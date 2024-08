Hatalmas újítás érkezik szeptemberben a magyar boltokba

Szeptember 1-jétől egy új fizetési lehetőség érkezik a magyar emberek számára. Hamarosan elérhetővé válik a QR-kódos fizetés – írja Virág Barnabás, az MNB alelnökének korábbi bejelentése alapján a Portfolio.

A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a fizetési módok megnevezése esetén a legfontosabb tényező a tömörség. Manapság a svédek swishelnek, a svájciak twintelnek, a lengyelek blikkelnek, a szlovének flikkelnek, míg a brazilok PIX-elnek. Több mint 50 különböző névjavaslat közül hazánkban végül a qvikre esett a választás. A qvik márkanévvel fémjelzett új fizetési megoldás minden banki ügyfél számára elérhető lesz.

A várakozások alapján több olyan bolt, kereskedő, de még áruházlánc is lesz, ahol alkalmazzák majd ezt a megoldást, akár már a következő napokban, hetekben. A boltok – ahogy a kártyás fizetés esetében is – jelzik majd a vásárlóknak, hogy a QR-kód beolvasásával is lehetőségünk van fizetést kezdeményezni.

A qvik esetében a bankok nem számolhatnak fel semmilyen díjat a fizetéseknél, valamint mentesek a tranzakciós illetéktől is, amely a kártyás fizetésekkel szemben előnyt jelent. Azonban fontos kiemelni, hogy a qvikes fizetés előfeltétele, hogy legyen bankszámlánk.

Amíg a qvik-alapú fizetések ellenértékét a boltok azonnal megkapják, addig például a kártyás fizetések ellenértékéhez jellemzően 1-2 nappal, hétvégi vásárlásoknál, akár 4 nappal később juthatnak hozzá.

A QR-kódos fizetés egy kényelmi funkcióként jelenik meg az emberek életében, azonban hogy miben hozhat újdonságot és egyszerűséget, már egy érdekesebb kérdés.

Az MNB a Giróval és a bankokkal együttműködve célként tűzte ki, hogy a belföldi instant átutalásokat is kezelő Azonnali Fizetési Rendszerre épülve hozzanak létre egy hazai elektronikus fizetési megoldást, ami alternatívája, illetve versenytársa is lehet a kártyás fizetésnek. A qvik hazai, biztonságos és árazásban is versenyképes lesz

– mondta Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke.