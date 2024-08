A nyilvánosan elérhető adatok alapján másfélszer nagyobb a vagyona egy rejtélyes üzletembernek, mint az ismert 100 leggazdagabb magyaré együttvéve – írja a G7.

„Hibernált állapot a tulajdonosi cél elérése érdekében, ezért nem lehet bevétele és költsége sem, így adóalapja sem” – szerepel a külön-külön is ezermilliárdos nagyságrendű vagyonnal rendelkező két cég beszámolójában, amelyeknek mindössze egy-egy oldalas az éves jelentése, miközben tulajdonosuk az adatok szerint a világ 36. leggazdagabb embere lenne.

A G7 által kiszúrt, korábban teljesen ismeretlen, tavaly alapított Donor Zrt. a beszámoló szerint 2023 végén 6534 milliárd forintnyi vagyonnal rendelkezett, amellyel Magyarország első tíz mérlegfőösszegű gazdasági társaságához tartozik. A cég egy zuglói ikerház egyik felébe van bejegyezve az M3-as autópálya bevezetője mellett, bevételei, kiadásai, és a jelek szerint alkalmazottai sincsenek.

A lap azt írja, hogy hibernált állapot jogilag nem létezik, mindössze annyi derül ki róla a már említett egyoldalas dokumentumban, hogy „biztosítja, hogy a cégek ökológiai lábnyomai ZÉRÓK legyenek”.

Egy részvényes, sok billió forint tőkeemelés

A vállalatba a tulajdonos tavaly a cégbírósághoz eljuttatott iratok szerint 4532 milliárd forintos tőkeemelést hajtott végre, az így keletkezett „négybillió-ötszázharminckétmilliárd-tizenötmillió” forintos összeg a vállalat alapító okiratában betűvel kiírva szerepel. A pénzt a tulajdonos be is fizette, erről ellenjegyzés is született. A cégnek a tőke mellett van egy 2002 milliárd forintos tartozása is, azonban ez az összeg is ugyanattól, vagyis az egyetlen részvényestől származik, ami azt jelenti, hogy ugyanaz az ember tavaly év végén különböző formában több mint 6500 milliárd forintot pakolt a cégbe.

A vállalkozónak van egy másik, ugyanilyen felépítésű cége is – amely csak tavaly év végén alakult kft.-ből részvénytársasággá –, a Brasil Államkötvény Hasznosító Zrt., amelynek az eszközállománya 400 milliárd forinttal meghaladja a Donor Zrt.-ét, ennek a vállalatnak 5099 milliárd forinttal emelték meg a tőkéjét tavaly év végén és „csak” 1857 milliárd forint a tartozása, ráadásul ugyanúgy, a tulajdonos felé. A teljes pénzt brazil állampapírokba tették. Ha a cégek valóban ekkora összegben rendelkeznek brazil kötvényekkel, akkor tulajdonosuk Brazília egyik legnagyobb hitelezője kell hogy legyen: a két társaságban lévő vagyon ugyanis a dél-amerikai ország teljes adósságállományának nagyjából 2,5 százalékát teszi ki.

A két vállalatba összesen csaknem 13,5 ezer milliárd forintnyi vagyont rakott ugyanaz az egyetlen részvényes.

Mészáros Lőrinc lemaradt?

Ehhez képest – jegyzi meg a cikk írója – Mészáros Lőrinc a mintegy 990 milliárd forintos becsült vagyonával pedig A 100 leggazdagabb magyar című kiadvány szerint továbbra is az ország leggazdagabb embere. Ez pedig a fenti vállalkozó vagyonának alig több mint 7 százaléka, de a rangsorban szereplő összes magyar milliárdos együttes vagyona is csak 9064 milliárd forint volt.

A két rejtélyes vállalatban lévő pénz dollárra átváltva több mint 38 milliárdot jelent, ezzel pedig nem csak Mészáros Lőrincet előzi, de a világ 36. leggazdagabb embere lehetne a cégek tulajdonosa.

A G7 úgy tudja, hogy a cégek egyetlen részvényese egy korábban ismeretlen, Máltán élő magyar üzletember, T. János György, akinek van egy máltai cége is, amely a beszámolók alapján veszteséges, és szerepel a 13,4 millió dokumentumot tartalmazó offshore-befektetésekről szóló adatbázisban, az úgynevezett Paradise-iratokban is.