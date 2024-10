Az ISD Power Fővárosi Törvényszék által kijelölt felszámolója arról tájékoztatott, hogy a vállalat mindent megtett annak érdekében, hogy a Dunai Vasmű területén és működésével összefüggésben minden szükséges támogatást megadjon a Liberty Steel Central Europe Kft. kizárólagos tulajdonába került Dunarolling Dunai Vasmű Kft. és a Duna Furnace Dunai Vasmű Kft. létesítményeinek – olvasható a közleményben.

Ugyanakkor a Dunarolling Dunai Vasmű Kft.-nek az ISD Power Kft. felé az elmúlt alig egy év alatt felhalmozott tartozásaira figyelemmel az ISD Power Kft. a vonatkozó jogszabályi kötelezettségek betartásával a követeléseinek érvényesítése körében

kedden felszámolási kérelmet terjesztett elő a törvényszéknél.

Illetve a Dunarolling Dunai Vasművel szemben vagyonfelügyelő kirendelését kérte a törvényszéktől az adósi vagyon megóvása érdekében arra is figyelemmel, hogy a Dunarolling Dunai Vasmű Kft. írásbeli vállalása ellenére sem tett eleget fizetési kötelezettségeinek 2024. 09. 30. napjáig bezárólag.

Továbbá kiemelték, hogy a létesítmények üzemeltetésével összefüggésben az ISD Power létesítményén megvalósult üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos EU ETS (szén-dioxid-kvóta) megtérítési kötelezettségét sem teljesítette az ISD Power felé a hazai és uniós jogszabályokban rögzített szeptember 30-i határidőig bezárólag.

Fontos tisztázni, amikor korábban a Dunaferr felszámolás alá került, és a Liberty Steel tulajdonába került a Vasmű, akkor két cégre választották. A mostani bejelentés értelmében már mind a két vállalat ellen felszámolási eljárás van érvényben.

Több ezer dolgozó munkája a tét

A Nemzetgazdasági Minisztérium azonnal reagált a bejelentésre. Közleményükben azt írták: a korábbi külföldi menedzsment felelőtlensége, az elhibázott szankciók és az energiaválság miatt 2022 végére a Dunaferr fizetésképtelenné vált, a gyár működése ellehetetlenült, ezáltal több ezer dolgozó munkája veszélybe került. A kormány Védelmi Bizottságot állított fel, a Dunaferr 2022. december 14-én felszámolás alá került – az eljárás megteremtette a szükséges jogi kereteket a gyár megmaradásához.

A kormány arról döntött, hogy 16 milliárd forintos segítséget nyújtva hat hónapon keresztül kifizeti több mint 4 ezer dolgozó bérét annak érdekében, hogy a Vasmű lelkét adó munkavállalók és családjaik ne kerüljenek veszélybe.

Az üzem olyan rossz állapotban volt, ahonnan sikeres talpra állásra hazánkban még nem volt példa. A gyár megmentésében a kormány aktív szerepet vállalt, és minden lehetséges eszközével erején felül küzdött, többek közt jogszabályok megalkotásával és a felek közötti koordináció kialakításával.

A Nemzetgazdasági Minisztérium ezt követően azt hangsúlyozta, 2022 végére sikerült megakadályozni, hogy a Dunaferr működése végleg ellehetetlenüljön, az energiaellátás megszűnése vagy az alapanyagok hiánya miatt az üzem súlyos és visszafordíthatatlan károkat szenvedjen.

A Vasmű megvásárlására egyedül a Liberty Steel adott be érvényes és nyertes pályázatot, 2022 decemberében a gyár megsegítésére sietett egy olyan időszakban, amikor az acélipar világszerte a legnehezebb időszakát élte. Ennek ellenére a Vasmű újra nehéz helyzetbe került. A Nemzetgazdasági Minisztérium kiemelte:

A Liberty mindent megígért, de szinte semmi sem teljesült.

A Liberty 100 napos programot dolgozott ki, amelyben vállalta, hogy stabilizálja és felfuttatja a termelést, de legfőképpen azt vállalta, hogy hosszú távon biztosítja a Vasműben dolgozók megélhetését és fejleszti a béreket. „Megállapítható, hogy mindebben csekély előrelépés történt.”

