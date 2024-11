Sok télapó minket is meglepett – itt az Index nagy csokimikulástesztje

Ahogy Gombóc Artúr, úgy az Index szerkesztőségének tagjai is mindenféle csokoládét szeretnek, ám mikulás közeledtével ezúttal télapó formába öntött csokikat teszteltünk, és próbálunk némi útravalót adni a megfelelő termék kiválasztásához. Lássuk az eredményt!

„A szerelem (...) biokémiai szempontból nem sokban különbözik attól, hogy megeszel egy nagy halom csokoládét” – hangzik el Az ördög ügyvédje című filmben.

A Mikulás alakját és az édességet összekapcsolja a csokoládémikulás. Magyarországon 1934-ben kezdtek ilyen figurákat gyártani, az azóta eltelt 90 évben pedig megszámlálhatatlan mennyiségű csokimikulás csúszott le a magyarok torkán.

A boltokban kapható csokimikulások minősége eltérő, ám sokat javult. Néhány évvel ezelőtt még lehetett kapni valódi csokoládé helyett kakaós bevonómasszából készült mikulásokat, amelyekben a kakaóvajat olcsóbb növényi zsiradékkal helyettesítették.

Ma már ez nincs így. Már a legolcsóbb kategóriába tartozó mikulás is tartalmaz valódi csokoládét, így minőség szempontjából nagyon rosszat nem tudunk leemelni a polcról

– mondta a tesztünket szakértőként segítő Intődy Gábor, a Magyar Édességgyártók Szövetségének (MÉSZ) főtitkára.

Tekintve tehát, hogy az általunk kóstolt csokimikulások mindegyike tejcsokoládé, megnéztük, hogy a Magyar Élelmiszerkönyv szerint milyen előírások vonatkoznak a tejcsokira.

Tejcsokoládé olyan termék, amely kakaótermékekből, cukrokból és tejből vagy tejtermékekből áll, és amelyek tartalmaznak: legalább 25 százalék összes kakaó-szárazanyagot; legalább 14 százalék tej-szárazanyagot, amely lehet részben vagy teljesen dehidratált teljes tej, félig vagy teljesen fölözött tej, tejszín vagy részben vagy teljesen dehidratált tejszín, vaj vagy tejzsír; legalább 2,5 százalék zsírmentes kakaó-szárazanyagot; legalább 3,5 százalék tejzsírt; illetve legalább 25 százalék összes zsírt (kakaóvajat és tejzsírt).

Az erre vonatkozó rendelet tartalmaz egy háztartási tejcsokoládé kitételt is, ami olyan termék, amely kakaótermékekből, cukrokból és tejtermékekből készül, és amely tartalmaz: legalább 20 százalék összes kakaó-szárazanyagot; legalább 20 százalék tej-szárazanyagot, amely lehet részben vagy egészben dehidratált teljes tej, félig vagy teljesen fölözött tej, tejszín vagy részben vagy teljesen dehidratált tejszín, vaj vagy tejzsír; legalább 2,5 százalék zsírmentes kakaó-szárazanyagot; legalább 5 százalék tejzsírt; legalább 25 százalék összes zsírt (kakaóvaj és tejzsír).

Zsebbe nyúlósabb az idei mikulás

A kakaó világpiaci ára, a munkabérek, illetve az alapanyagárak emelkedése miatt idén is drágábban vehetjük le a boltok polcairól kedvenc csokimikulásainkat, mint tettük azt tavaly. Az idei harmadik negyedévben 3 százalékos volt az élelmiszer-infláció, ám a csokoládé ára 10 százalékkal drágult éves alapon – derül ki az édességgyártók szövetségének beszámolójából.

Minden egyes termék mellett feltüntettük a tömegét, és hogy mennyibe került. Összességében elmondható, hogy nagy szórás van az árakban. Természetesen mérettől függően, de

279 és 1399 forint között szóródtak a termékárak.

A MÉSZ előrejelzése szerint idén 8-9 millió csokimikulás kerülhet a kosarakba, és 400 tonnához közelítő összmennyiségük értéke valamivel 2 milliárd forint feletti lesz.

Lássuk, mit rejt a Mikulás csomagja

Terméktesztünk során szokás szerint a kiskereskedelmi forgalomban mindenki által könnyen elérhető csokimikulásokat vettük górcső alá. Igyekeztünk a hagyományos termékeket előtérbe helyezni, egy-két „extrával” színesítve a repertoárt. Összesen 26 terméket teszteltünk külső jegyek (látvány, illat), állag, valamint íz alapján. Mind a három kategóriában 1-től 10-es skálán értékeltünk, a maximális pontszám így 30 lehetett.

