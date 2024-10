Orbán Viktor átlépne egyes határokat, történelmi kijelentést tett

Orbán Viktor miniszterelnök szeptember végén a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen mutatta be nagy tervét. A kormányfő ismertette a gazdasági semlegesség elveit, tartalmát, amiről szerinte a jövőben sokat fogunk hallani. „Furcsa jelzős szerkezet, a semlegesség szót ismerjük, néha a politikában is használjuk, de először Ausztria, Svájc jut eszünkbe, nem gazdasági, hanem politikai összefüggésben”.

A gazdasági semlegesség a kormány szerint egyfajta válasz a világrendszerváltásra, amit pedig az idei tusványosi beszédében ismertetett a kormányfő. A gazdasági semlegesség első tételének azt nevezte Orbán Viktor, hogy mi döntjük el, kivel üzletelünk. A második alapelv, amire a gazdasági semlegesség épülhet, hogy azzal üzletelünk, akivel a leginkább megéri. A harmadik alapelv az lehetne, hogy kimondják, csak a saját értékeink alapján tárgyalunk. „Semleges országnak maradni egy gazdaságilag blokkosodó világban” – foglalta össze a kormányfő.

Nánay Mihály, a Rubicon Intézet tudományos főmunkatársa szerint mély történelemszemléleti gondolatokat vet fel az a kérdés, hogy korábban milyen hasonló stratégiák léteztek. A világtörténelemben minden országnak vagy akár városállamnak fel kellett tennie a kérdést, hogy milyen viszonyt alakítson ki a környező, nála akár kisebb, de legfőképpen nagyobb hatalmakkal. A történész szerint a legmegrendítőbb erővel a híres görög történetíró, Thuküdidész által leírt méloszi dialógus fejezi ki, hogy a kisebb hatalmaknak keserűen kell tudomásul venni, hogy a nagyhatalmak könyörtelenül érvényesítik saját érdekeiket. Thuküdidész szavaival élve: „jogegyenlőségről csak az erők egyensúlya esetében lehet beszélni, a hatalmas azonban végrehajtja, amit akar, a gyenge pedig meghajlik előtte”.

Nánay Mihály úgy véli, ennek értelmében örök történelmi igazság, hogy szövetségi viszony vagy értékazonosság ellenére is a saját érdek a meghatározó a nemzetközi politikában, valamint a hatás-ellenhatás elve érvényesül, azaz egyik állam abban az esetben számíthat a másik támogatására, ha valamilyen módon ellentételezni, avagy kényszeríteni tudja – Milton Friedman szállóigévé vált kifejezésével: „ingyenebéd nincs”. Ebből pedig az következik, hogy

Magyarország 20. századi története esetében akár a német, akár a szovjet függés jól példázza, az egyértelműen elköteleződő, alárendelődő külpolitika és külgazdasági kapcsolatok komoly kockázatot jelenthetnek, hiszen az ezek által meghatározott tényezők nem a kisebb fél – azaz Magyarország –, hanem az adott nagyhatalom érdekei szerint fognak elsődlegesen alakulni.

– mondta Nánay Mihály, kiemelve: magát a semlegességet megvalósítani sokkal nehezebb, mint elképzelni, kimondani. A különböző nagyhatalmi erőközpontok minden esetben igen nagy erővel igyekeznek maguk mellé állítani, maguk alá rendelni a kisebb államokat. Tehát a semlegesség szükségszerű feltétele a geopolitikai mozgástér és a jó értelemben vett politikai bátorság, amely felvállalja a saját érdekek határozott képviseletét akkor is, amikor az nemzetközileg nehezen tartható.

„Gondoljunk csak bele, mennyire pokolian nehéz lehetett az ország semlegességét fenntartani 1941 tavaszán, az egyre terebélyesedő második világháború közepette – nem is sikerült sajnos, amit drámaian jelez Teleki Pál miniszterelnök sorsa.” Nánay Mihály kiemelte, hogy bár a jelenlegi diskurzus a gazdasági semlegesség fogalma körül forog – minthogy Magyarország a nyugati katonai és politikai szövetségi rendszer része –, de a történelmi példák azt mutatják, a gazdasági semlegesség nem igazán vált el a politikai-katonai semlegességtől. Pont az utóbbi két tényező biztosította egyes országok számára a gazdasági, külkereskedelmi semlegességet.

