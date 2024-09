Lénárd András eladta részesedését, és kiszállt a Csíki Sörből

Lénárd András székelyföldi üzletember eladta részesedését, és kiszállt a Csíki Sörből, az értesülést ő maga is megerősítette. Arra a hírre is reagált, hogy rekordveszteséggel zártak a Tiltott Csíki Sört és a Csíki Csipszet gyártó cégek.

Lénárd András eladta a Csíki Sörgyárat és a Csíki Csipszgyárat is magában foglaló cégcsoportban lévő ötvenszázalékos részesedését, már a tranzakció is megtörtént. Az értesülést az üzletember is megerősítette a Székelyhon érdeklődésére.

Ez tulajdonképpen a Csíki cégcsoport, amely több céget és több tevékenységet foglal magában. A leghangsúlyosabb természetesen a Csíki Sörgyár és a Csíki Csipszgyár, de ezenkívül vannak kisebb fesztiválszervező vagy az éttermeket működtető, valamint disztribúciós cégek is mind Magyarországon, mind Romániában

– mondta a lapnak arra vonatkozóan, hogy pontosan mely cégekre vonatkozik a tranzakció. A Székelyhon úgy tudja, a kivásárlás körülbelül 50 milliós eurós cégértékelésen történt.

Néhány napos hír, hogy rekordveszteséggel zártak a Tiltott Csíki Sört és a Csíki Csipszet gyártó cégek, ezzel kapcsolatban Lénárd András azt mondta, „minden, ami az utóbbi időszakban a Csíki Sörrel kapcsolatos negatív információ megjelent, részinformáció, esetenként pedig ferdített információ. A kollégáim korábban publikussá tettek a cég forgalmáról és adózás előtti eredményeiről bizonyos adatokat: a vállalkozás növekvő pályán van, az FMCG (Fast-Moving Consumer Goods, a gyorsan forgó fogyasztási cikkek összefoglaló elnevezése) alapján jelentős összegeket költünk arra, hogy újabb piacokat szerezzünk”.

Mint mondta, amikor cégcsoportról van szó, akkor több kiegészítő és támogató cégnek összességében kell megnézni a számait. Annyit elárult, hogy az idei pénzügyi várakozásuk egy körülbelül 10 millió lejes, azaz kétmillió eurós adózás és amortizáció előtti eredmény.

Szerinte ez mindenképpen egy székelyföldi sikersztori, hiszen egy faluban gyártanak olyan termékeket, amelyek világmárkákkal versenyeznek, „nem beszélve arról, hogy egyes termékeket száz százalékban Székelyföldön termesztenek a gazdák, például a krumplit”.

Közölte azt is, hogy a továbbiakban is segíteni fogja a cég munkáját és működését, csak már nem tulajdonosi minőségében, az viszont kérdéses, hogy meddig. A tranzakcióból származó profitját Székelyföldön tervezi befektetni, a célja egyértelműen a „gazdaságfejlesztés és Székelyföld gazdasági felvirágoztatása”.