Elsőként a jól ismert Lindt márka csokimikulását bontottuk ki „csinos” papírköntösből. Rögtön elsőnek klasszikus csokiillatot és szintén klasszikus ízt kaptunk mellé. Omlós, kellemes állagú, finom termékkel indítottunk. (80 g/1199 forint – Átlagösszpontszám: 19,75)

Nem is tudtuk, hogy Balaton már mikulásban is utazik, teszi mindezt roppanós tejcsoki mellett. „Univerzális, ebből akár húsvéti nyúl is lehetne” – állapítottuk meg a kicsomagolást követően. Kopogott, ropogott a kekszes, buborékos csoki. Kicsit furcsa volt, mintha kekszet ettünk, volna. Nagy csalódást nem okozott, de nem valószínű, hogy ezt emelnénk le a polcról. (45 g/549 forint – Átlagösszpontszám: 17,75)

A KitKat Mikulása is elhozta csomagját. A forma és az illat hozta az alapot, ám kissé poros, száraz, egyben ropogós csokit kaptunk. Az íze némileg késleltetve fejtette ki hatását, ám akkor már nem volt rossz. Volt, aki kellemetlen utóízt érzett. (45 g/db/599 forint – Átlagösszpontszám: 19,75)

A jó öreg Szerencsi tejcsoki volt a következő próbálkozó. Lehet, hogy a fruktózzal megbolondított csoki volt az oka, de nem igazán talált célba a termék – legalábbis nálunk tuti nem. Volt, aki egyenesen „merényletként” aposztrofálta. Bár a csokija könnyed volt, a cikk elején említett valódi csokoládé nélküli élményt hozta vissza, holott teljes mértékben megfelelt az élelmiszerkönyvben szereplő kritériumoknak. Csak valami félrement. (40 g/579 forint – Átlagösszpontszám: 12)

Nemcsak gyerekek, a felnőttek egyik kedvence is jött a sorban. A Kinder klasszikus mikulása olyan volt, mintha a Kinder tojás Mikulás-jelmezt öltött volna. Nem is okozott csalódást a kétszínű csoki. Külső jegyek: pipa, állag: pipa, íz: pipa – volt, aki szerint tökéletes. (55 g/619 forint – Átlagösszpontszám: 27,75)

A csörgés jelezte, hogy valamit rejt a soron következő télapó. Ott is lapultak a klasszikus cukorkák a Smarties mikulás bendőjében. Mi azonban a csokira voltunk elsősorban kiváncsiak, és nem is csalódtunk. A kellemes csokiillat mosolyt csalt az arcunkra, összességében pedig egy nagyon finom ízt kaptunk, némi utóíz kíséretében. (50 g/599 forint – Átlagösszpontszám: 25)

Újabb klasszikus, ismert Márka. A Boci mikulását is a szánkba vettük. Gyermekkort idéző illat, szintén ismerős ízzel. Néhány kolléga szerint túl édesnek, túl cukrosnak hatott. Az osztályzatok azonban összességében pozitív kicsengést kaptak, az ízértékeléseknél repkedtek a 8-asok, 9-esek. (40 g/549 forint – Átlagösszpontszám: 24,5)

Megérkeztünk az első saját márkás termékhez. A Tesco is elkészítette saját csokimikulását, amely erős csokiillatot árasztott magából. Az állaga kellemesen krémes volt, ám összességében igencsak „jellegtelenre” sikeredett, ami kevés kakaó és cukor érzetében öltött testet. (60 g/649 forint – Átlagösszpontszám: 18,25)

Tibi batyujába is bekukkantottunk, ám ott sem találtunk semmi extrát. Átlagos mikulást kaptunk, mellékízzel és furcsa, túl cukros utóízzel. Egy ennyire bő választékból minden bizonnyal nem őt választanánk. (60 g/519 forint – Átlagösszpontszám: 18)

Alpesi tejből is készül ám csokimikulás, de még milyen! A Milka klasszikus tejcsokis mikije kölcsönkérte a tehén lila kabátját, és szerencsére vele együtt ízletes csokiját is. Jó külső és illat után elterült szánkban a klasszikus „milkacsokis” íz, bár volt, aki megjegyezte: „azt hittem, jobb lesz”. Más némi kávés utóízt is felfedezni vélt benne, de összességében jól szerepelt a termék. (45 g/629 forint – Átlagösszpontszám: 21,75)

Úgy tűnik, Figaro nemcsak házasságot kötött, de csokimikulást is készített. Azt azonban nem mondanánk, hogy jól tette. Nem túl biztató illattal nyitott, kemény volt a csokija, viszont nem cukrozták agyon. Nem ez lett a kedvencünk. (40 g/379 forint – Átlagösszpontszám: 15,25)