Nánay Mihálynak felvetettük az el nem kötelezett országok mozgalmát, ami eredetileg azokat az országokat tömörítette, amelyek nem csatlakoztak egyetlen nagy hatalmi tömörüléshez (az Amerikai Egyesült Államokhoz és a Szovjetunióhoz) sem, mint egy lehetséges minta, amivel Orbán Viktor gazdasági semlegességét össze lehetne hasonlítani. Az el nem kötelezett országok mozgalma a hidegháború körülményei között jött létre. A kezdetet az 1955-ös bandungi értekezlet jelentette, majd néhány évvel később Belgrádban intézményesült a mozgalom.

A mozgalmat végül 1961-ben alapították meg Belgrádban, az akkori Jugoszláviában. Az alapításkor elsősorban India, Indonézia, Egyiptom és Jugoszlávia fémjelezték, de számos más volt gyarmat csatlakozott hozzájuk. Az alapgondolat könnyen érthető volt: a mozgalomban résztvevő, többnyire gyarmati sorból felszabaduló országok sem az Egyesült Államok által vezetett nyugati blokkhoz, sem a Szovjetunió által irányított keleti blokkhoz nem kívántak csatlakozni, hanem egy harmadik utat tűztek ki maguknak, szemben a neokolonializmussal, rasszizmussal, nagyhatalmi politikával.

Ám a mozgalom nem tudott igazán jelentőssé válni, hiszen a résztvevő országok nagyon sokszínűek voltak, esetenként egymással is szöges ellentétben álló érdekekkel, ráadásul nem is emelkedett ki körükben Amerikához vagy a Szovjetunióhoz hasonlítható központi vezető hatalom. Maga a mozgalom általánosságban nem mondható különösen sikeresnek vagy eredményesnek, de egyes országok esetében mégis komoly előnyökkel járhatott.

A Rubicon főmunkatársa szerint a történelemben megfigyelhető hasonló stratégiáknál a legtöbb esetben nem pusztán a gazdasági semlegességről volt szó. Hiszen annak háttereként szükséges egyfajta diplomáciai-politikai-katonai önállóság is, amely nélkül a gazdasági semlegesség csak igen nehezen valósítható meg.

„A semlegesség modern értelemben vett fogalmát igazán az újkori történelemben tudjuk alkalmazni, az állami szuverenitás elve és a formalizált nemzetközi kapcsolatok is a harmincéves háborút lezáró, 1648-as vesztfáliai béke után vált bevett normává Európában. Mégis egyfajta semlegesség mintázatát az ókor óta végigkövethetjük a történelemben.” A történész szerint a semlegesség szükségszerű velejárója, hogy az adott állam az őt befolyásoló nagyhatalmakkal jó kapcsolatra törekszik, és nem engedi meg magának azt a luxust, hogy gazdasági kapcsolatai terén bármely szereplőt kirekessze.

Jó példát jelentenek erre a föníciai kereskedőállamok, amelyek fénykora az egyiptomi Újbirodalom összeomlása után, de az őket később meghódító (Új-)Asszír Birodalom felemelkedése előtti időszakra, egyfajta közel-keleti hatalmi vákuumba tehető. Önmagában egyik föníciai város sem volt nagyhatalom, de ha kellett, jelentős erőt tudtak kifejteni, amit jól jelez, hogy messze a föníciai fénykor után is hónapokra volt szüksége Nagy Sándornak Türosz elfoglalásához.

A föníciai városállamok kiterjedt kereskedelmük révén az ókori világ szinte minden részével kapcsolatban álltak, és ezt sikerült úgy alakítaniuk, hogy hosszú ideig az érdekelt nagyhatalmak (például a felemelkedő Asszír Birodalom) is előnyösnek találták a maguk számára.

Nánay Mihály szerint már az ókorban is létező egyensúlyozó politika kevéssé ismert példáját képezi Pergamon, mely a Kr. e. 3. században szakadt el az egyik hellenisztikus utódállamtól, és fennállása alatt a nálánál jóval hatalmasabb Szeleukida Birodalommal szemben a feltörekvő Róma támogatását kihasználva tudott virágzó kis-ázsiai állammá válni, aminek kulturális csúcsteljesítményeként ma is megcsodáljuk Berlinben a pergamoni Zeusz-oltárt.

