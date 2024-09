Ebben a tíz országban szívesen lennénk nyugdíjasok

Egy friss felmérésből kiderült, hogy melyek azok az országok, ahol a nyugdíjasok a legkényelmesebben meg tudnak élni és a legjobbak az ellátások számukra. Nem nagy meglepetés, hogy Svájc megtartotta elsőségét, Új-Zéland viszont folyamatosan zárkózik és már a második helyen áll. Magyarország a 45. helyen áll a lehetséges 89-ből, szóval a tisztességes középmezőnyben tanyázik azt sulykolva, hogy lehetne rosszabb is.

A U.S. News and World Report nemrégiben egy közel 17 ezer ember (amelyből 5900-an 40 év körüli vagy annál idősebbek voltak) részvételével készített nemzetközi felmérése alapján rangsorolta a „kényelmes nyugdíjas éveket biztosító” országokat – számolt be a CNBC.

89 országot rangsoroltak a következő hét tulajdonság alapján:

Megfizethetőség,

Kedvező adókörnyezet,

Barátságosság,

Olyan hely, ahol szívesen élnék,

Kellemes éghajlat,

A tulajdonjogok tiszteletben tartása,

Jól fejlett közegészségügyi rendszer.

Míg Florida és Delaware gyakran szerepel a felmérések élbolyában, ahol a legjobb nyugdíjasnak lenni, viszont az Egyesült Államok egészére ez már egyáltalán nem áll, ugyanis az Egyesült Államok csak a 30. helyen végzett, olyan országok után, mint Mexikó, Malajzia, vagy éppen a Dominikai Köztársaság.

Svájc továbbra is világelső

Már második éve Svájc a legjobb ország a kényelmes nyugdíjas élethez – derült ki a kutatásból, Svájc legnagyobb vonzereje a nyugdíjasok számára az egészségügyi rendszere és az alacsony adók, még úgy is, hogy az ország a legdrágább nyugdíjasországok közé tartozik.

A svájci megélhetési költségek átlagosan 60,5 százalékkal magasabbak, a lakbér pedig átlagosan 18,2 százalékkal magasabb, mint az Egyesült Államokban.

Az európai ország D típusú vízumot kínál a hosszú távú tartózkodáshoz, és egy egyedülálló nyugdíjasnak havonta több mint 3500 dollárra (1 242 500 forint) van szüksége ahhoz, hogy kényelmesen éljen. A nagyobb városokban egy nyugdíjas házaspár havi 4000 dollárral (1 420 000 forint) számolhat a bérleti díj, a közüzemi szolgáltatások, az élelmiszer és az egészségügyi ellátás költségeire a Smartasset szerint.

Annak ellenére, hogy Svájc körülbelül akkora, mint New Jersey, a világ egyik leggazdagabb országa. Svájcnak nincs hivatalos nyelve, de a legtöbben rétorománul, németül, franciául és olaszul beszélnek. Svájc továbbra is semleges maradt a világ konfliktusaiban, és nem tagja az Európai Uniónak.

Új-Zéland zárkózik, Magyarország nem

Új-Zéland a második helyen végzett Svájc mögött, a képzeletbeli dobogó harmadik helyére pedig Portugália állhat fel. Új-Zéland egyébként ideiglenes nyugdíjas látogatói vízumot ad a 66 évesnél idősebbek számára. Ahhoz, hogy kihasználhassák ezt a kétéves vízumot, 750 ezer új-zélandi (NZD) dollárral (több mint 164 millió forint) kell rendelkezniük, amelyet Új-Zélandon be is kell fektetniük. Ezenkívül a vízumra pályázóknak rendelkezniük kell további 500 ezer NZD dollárral (újabb csaknem 110 millió forint), amiből megélhetnek, valamint 60 ezer NZD dolláros (21,3 millió forintos) éves jövedelemmel.

Az új-zélandi nyugdíjasvízum nem teszi lehetővé, hogy az országban dolgozni lehessen, a „szülői rezidens nyugdíjas vízumnak” más pénzügyi követelményei vannak, és a legnagyobb különbség az, hogy a kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy van egy felnőtt gyermekük, aki új-zélandi állampolgár vagy lakos.

Új-Zélandon a megélhetési költségek átlagosan 5,5 százalékkal alacsonyabbak, mint az Egyesült Államokban, míg a lakbér átlagosan 36,2 százalékkal alacsonyabb a Numbeo szerint. Nagy különbség még, hogy az új-zélandi lakosok támogatott vagy ingyenes egészségügyi ellátásban részesülnek, írja a Smartasset.

Magyarország a 45. helyen áll a 89-es listán.

Az első tízben szerepel még Ausztrália, Spanyolország, Kanada, Dánia, Hollandia, Svédország és Luxemburg.