-tagok – az Oroszország elleni szankciókat nem vezették be. Egyre inkább nyernek azzal is, hogy egyre több orosz szeretné biztonságban tudni megtakarításait, ezért jellemzően folyik külföldi deviza a török bankokba.

A turizmus pedig virágzik, hiszen Törökországra nem vonatkoznak az uniós tiltások, így nyakra-főre kínálják a török tengerparti utakat az oroszoknak, 130 euróért akár Bodrumba vagy Antalyába is el lehet repülni Oroszországból.

