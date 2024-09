Bayer Zsolt bojkottra szólított fel: Mától nem megyünk a SPAR-ba, soha, semmiért

Bayer Zsolt a Magyar Nemzet hasábjain egy véleménycikket publikált. Itt több közéleti területet érintett, de talán a legfontosabb, hogy bojkottra szólított fel a SPAR ellen. Mint ismert, korábban a SPAR és a kormány éles összetűzésbe került, elsősorban a különadók miatt: a vállalat szerint „a SPAR Magyarország nyereséges lenne, ha nem lennének a szélsőséges ár- és adószabályok Magyarországon” – egy kiszivárgott levél szerint.

Érdemes felidézni, a felek március 11-én léptek a startmezőre, miután a Financial Times közhírré tette: a hazai kiskereskedelmi piacon 641 üzlettel jelen lévő áruházlánc anyacége az Európai Unióhoz fordult a 2022-ben bevezetett magyarországi extraprofitadó miatt, felróva annak diszkriminatív jellegét, uniós jogszabályokba ütköző kiszabását.

Mint ismert, a SPAR vezetőit Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter korábban berendelte a tárcájához, ahol „feszült hangulatú beszélgetés” zajlott.

Mint megírtuk, a Gazdasági Versenyhivatal utóvizsgálat keretében „következetesen és tüzetesen” vizsgálja a SPAR Magyarország által vállalt kötelezettségek végrehajtását. A nemzeti versenyhatóság figyelmeztetett, hiányos teljesítés vagy elmaradt igazolás esetén a GVH jelentős bírságot szabhat ki. Az új vizsgálatra azután kerül sor, hogy az Európai Unió Bírósága az uniós joggal ellentétesnek minősítette a magyar kormány által bevezetett árstopot. Bayer Zsolt most ezzel az üggyel kapcsolatban azt írta:

A publicista szerint a SPAR a kormányra mutogat, miközben más kiskereskedelmi szereplők ugyanabban a piaci környezetben hatékonyan működnek. „A hat nagy kiskereskedelmi lánc (Aldi, Auchan, Lidl, Penny, SPAR, Tesco) közül a SPAR bevételarányos nyeresége az egyik legrosszabb, és 2018 óta évről évre folyamatosan romlott, 2023-ban −2,1 százalék volt, míg a versenytársai többsége nyereséggel zárta az évet.”

Bayer Zsolt szerint a SPAR anyag- és személyi jellegű ráfordításai között az eladott áruk beszerzésiérték-aránya 65,2 százalékot tett ki tavaly, ez pedig a hat nagy kiskereskedelmi üzlet közül a legalacsonyabb. Szerinte ebből az következik, hogy

Bayer Zsolt arra is kitért, hogy a SPAR elsődleges célja az lenne, hogy szűnjön meg a 4,5 százalékos különadó, mert akkor új befektetéseket hajtana végre Magyarországon. „Az európai testület azonban nem tett semmit, ugyanis a 2020-as Tesco-perhez hasonlóan itt is azt az álláspontot képviselték, hogy a progresszív különadók nem jogellenesek. Ennek ellenére az EU Bírósága 2024 szeptemberében az uniós joggal ellentétesnek minősítette a magyar kormány által bevezetett árstopot.”

Ennyi. És azt pontosan tudjuk, hogy az EU Bírósága nem bírákból, hanem aljas és gátlástalan gazemberekből áll, akik politikai furkósbotként működnek – lásd migránsügyi ítéletük. De sajnos ma még ezekkel a rohadékokkal nem tudunk mit kezdeni, nyugalom, eljön annak is az ideje. Ellenben a SPAR-ral most azonnal tudunk mit kezdeni! Ráadásul semmiből nem áll! Egyszerűen hirdessünk bojkottot ellenük. Normális és tisztességes magyar ember mától be ne tegye a lábát egyetlen SPAR-üzletbe sem. Drágák is, szarok is, ráadásul aljas gazemberek is. Ezek ne új befektetéseket hajtsanak végre nálunk, hanem takarodjanak innen a büdös francba, de örökre!