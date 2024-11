Nem elég, hogy lassan aranyáron mérik, veszélyben is van az emberiség egyik kedvence

Egyik nap szárazság van, a következő nap nagy mennyiségű eső esik. A szélsőséges időjárási jelenségek mindennapjaink részévé vált: elég ha mostani spanyolországi, vagy a két héttel ezelőtti olaszországi esőzések miatti áradásokra gondolni, de nemrég Magyarország is árvízzel küzdött. A klímaváltozás mindennapjainkra, így például a kávéfogyasztásra is kihatással van. Az emberiség kedvenc napindító nedűje ugyanis veszélyben van, ezért sürgősen cselekedni kell annak érdekében, hogy a jövőben is kellemes kávéillat töltse be otthonunkat. Meglepetés azonban nincs: a kávézás egyre drágább mulatság.