„Az állam veszte a nagyhatalmi erőtér megváltozásához köthető: amint Róma meghódította Makedóniát, és megjelent Kis-Ázsiánál, az utolsó – utód nélkül elhunyt – pergamoni uralkodó, számot vetve azzal, hogy a Róma felé billenő hatalmi helyzetben már nem lehet tovább folytatni az egyensúlyozó politikát, államát végrendeletileg Rómára hagyta” – összegezte az Indexnek Nánay Mihály.

Ahova a semlegesség példátlan prosperitást hozott. Ennek a semlegességnek fontos eleme a gazdasági dimenzió – Svájc a II. világháború küzdelmei közepette is kezelte mindkét harcoló fél befektetéseit. „Az egyik oldalról biztosította a környező nagyhatalmak érdekeltségét, de másik oldalról igaz, hogy Svájc a középkor óta magas harcértékű, ütőképes katonai erővel, valamint nehezen kontrollálható domborzattal bír, így az esetleges vele szembeni erőszakos fellépés is igen sok áldozatot követelne.”

A történész szerint mindennek nyomán jól látható, a gazdasági – és a vele összefüggő katonai-politikai – semlegességhez egyik oldalról fontos a környező nagyhatalmak érdekeltsége, avagy egyfajta hatalmi egyensúly vagy vákuum, illetve elengedhetetlen, hogy maga a semlegességre törekvő állam bizonyos mértékben önerőből is tudjon ellenállni, legyen reziliens.

Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese augusztus elején a Fehér Ház Európáért felelős nemzetbiztonsági főtanácsadó-helyettesével tárgyalt, ami önmagában talán nem lenne érdekes, azonban a magyar külügy egyik legbefolyásosabb embere a tárgyalást követő nyilatkozatában kiemelte: a kormány meghallgatja az amerikai álláspontot, de Magyarország az érdekei mentén alakítja külpolitikáját. Itt érdemes apró kitérőt tennünk: a történelem legnagyobb brit külügyminisztere, majd miniszterelnöke, Lord Palmerston a Brit Birodalom csúcsán úgy fogalmazott: „Angliának nincsenek örök barátai, Angliának nincsenek örök ellenségei, Angliának érdekei vannak.”

Ahogy Nánay Mihály fent már emlékeztetett: „a nemzetközi politikában nincs ingyenebéd”, ami örök történelmi igazság. Természetesen kérdés, hogy ezt valamilyen fajta értelmezési keretbe helyezve igyekszünk-e értékalapú vagy nemzetközi szabályok szerint működő együttműködésnek láttatni,

de A nemzetközi kapcsolatok lényege továbbra is az érdek.

A példák vég nélkül sorolhatók: miként jöhetett létre a köztársasági Franciaország és a cári Oroszország szövetsége 1893-ban? Nem értékalapon. Ugyanígy felmerül a kérdés, hogy Nagy-Britannia hogyan tudta történelmi léptékben igen rövid idő alatt szívélyes megegyezésig (entente cordiale) vinni az azelőtt évszázadokig ellenséges brit–francia viszonyt? A hatalmi érdekek miatt.

De kicsit közelebbi példát említve: az olasz geopolitikai doktrínát is nagyon röviden ki lehetett fejezni a 20. század elején: „sacro egoismo”, azaz szent öncélúság. Ha Románia első világháborús szerepvállalását tekintjük, ott sem láthatunk értékeket vagy szövetségi elveket. Az ország 1916-os hadbalépésének pillanatáig erős volt a belpolitikai ellentét, hogy melyik tömb mellett köteleződjön el az ország, ráadásul a később elszenvedett vereség miatt különbékét is kötöttek, amit szigorúan tiltott az antanttal kötött korábbi szerződés – de természetesen számukra Románia érdekei voltak az első helyen, ami a második világháború korában is jellemző volt, így fordulhatott elő, hogy a nyugati szövetségesek oldaláról szűk másfél év alatt állt át a tengelyhatalmak mellé.