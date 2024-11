Megszületett a nagy megállapodás, évekre előre rögzítették, hogyan nőnek a bérek

Az Indexet Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár arról tájékoztatta, hogy megszületett a jövő évi bérmegállapodás. A kormány elérte, amit szeretett volna, hiszen hároméves bérmegállapodás született. A béremelés dinamikájának követnie kell a gazdasági és vállalati hatékonyság mutatóinak növekedését – tehát a bérnövekedésnek a termelékenység javulásán kell alapulnia. Így 2027-ben a minimálbérnek el kell érnie az arra az évre várható rendszeres bruttó átlagkereset 50 százalékát – pontosan úgy, ahogy azt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter korábban lapunknak beharangozta.

Így 2025-ben 9 százalékkal, 290 800 forintra, 2026-ban 13 százalékkal, 328 600 forintra, 2027-re 14 százalékkal, 374 600 forintra emelkedik a minimálbér – így éri el végül a rendszeres bruttó átlagkereset 50 százalékát. Fontos kiemelni, hogy megmarad a garantált bérminimum, mértéke 2025-ben 7 százalékkal növekedik, 348 800 forintra. Ugyanakkor úgy tudjuk, felvetődött, hogy középtávon ágazati szinten határozzák meg a bérminimumokat.

Az Index úgy tudja, a munkaadók 10 százalékos, a munkavállalók 12–14 százalékos sávos emelkedést szerettek volna.

A bérajánlásban arra kérték a munkáltatókat, hogy általánosan a keresetek reálértékének növekedésére törekedjenek.

Tízmilliárd forintos gesztus a kormányzat részéről

Több körben is megkezdődtek a tárgyalások, a munkaadók kormányzati segítséget kértek, ugyanakkor, például a szociális hozzájárulási adót nem tudja csökkenteni most a kormányzat. Azonban a kabinet vizsgálja a munkaerőköltségek csökkentésének lehetőségét, és ezt írásban is vállalja. Fontos kritérium, hogy 2025-ben a 2024. évi szociális hozzájárulási adó összegét a munkáltatók azon munkavállalók után fizetik meg, akiknek legfeljebb 290 800 forint volt a bére egy meghatározott időszakban. Ez a kedvezmény a kormányzat részéről három évig érvényes, így 2026-ban és 2027-ben is az előző évi szociális hozzájárulási adó összegét fizetik meg a munkáltatók. Ez a kormányzat részéről három év alatt több 10 milliárd forintos gesztus.

Végezetül a megállapodással kapcsolatban érdemes kiemelni, hogy a kormányzat készített egy előrejelzést, amely tartalmazza a következő évekre vonatkozó gazdasági növekedéssel és inflációval kapcsolatos prognózisukat. Amennyiben az egyes mutatók összesítve 1 százalékponttal eltérnek az előrejelzésben szereplő értéktől, úgy a VKF tagjai a minimálbér 2026-os és 2027-es emelésének mértékéről újra leülnek tárgyalni. Ha nincs a tárgyalásnak eredménye, akkor a minimálbér összege az összeltérés arányában módosul.

Hónapok óta tudni lehetett, hogy a magyar kormány mit szeretne

Korábban az Index Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter elmondta, hogy a minimálbér átlagosan 482 ezer forint az Európai Unióban, az effektív magyar minimálbér 306 ezer forinttal pedig a 17. helyen áll a közösségben, a régióban az élmezőnyhöz tartozik, megelőzve Csehországot, Szlovákiát, Romániát és Bulgáriát.

„Annak ellenére azonban, hogy az effektív minimálbérrel jól állunk, a kormány szükségesnek látja, hogy összezárja a minimálbér és az átlagbér közötti ollót – mondta a miniszter. – Bár a kormány továbbra is megfigyelő a bértárgyalásokon, azt gondoljuk, hogy az átlagbérek 50 százalékára fontos lenne felemelni a minimálbért, természetesen több lépcsőben, de legkésőbb 2017-ig. Az alacsonyabb jövedelműeket közelíteni kell az átlagbérekhez. Mindez azt is jelenti, hogy a jövedelempolitika nagyon erősen felértékelődik a gazdaságpolitikán belül.”

Így már hónapok óta lehetett tudni, hogy a kormány a most megszületett bérmegállapodáshoz hasonlót szeretne elérni.

