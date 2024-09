Hamis pletykáknak ülhetett fel a forint, ezt rögtön megéreztük

A forint a hetet az euró ellenében a 393-as szint alatt kezdte. Hétfőn alapvetően kismértékben erősödött az árfolyam, de nem tudott benézni 392 alá.

A kedd reggel megjelent részletes GDP-adatok ellenben érdemi gyengülést hoztak, a forint estig 394 fölé gyengült az euró ellenében.

Habár a GDP-adat nem okozott meglepetést, a második becslésből megtudhattuk, hogy a visszaesés oka felhasználási oldalról elsődlegesen a beruházások mérséklődése volt.

„A befektetők így feltehetően elkezdhették árazni, hogy a jegybank a gazdaság támogatása érdekében lazább kamatpályát követhet, amely a forint gyengülését okozta” – világított rá lapunknak Molnár Dániel, a Makronóm Intézet szenior elemzője.

Hamis pletykáknak ülhetett fel a forint

Szerdán vissza tudta nyerni megelőző napi veszteségének egy részét a forint, délig 393 közelébe erősödött az árfolyam. A forintárfolyam csütörtök délelőtt is tovább tudott erősödni, a nap közepén már ismét a 392-es szint közelében járt a jegyzés.

A forintot támogatta az euró dollárral szembeni erősödése, de a piacokon összességében a kivárás volt jellemző a pénteki amerikai munkaerőpiaci adatok előtt.

A napon belüli erősödését azonban a forint elvesztette estére, és ismét 393 felett járt a kurzus, amelyben szerepet játszhattak a Bloomberg által megszellőztetett pletykák a lazább költségvetési fegyelemről, amelyet azóta Varga Mihály pénzügyminiszter cáfolt is

– jelezte Molnár Dániel. A Bloomberg azt írta, hogy a 2026-os választásra való felkészülés jegyében a költségvetési konszolidáció helyett ismét költekezés következhet. A cikkben szereplő állításokkal kapcsolatban az Index megkereste a Pénzügyminisztériumot. Válaszukban elmondták: „Az értesülés álhír”.

A Közgazdász-Vándorgyűlés második napján, pénteken előadott Varga Mihály, akitől megtudtuk, hogy már körvonalazódik a 2025-ös költségvetés, és a következő tételek biztosan benne lesznek:

a pedagógusbéreket növelik,

gyermekkedvezmények, adókedvezmények jönnek.

Emellett a pénzügyminiszter szerint az elsődleges egyenleg nulla körül várható majd.

Az elmúlt hét eseményeiből az Egyesült Államokból érkező gyengébb munkaerőpiaci adatok szerepét is meg kell említeni, amelyek lazább Fed-kamatpolitikát, és így szélesebb mozgásteret indukálnak az MNB részére is. A péntek délelőtti ipari adatok megjelenését követően ismét gyengült a forint az euró ellenében, a 395-ös szintet is megközelítette.

A részletes uniós és eurózóna GDP-adatok keretében az Eurostat 0,3 százalékról 0,2 százalékra lefelé korrigálta a második negyedéves GDP-növekedést, amely a külső kereslet gyengülésén keresztül a magyar gazdaság kilátásait is rontja

– magyarázta Molnár. Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Centrum igazgatója megerősítette, hogy a pénteken megjelent amerikai munkaerőpiaci adatok a vártnál valamivel gyengébb képet festenek a gazdaság állapotáról: az adatra a dollár árfolyama jelentős kilengések után nagyjából visszatért az adatközlést megelőző szintre.

Az augusztusi munkaerőpiaci adatok összességében inkább a 25 bázispontos szeptemberi Fed kamatcsökkentés mellett szólnak, annak ellenére, hogy a vártnál valamivel gyengébbek lettek.

A szakértő szerint a növekedéssel kapcsolatos aggodalmak mérséklődésére utalhat, hogy 2022 júliusa óta újra normál (emelkedő) alakú lett a tengerentúli hozamgörbe: a 10 éves hozamok meghaladták a 2 éves hozamokat.

Összességében a mögöttünk álló héten többször is ostromolta a forint a 392-es szintet, de áttörnie nem sikerült, és péntekre ismét inkább gyengülni láttuk a hazai fizetőeszközt. Azonban így is elmondható, hogy 392–396 közötti sávban maradt az euró–forint devizapár, ahol már augusztus eleje óta tartózkodik.

Így mozoghat jövő héten a forint

Árokszállási Zoltán szerint a volatilitás is eléggé lecsökkent a forintban (legalábbis az euró ellenében), emiatt nem elképzelhetetlen, hogy az árfolyam mozgékonysága a közeljövőben felerősödik. A jövő héten több esemény is hatással lehet a magyar deviza árfolyamára, ezeket Varga Zoltánnal, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzőjével gyűjtöttük össze:

Hétfőn délelőtt teszi közzé a Pénzügyminisztérium az augusztusi költségvetési egyenleget, mely hathat a forint árfolyamára.

Ennél is fontosabb lesz a keddi adatközlés, a KSH reggel teszi közzé az augusztusi inflációs adatsort.

Szerdán teszik közzé az Egyesült Államokban is a friss inflációs adatokat, itt 2,6 százalékot vár a Bloomberg konszenzusa. Ez lesz az utolsó fontos adat a Fed szeptember 18-i kamatdöntő ülése előtt.

Csütörtök délután tart kamatdöntő ülést az Európai Központi Bank, 25 bázispontos kamatvágást várunk. A döntés mellett megjelennek a friss makrogazdasági előrejelzések is, mely szintén fontos üzeneteket tartalmazhat az EKB részéről.

Az Equilor szerint a hazai infláció éves alapon a bázishatások miatt csökkenhetett júliushoz képest, 3,6 százalékot várnak, havi bázison pedig 0,2 százalékot. A maginfláció viszont továbbra is magas lehetett.

Varga Zoltán szerint Az euró–forint árfolyamában hamarosan nagyobb elmozdulás indulhat a technikai kép alapján,

jelenleg a 390–400-as tartomány látszik bejárhatónak rövid távon. A dollár–forint esetében pedig a 350–360-as tartomány.

