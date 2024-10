Olyat művel a forint, amire másfél éve nem láttunk példát

A forint már hétfőn is lejtmenetben volt a dollárral és az euróval szemben, amire még egy lapáttal rátett az Izraelre zúduló iráni rakétaeső kedden. Szerdán áttörte a 400-as rémálomszintet a forint az euróval szemben, ahol az árfolyam be is ragadt a nap végén. Ezzel másfél éves mélypontjára esett a forint az euróval szemben.

Csütörtök reggel némi visszakorrigálást láttunk a 400-as szint alá, ugyanakkor nem örülhettünk sokáig, ugyanis 13 óra magasságában már a 402 forintos szintet ostromolta az euró. A tegnap esti szinthez képest már közel 1,7 egységet gyengült a forint az euróval szemben.

Tovább is csúszhat a forint a lejtőn

Ahogy a geopolitikai konfliktusok elmérgesedésénél megszokhattuk, a dollár most is erősödésnek indult, a forint pedig hátraarcot vett. Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője már szerdán jelezte lapunknak, hogy a forint áttörheti a 400-as szintet, ami be is következett.

nem lehet kizárni a 403-as ellenállás megérintését sem

– mondta az Indexnek a szakértő. A forint gyengülésében a geopolitikai feszültségek erősödése is közrejátszott, azonban ezenkívül több tényező is okolható a magyar deviza elmúlt napokban tapasztalt gyengüléséért:

Az eurózónából kiábrándító adatok érkeztek, a növekedési aggodalmakat Christine Lagarde, az EKB elnöke is osztotta a hétfői beszédében.

Ezzel párhuzamosan Jerome Powell, a Fed elnöke a korábbinál némileg szigorúbb üzeneteket küldött, ami segítette a dollár erősödését is, mely hagyományosan nem tesz jót a feltörekvő piaci devizáknak.

Ezt a folyamatot látjuk, a forint mellett a lengyel zloty is gyengül az euróval szemben. Összességében kockázatkerülőnek tűnik a befektetői hangulat.