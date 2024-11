Nekirontottak Varga Mihálynak, pedig az egész kontinenst érintő kihívással kopogtatott

Az Európai Parlamentben Varga Mihály pénzügyminiszter hétfői, gazdasági és monetáris bizottsági meghallgatása ismét a magyar belpolitikai harcoktól volt hangos. Annak ellenére, hogy a tárcavezető azt szerette volna tárgyalni, hogyan lehetne orvosolni az Európai Uniót érintő versenyképességi problémákat. „A magyar ellenzéki politikusok rendszeresen belpolitikai vitákat akarnak exportálni Brüsszelbe” – így összegezte az Indexnek Brüsszelből hétfői meghallgatását a tárcavezető, aki szerint komoly problémákat kellene orvosolnia most az Európai Uniónak.

„Rendkívül sajnálatos, hogy az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottságának hétfői ülése időnként a magyar belpolitikai küzdőtereket idézte, de hát mi másra számíthattunk volna, az ellenzéki képviselők megpróbálták megint a brüsszeli pálya előnyeit kihasználni” – így összegezte Varga Mihály pénzügyminiszter brüsszeli meghallgatását az Indexnek.

Pedig a tárcavezető szerint a magyar uniós soros elnökségnek már most van mire büszkének lennie. A kormány jelentős eredményeket ért el a megfogalmazott célkitűzéseiben, amelyeknek az egyik legfontosabb eleme a versenyképesség javítása. „Új európai versenyképességi megállapodást sikerült a kormánynak tető alá hozni, aminek az alábontása, tehát a részmunkáknak az elvégzése pont ilyen szakbizottságokhoz kellene hogy tartozzon.”

Magyar belpolitikától hangos Brüsszel

Varga Mihály Brüsszelből arról tájékoztatta az Indexet, hogy ebből a szempontból az Ecofin-ülésen például a Draghi-jelentés adózási részének tárgyalása egy nagyon fontos elem volt. „A másik eredményünk az általános forgalmi adó kérdésében elért sikeres kompromisszum.

A novemberi Ecofin-ülésen sikerült egy olyan dossziét lezárni, ami már a spanyol és a belga elnökség alatt is téma volt, de a korábbi elnökségek kétszer is sikertelenül próbáltak meg szavazásig eljutni ebben a kérdésben. A magyar elnökségnek viszont sikerült elérni a kompromisszumot.

Ennek a jelentőségét talán abban lehet összefoglalni, hogy egy, az Európai Unió területén működő vállalkozásnak elég lesz a jövőben egy helyen digitálisan regisztrálni, és ettől kezdve az általános forgalmi adónak a területén, mint a 26 másik országban regisztráció nélkül tud részt venni vagy belépni az adórendszerbe.

Varga Mihály arra is kitért lapunknak, hogy a harmadik eredmény, hogy elfogadták a 2025-ös európai uniós költségvetést. Nehéz küzdelem után sikerült itt is egy olyan kompromisszumot találni, ami lehetővé teszi azt, hogy a jövő évi költségvetés majd hatályba lépjen.

A hétfői bizottsági meghallgatáson ezekhez az egész Európai Uniót érintő fajsúlyos témákhoz társultak azok a magyar belpolitikai felvetések, amelyek elhangoztak – a jogállamiság és a korrupció kérdése, az Európai Unió többségi véleményétől eltérő orosz–ukrán háború kezelése, a kínai „veszedelem” felemlegetése. „Ezek némi értetlenséget váltottak itt ki a bizottsági meghallgatáson, de hát az önök olvasói jól tudják, hogy az ellenzéki képviselők ezeket miért szokták lefolytatni.”

Belpolitikát exportálnak Brüsszelbe

Arra a kérdésünkre, hogy más, korábban uniós elnökséget adó országok esetén is az ottani belpolitikai harcoktól voltak-e hangosak ezek a meghallgatások, vagy ez a jelenség „hungaricum” lenne, Varga Mihály kifejtette, ez korábban nem volt jellemző. „Ugyanis itt ilyenkor az éppen soros uniós elnökséget adó ország képviselője számol be arról a területről, ahol az uniós elnökséget adja. Tehát nekem az Ecofin munkájáról, napirendjéről, tervezett témáiról kellett beszámolót tartani. Ehhez nehezen illeszkedőnek tartom mondjuk azt a kérdést, hogy miért van ennyi kínai befektetés Magyarországon.”

Varga Mihály kiemelte, mindenkinek szíve joga olyan kérdést feltenni, amilyet szeretne, de a magyar ellenzéki politikusok rendszeresen belpolitikai vitákat akarnak exportálni Brüsszelbe.

Varga Mihály a hétfői meghallgatáson beszámolt arról, hogy a magyar soros elnökség külön informális tanácsot szentelt a versenyképességi kérdéseknek, ahol Mario Draghi személyesen prezentálta versenyképességi jelentését, állam- és kormányfői szinten. A tárcavezető most a bizottság előtt arra akarta felhívni a figyelmet, hogy folytatni kell a versenyképességgel kapcsolatos aprólékos munkát.

Tehát a szakbizottságokban, a szaktestületekben meg kell próbálni érvényesíteni ennek a versenyképességi megállapodásnak a pontjait. Én erre próbáltam itt is felhívni a figyelmet. Rendkívül sajnálatos, hogy az Európai Parlament szakbizottságai a megalakulás óta rendkívül lassan és nehézkesen reagálnak egyeztetésekre, témafelvetésekre. Az úgynevezett trialógus, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti folyamatok rendkívül vontatottan működnek, és ez főleg a parlament lassúsága miatt van így. Mondok önnek egy példát: a lakossági befektetési stratégiát, amit közösen kellene kidolgoznunk, régóta előkészítettünk, de az Európai Parlament hónapok óta nem reagál érdemben az egyeztetésekre.

Tehát Varga Mihály kifejezetten ezeken a területeken lát olyan pontokat, amelyek között a bürokrácia, részben a politikai körülményessége miatt, rendkívül lassúvá teszi a döntések meghozatalát. „Ezt mindenképpen egy jelentős problémának tartom, és jeleztem is itt a bizottság ülésén.” Végezetül az Indexnek Brüsszelből azt is kiemelte, hogy egyre inkább érezhető az európai parlamenti képviselők között is, hogy mintha egy szemléletbeli fordulat indult volna el az energiaügyi kérdésekben.

A Draghi-jelentés világosan rögzíti: az energiaárakban Európa versenyképtelen.

Hiszen négyszeres, ötszörös árakkal dolgoznak az uniós vállalatok, mint az Egyesült Államok cégei. Ehhez jönnek hozzá a zöldátmenet szintén irreális célkitűzései. „Ez most a bizottsági meghallgatáson is visszaköszönt. Több olyan kérdés volt, amelyik arra vonatkozott, hogy a magyar elnökség mit kíván tenni annak érdekében, hogy a versenyképesség ezen a területen is változzon, javuljon.

A budapesti deklaráció, a versenyképességi megállapodás pont ennek az érdekében fogalmazott meg ajánlásukat. Az a feladat, hogy ezt komolyan véve, a munkát folytatva eredményeket érjünk el a hátralevő másfél hónapban” – összegezte a pénzügyminiszter.

(Borítókép: Varga Mihály pénzügyminiszter doorstep sajtótájékoztatót tart az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottságának (ECON) brüsszeli ülése után, 2024. november 18-án. Fotó: Purger Tamás / MTI)