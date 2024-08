Budapesten túl is van magyar turizmus, 8 millió vendégéjszakát regisztráltak a vidéki szálláshelyek

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ statisztikáiból jól látszik, hogy Budapest és a Balaton mellett a nyár slágerének számít több vidéki úti cél is a nyaralók körében.

Az NTAK adatai szerint 2,9 millió külföldi és hazai utazó tette le a voksát a magyar vidék mellett, és összesen 7,9 millió vendégéjszakát töltöttek a fővároson kívül júniusban és júliusban, ami azt jelenti, hogy a magyarországi szálláshelyi forgalom több mint kétharmada nem budapesti szálláshelyhez köthető. A mintegy 8 millió vendégéjszakának 71 százaléka hazai, 29 százaléka pedig nemzetközi vendégekhez kötődött.

Az NTAK szerint egyes desztinációk népszerűsége a belföldi vendégek körében nőtt meg, míg másokat a külföldi utazók látogatták meg az előző évhez képest nagyobb mértékben.

A legnagyobb vidéki belföldi vendégforgalom-növekedés Szeged és térségében volt látható, ahol a tavalyi évhez képest közel 6 százalékkal több, vagyis 127 ezer vendégéjszakát töltöttek a belföldi utazók.

A második legmagasabb belföldi növekedést Sopron-Fertő térsége mutatta, ahol az adatok szerint az első két nyári hónapban 93 ezer hazai vendégéjszakát regisztráltak a szálláshelyek, ez 4 százalékkal múlja felül az előző év eredményeit. A dobogó harmadik fokára Gyula és térsége ért fel 140 ezer belföldi vendégéjszakával, amely 3 százalékos növekedésnek felel meg.

A külföldi vendégéjszakák tekintetében a legnagyobb emelkedést Budapesten kívül Debrecen és térsége érte el.

Itt a nemzetközi vendégek 245 ezer éjszakát töltöttek a nyár első két hónapjában, több mint 8 százalékkal meghaladva az egy évvel ezelőtti értéket. A Balaton külföldi vendégei is 6 százalékkal több, 939 ezer éjszakát töltöttek a térségben, míg a harmadik legnagyobb mértékű, közel 3 százalékos bővülést 129 ezer nemzetközi vendégéjszakával a Mátra–Bükk térsége élvezhette.

Az adatokból az is kiderül, hogy a települések közül a vízpartiak népszerűsége nőtt a legjobban a meleg nyári hónapok alatt. A legmagasabb belföldi szálláshelyi forgalombővülést a nyár első két hónapjában Velencén mérték, ahol a tavalyihoz képest 38 százalékkal több, 29 ezer vendégéjszakát töltöttek, mint egy éve ilyenkor. 33 ezer éjszakával Balatonkenese is erőteljes, csaknem 28 százalékos emelkedést mutatott, és Makón is több mint ötödével, 21 százalékkal magasabb, 11 ezer vendégéjszakás hazai szálláshelyi forgalmat mértek ebben a két hónapban.

A nemzetközi vendégek szálláshelyi forgalmát tekintve a legnagyobb, több mint 32 százalékos növekedést Debrecen mondhatta magáénak, 62 ezer vendégéjszakát elkönyvelve. Siófok és Kecskemét is hasonlóan jelentős mértékű, közel 27-27 százalékos növekedést ért el, előbbi 184 ezer, utóbbi 30 ezer vendégéjszakát köszönhetett nemzetközi vendégeinek.

Árbevétel tekintetében 12 százalékkal teljesítettek jobban a vidéki szálláshelyek, ami összesen 142,8 milliárd forint árbevételt jelent. Ebből 10,8 milliárd forintot SZÉP Kártyával fizettek a vendégek, amely a belföldi költéseknek a 12 százalékát tette ki.