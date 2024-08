Nem is gondolná, ki keresheti a legtöbbet a visszaváltott palackokon

Miután a MOHU bejelentette, hogy elérte a százmillió darabot a leadott palackok száma, az Economx megnézte, kinek milyen üzlete származhat belőle. Az elmúlt egy-két hét alatt duplázódott, triplázódott, sőt sok helyen négyszereződött a visszaváltás intenzitása – jelezte a lapnak Fodor Attila, a CBA kommunikációs igazgatója. Azt is elárulta, amiről kevesen beszélnek, hogy ha már az emberek betérnek az üzletekbe visszaváltani, sok esetben egy füst alatt be is vásárolnak, így generálva több bevételt a kiskereskedelmi láncoknak.