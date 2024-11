Ezek a számok értek 1,5 milliárd forintot

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 44. héten megtartott hatoslottó-számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

20;

31;

32;

37;

40;

41.

A húzást követően kiderült, hogy telitalálatos szelvény az előző héthez hasonlóan ezúttal sem volt, így a 45. hét várható nyereménye 1,68 milliárd forint.

További nyeremények:

5 találatos szelvény 22 darab, nyereményük egyenként 785 030 forint;

4 találatos szelvény 1555 darab, nyereményük egyenként 11 105 forint;

3 találatos szelvény 30 649 darab, nyereményük egyenként 3380 forint.

Szombaton kihúzták az ötös lottó 44. heti nyerőszámait is, telitalálat ezúttal nem született. A jokeren azonban hárman is több mint 13 millió forintot nyertek, és egy Luxor-játékosra is rámosolygott a szerencse.