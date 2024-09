A Duna House közleménye szerint az ingatlanvásárlók között Budapest belvárosának népszerűsége töretlen, azonban az érintett V., VI., VII. kerületben a fővárosi eladó ingatlanok mindössze 15 százaléka érhető el. A szűkös kínálat mellett az ingatlanok átlagos négyzetméterára továbbra is meghaladja az egymillió forintot. Az ingatlan.com pedig arról tájékozatott, hogy másfél évtizedes rekordot döntött az új lakások kínálata, ami jelentősen visszafogja az új lakóingatlanok drágulását.

A Duna House közleményében Benedikt Károly, a cég PR- és elemzési vezetője Budapest belvárosáról elmondta, hogy a külföldiek hatványozottabb jelenléte az otthonkeresők és a bérleti piacon nézelődők helyzetét is nehezíti ezeken a területeken.

Hozzátette, hogy míg az országos adatok szerint teljesen elhanyagolható a külföldiek ingatlanvásárlása, sőt Budapest egészét tekintve is csak néhány százalékos az arányuk, addig ebben a három kerületben a jelenlétük eléri a 10 százalék körüli arányt.

A közleményben arra is kitértek, hogy az eddigi 2024-es adatok alapján a VII. kerület ingatlanárai tovább drágultak, mintegy 5 százalékkal, az V. és a VI. kerületben pedig stagnáltak. Ennek ellenére a pesti oldalon az V. kerület a legdrágább belvárosi rész 1,25 millió forintos négyzetméterárával, és a kerületben átlagosnak számító, több mint 100 millió forintos ingatlanértékkel. A VI. kerületben idén kevéssel több mint 1 millió forintos négyzetméteráron lehetett ingatlanhoz jutni, míg a VII. kerületben négyzetméterenként átlagosan 945 ezer forintot adtak a lakásokért.

A külföldi jelenléttel és az árak növekedésével párhuzamosan a bérleti díjak is folyamatosan emelkednek a belvárosban.

Az V. kerületben az egy hónapra fizetendő bérleti díj már a 400 ezer forintot is meghaladja, míg ugyanez a VI. és a VII. kerületben 240 ezer forint körül mozog. Az árak mellett a kínálat szűkössége is nehezíti a magyar egyetemisták helyzetét, hiszen a versenybe beszállnak a külföldi egyetemisták, valamint jelentős szeletet hasítanak ki a rövid távú lakáskiadások is.

A budapesti belváros is elindult a nyugati nagyvárosok nyomában, amelyeknél a belvárosi területeken egyértelműen a befektetők dominálnak, míg az otthonteremtők inkább kiszorulnak a külsőbb kerületekbe és az agglomerációba – fogalmazott Benedikt Károly a Duna House közleményében.

Másfél évtizedes rekordot döntött az új lakások kínálata

Az ingatlan.com adatai szerint szeptember közepén több mint 8100 új lakást és házat kínáltak eladásra az országban, ami másfél évtizede nem látott szintet jelent. Utoljára a 2009-es devizahitel-válság előtt árultak ennyi új építésű ingatlant a beruházók és az ingatlanközvetítők.

Kiemelték, nemcsak az új építésű kertes házak kínálata bővült jelentősen, hanem a lakóparki lakások kínálata is másfél éves csúcson van. A lakopark.ingatlan.com adatai szerint országosan már 149 lakóparkban kínálnak eladásra ingatlanokat.

Elemzésükben kimutatták, a kínálat bővülése visszafogja az új lakóingatlanok drágulását, a fővárosban az újaknál 5, a használtaknál 10 százalék volt az áremelkedés, és ez hozzájárult ahhoz, hogy a budapesti új építésű lakóingatlanok iránti kereslet az idén majdnem 25 százalékkal nőtt.

Ismertették, hogy szeptember elején az új lakóingatlanok átlagos négyzetméterára Budapesten 1,38 millió forintot tett ki, szemben az egy évvel korábbi 1,32 milliós szinttel. A legolcsóbb – a XVIII. és a XX. – kerületekben 900 és 952 ezer forintos átlagos négyzetméteráron kínálják eladásra az új lakásokat. A XI. és XIII. kerületben 1,5 és 1,4 millió forintot meghaladó átlagról van szó. A legdrágább a XII. kerület, ahol 2,8 millió forint feletti összeggel számolhatnak a vevők.

Mi a helyzet vidéken?

A vármegyeszékhelyek közül már négy nagyvárosban is meghaladja a négyzetméterár az 1 millió forintot. Debrecenben, Pécsen, Szegeden és Zalaegerszegen ugyanis 1,01-1,1 millió forintnál tartanak az árak. Ugyanakkor Székesfehérváron, Veszprémben és Kecskeméten 929-940 ezer forint az átlag. Kecskemét és Miskolc, valamint Nyíregyháza ebből a szempontból kedvezőbb, ugyanis 700 ezer forintnál alacsonyabb négyzetméteráron kínálják eladásra az új építésű lakóingatlanokat.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a közleményben ismertette, hogy az állami lakástámogatásoknak köszönhetően főként az eladó kertes családi- és ikerházak száma emelkedett, a befektetők pedig inkább a lakóparki lakásokat keresik. 2022 nyara óta viszont a vevők száma lassabb ütemben bővült, mint az eladó új ingatlanoké, így a kereslet még nem tudta felszívni a kínálatot a piacról.