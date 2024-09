Mégsem lesz bojkott, minden tagállam részt vesz a budapesti csúcson

Szeptember 12. és 14. között lesz a gazdasági és pénzügyminiszterek uniós csúcstalálkozója − jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter egy sajtótájékoztatón. Ezzel az is kiderült, hogy az ellehetetlenítés nem sikerült, hiszen a szakminiszterek és a tagállamok képviselői mellett a jegybankelnökök is részt vesznek a tanácskozáson − számolt be róla a Világgazdaság.

A pénzügyminiszter kijelentette, hogy Európa kihívások előtt áll, azonban minden adott ahhoz, hogy a találkozó sikeres legyen. A magyar uniós elnökség célja a versenyképesség javítása, közte a védelmi politika, a demográfia, a kohéziós politika, valamint az agrártámogatások.

Fókuszban a zöldátállás, a népesedés és a bevándorlás

Három fő területet jelölt meg, mint a zöldátállás, a demográfia és az alacsony jövedelmű országok támogatása a migráció kezelésében. A zöldátállásra kétszer annyi forrásra van szükség, mint a Covid–19-járvány előtt, ennek ellenére úgy véli, hogy a lakosság bevonása jól sikerült ebben a folyamatban.

A népesedés helyzete mindenhol negatív tendenciát mutat, ennek ellenére a bevándorlásról azt gondolja, hogy a küldő országokat kell segíteni, valamint az alacsonyabb jövedelmű tagországokat támogatni a migráció megoldásában.

Koncz Zsófia: A magyar kormány másfél évtizede segíti folyamatosan a családokat

Koncz Zsófia családügyekért felelős államtitkár elmondta, hogy 2010 óta a magyar állam harmincféle családtámogatási intézkedést vezetett be, köztük a babaváró és a nagycsaládosok autóvásárlását segítő támogatást, a jelzáloghitelek elengedését és a nagyszülői gyedet. Ezenkívül megduplázták a családi adókedvezmény összegét.

Folyamatosan azon dolgozik a kormány, hogy bővítsük a családtámogatásokat, így újra igényelhető a bölcsődei támogatás szeptembertől, illetve október elsejétől a speciális adózást választó egyéni vállalkozók könnyebben tudnak hozzájutni a falusi csokhoz vagy a babaváróhoz.

Milyen mértékben növekedhet a magyar gazdaság?

Varga Mihály arra a kérdésre, hogy vállalná-e a jegybankelnöki pozíciót, annyit válaszolt, hogy ez márciusban lesz esedékes, és akkor is Orbán Viktor fog dönteni róla. A jegybank elsődleges feladataként az árstabilitást határozta meg, ezt illetően nem zárta ki a kormányzati intézményekkel való együttműködést.

A növekedés fókuszában három dolgot jelölt meg: a beruházásokat, az exportot és a fogyasztást.

A nemzetközi szervezetek szerint 3,5 százalékos lehet a magyar gazdaság reális növekedése.

Amit emelhet az, hogy a vállalati hitelezés aktivizálódik a kamatok csökkenésével. Ezt azonban befolyásolhatja a német gazdaság teljesítményének alakulása. Ettől függetlenül a kormány részéről alapelvárás a 3–5 százalékos növekedés.

A költségvetési hiányt folyamatosan kezelik, 2024-ben is többször módosították az év elején kitűzött célt, azonban így is javították a büdzsé helyzetét, melyhez egy hároméves tervvel tovább csökkentenék a hiányt.

Az államadósság 80-ról 65 százalékra csökkent, azonban a likviditási probléma nem merült fel, a magyar gazdaság stabil lábakon áll, konszolidált helyzetben vagyunk − jelentette ki Varga Mihály. „Vannak eredmények, amelyekből nem kíván a kormány visszalépni.”

(Borítókép: Varga Mihály pénzügyminiszter beszél az uniós pénzügyminiszteri csúcstalálkozóról tartott sajtótájékoztatón, a minisztériumban 2024. szeptember 10-én. Fotó: Hegedüs Róbert / MTI)