Nagyon nehéz helyzetben a szektor

A tárca közleménye szerint a háború és az elhibázott szankciók miatt az energiaárak elszabadultak, és nem tértek vissza a válság előtti szintre. Ez rendkívül nehéz helyzetet okozott és mind a mai napig okoz az acéliparban. Ráadásul az acél világpiaci ára az elmúlt időszakban összeomlott, ami újabb kihívás elé állította nemcsak a magyar, hanem az európai acélipart is, „mindenki bajban van”.

Európa-szerte szenvednek az acélipari vállalatok. A válságos helyzetnek a német acélipar zászlóshajója, a Thyssenkrupp is áldozatául esett, de csődöt jelentett a Liberty Ostrava csehországi üzeme is. Az amerikai U.S. Steel is annyira meggyengült, hogy azt a japán Nippon Steel próbálja meg felvásárolni.

Ezeken túlmutatóan – a Nemzetgazdasági Minisztérium kiemelte – az olasz kormány idén év elején jelentette be, hogy az Accerie d’Italia (ILVA) vállalatot finanszírozási problémái miatt rendkívüli igazgatás alá helyezi, a Tata Steel pedig az Egyesült Királyságban kezdett többlépcsős leépítésbe: a vállalat januárban 2800 embert bocsátott el, a napokban pedig leállítja második Port Talbot-i kohójának működését is.

A jelenlegi acélpiaci helyzet tehát nem megnyugtató, ahogy a dunaújvárosi Vasmű helyzete is bizonytalan. A kormány mindent megtett a Dunaferr megmentéséért, amelyhez összesen mintegy 70 milliárd forinttal járult hozzá – beleértve többek közt a bérgarancia biztosítását és a szén-dioxid-kvóta felhasználásának lehetővé tételét. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint a megoldást a zöldacél előállítása jelentené, de a Liberty kezdeményezései ezen a területen sem mutatnak eredményt, ráadásul a termelés átállítása tetemes, mintegy 200 milliárd forintos befektetést igényelne.

A Nemzetgazdasági Minisztérium folyamatosan egyeztet a Liberty jövőbeli terveivel, így kiemelten a bérek kifizetésével kapcsolatban. A Nemzetgazdasági Minisztérium felhívja a figyelmet, hogy a munkavállalók bérének rendezése mindig a munkaadó feladata, ezért felszólítja a Libertyt, hogy ennek a jövőben is tegyen eleget.

Nagy bajban az acélipar

Pont a napokban írtuk meg, hogy az acélipar globális helyzete nem sok jóval kecsegtet a Dunai Vasmű számára. Ugyanakkor nem meglepő módon a kormány kiemelten kezelte a Dunaferr fizetésképtelenségét, hiszen a korábbi válságok emlékeztetnek az acélipar és a benne dolgozók sérülékenységére.

Nem sok reményre ad okot az acélipar globális helyzete a lényegében leállított Dunai Vasmű számára – írta elemzésében a G7. Kiemelték, hogy 2008 és 2015 után ismét mély válságban van az acélipar – annak ellenére is, hogy a különféle kormányok a gazdasági racionalitáson túl mentőövekkel próbálják halogatni a gyárbezárásokat.

A nyugati országokban már évtizedek óta csökken az acél iránti kereslet, ráadásul már Kína is hasonló pályára állt. Utóbbi esetén az figyelhető meg, hogy egyre inkább az exportpiacokon kényszerülnek eladni termékeiket. Hu Wangming, a világ legnagyobb acélgyártója, a China Baowu Steel Group elnöke a korábbi visszaeséseknél is nagyobb recessziót vár – erre utal, hogy a csökkenő árak mellett 2016 óta nem látott szintre fut fel a kínai acélexport.

Ahogy azt már megírtuk, problémákkal küszködik a hazai vasmű, a Liberty Dunaújváros is. A Vasas Szakszervezeti Szövetség és a Dunaferr Ifjúsági Szervezet vezető képviselői arról kaptak tájékoztatást, hogy problémák adódtak a kifizetéssel. A szakszervezet munkavállalóknak írt leveléből kiderült: jelezték a munkáltatónak, hogy A munka törvénykönyvében rögzített határidőknek megfelelően tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a munkavállalók időben megkapják fizetésüket.

A korábbi válságok is emlékeztetnek az acélipar és a benne dolgozók sérülékenységére Nyugat-Európában. Így nem meglepő a magas szintű kormányzati figyelem. Emlékezetes, hogy Orbán Viktor miniszterelnök személyesen is foglalkozott a dunaújvárosi gyár kérdésével.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)