A szakértő szerint Washingtonon is múlhat a magyar kormány tervének megvalósulása

Zsiday Viktor portfóliókezelő szerint továbbra sem lehet kizárni, hogy a következő 1-1,5 évben recesszióba csúszik az Egyesült Államok gazdasága, ez pedig ha bekövetkezik, annak Magyarországra nézve is nagyon komoly hatása lenne – írja az Economx.

Ugyan az elemzők szerint megosztó a visszaesés kérdése, Zsiday Viktor úgy látja, amennyiben az Egyesült Államok recesszióba csúszik, az akár 4-6 negyedévig is eltarthat. Elmondása szerint ez nem hozhat mély válságot.

Ami a kockázatot illeti, arról Zsiday Viktor úgy vélekedett, hogy az amerikai jegybank támogatásával is kétséges lehet a siker, ugyanis a Fednek túl nagyot kellene vágnia a kamatokon. A lakosságnál lévő jelzáloghitelek átlagos kamata jelenleg 5 százalék, az új hiteleket viszont 7-8 százalékon kínálják a kereskedelmi bankok – egy visszafogott kamatvágás nem lenne elég, aligha lendítené fel a hitelezést, amíg a két kamatszint közt ilyen nagyra nyílt az olló.

A szakértő szerint a magyar gazdaságot mindez rosszul érinti, ugyanis a magyar politikai szándékoknak – hogy erős bérnövekedéssel és „pénzosztással” hozzák lendületbe a gazdaságot – az amerikai recesszió keresztbe tenne.

Jövőre 3-5 százalékos sávba lőtték be a GDP-növekedési célt, de egy Amerika vezette globális recesszió mellett aligha lehet képes expanzív költségvetési politikára Magyarország. Ráadásul egy ilyen felállás mellett a piacok valószínűleg harapnának

– fogalmazott Zsiday Viktor.

Orbán Viktor három százalék alatti inflációról beszélt

Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádiónak adott interjújában többek között arról beszélt, hogy miképp alakul az infláció Magyarországon, beszámolt a várható gazdasági növekedésről, a háborúról, és arról is, hogy miről nem szabadna dönteniük az „okoskodó tojásfejűeknek”.

A miniszterelnök elmondta, élénk diskurzus zajlik Magyarországon a gazdaság helyzetéről. Sok rosszat is lehet hallani a magyar gazdaságról, pedig szerinte az most a fellendülés kapujában áll. Megjegyezte azt is, hogy a rossz dolgok „egy része ismerethiányból, más része politikai ferdítésből fakad”, majd több dolgot is felsorolt azzal kapcsolatban, hogy szerinte miért kedvező a helyzet.

Az infláció 3 százalék alá kezd visszaesni

– mondta egyrészt Orbán Viktor. Nem sokkal később, a hazai fogyasztás kérdésére utalva hozzátette: „Akinek pénze van, az fogyaszt vagy takarékoskodik, de ezt döntsék el az emberek, hogy mit szeretnének, ne a közgazdászok.”