Visszatértünk a Szerencsihez, ám ezúttal a hozzáadott cukor nélküli apró változatot teszteltük. A külseje alapján többen fehér csokira számítottak, ők csalódásként is élték meg, hogy végül nem ezt kapták. „Nem merem megkóstolni” – bökte ki egyikünk, ám végül mindenki letesztelte, és egyöntetűen arra a végeredményre jutottunk, hogy ez nagyon rossz. Nem akarunk képmutatók lenni, hiszen vannak, akik nem ehetnek cukrot tartalmazó terméket, és lehet, hogy nekik még ízlik is. Ám nekünk, „cukorevőknek” ez kiábrándító volt. (18 g/399 forint – Átlagösszpontszám: 10,25)

A Heidi Mikulás helyett segédjével érkezett. Egy kézműves beütésű rénszarvas mosolygott előttünk. Az a termék, ami annyira jól néz ki, hogy a szekrény tetejére tesszük, és végül ott is avasodik meg (hacsak nem továbbajándékozzuk, mert akkor új gazdájánál). Mi ezt most kibontottuk. Megosztó szereplés volt a kenyere. Volt, aki szerint „borzasztó” volt, míg más átlagosnak találta. Mindenképp pozitívum, hogy a cukrot nem vitték túlzásba, de valóban van egy kézműves jellege, ami minőséget is jelenthet, ám ezt ezúttal nem éreztük. (70 g/1399 forint – Átlagösszpontszám: 19,5)

Azt eddig tudtuk, hogy a télapónak van zsákjában minden jó, ám a Ferrero bebizonyította, hogy a hóembernek is (amely hivatalosan ezen a néven fut, de inkább pingvinformára emlékeztet). De még milyen jó! Ahogy a Kindernek a tojásából, a Ferrero Rocher-nak a golyójából bújt elő a mikulás, és milyen jól tette. „Nagyon finom. Nagyon jó. Ez a legjobb” – sorjáztak az elégedett nyammogást követő értékelések. Ehhez talán nem is kell többet hozzáfűzni, az olykor maximális összpontszámok magukért beszélnek. (90 g/1299 forint – Átlagösszpontszám: 28)

A Mercinek is megköszöntük a csokimikulását, amit szintén megkóstoltunk. „Ez melyik is?” – kérdezte egyik kolléga, miután minden érzékszervét végigfuttatta rajta. A Merci – jött a válasz. „Ja, akkor azért ilyen jó.” Finom, lágy, krémes tejtélapót kaptunk, ám volt egy olyan érzésünk, mintha némi aromát tartalmazna. (60 g/849 forint – Átlagösszpontszám: 24,25)

Ez elment vadászni, ez csokiba öntötte, mi meg megkóstoltuk. A Vadász az eddigiekhez képest sötétebb színt öltő csokimikulása finoman – vagyis épp hogy nem finoman – szólva nem nyerte el tetszésünket. Bár lehet, jobban járt volna, ha nem az előző két termék után következik. Valószínű azonban, hogy a mosószeres illat és íz bármi után feltűnt volna. „Mint amikor anyukám túl sok mosogatószert használt, és még érezni az evőeszközön.” Savanyú, kellemetlen, „kritikán aluli” ízt kaptunk. (40 g/499 forint – Átlagösszpontszám: 11,75)

Ezt követően csak felfelé vezethetett az út. Ennek kedvezményezettje az Aldi saját márkás csokimikulása volt. Átlagos, édes terméket kaptunk, krémes csokival, de összességében a 26 termékből nem ezt választanánk az elsők között, amit az osztályzatok is tükröznek. (110 g/599 forint – Átlagösszpontszám: 19,5)

Majd jött a kis-nagy tesó. A Lidl saját Favorina terméke is terítékre került. Az üzletlánc kreatívjai nem sok munkapercet fecséreltek a csomagolásra, ám ami kívül érdes, belül még lehet finom. Ez pedig erre a termékre igaz volt. A csoki ugyanis rendben volt. Finom, lágyan krémes mikulást kaptunk, ami nem volt tolakodóan édes. (60 g/279 forint – Átlagösszpontszám: 22)

A Nicole Choco mikulása volt a következő próbázó, ám lelőjük a poént: csúnyán megbukott. „Borzasztó, pizzástáska-ízű, katasztrófa, fűrészporállagú” – gyakorlatilag nem hagyta el pozitív jelző a szánkat. (40 g/319 Ft forint – Átlagösszpontszám: 9,5)

Olcsó csokiillatot árasztott magából a Pennyben kapható Cosmo mikulás. Roppanós csokija átlagos érzést keltett bennünk. Szerencséje, hogy a mélypont után következett, így talán pozitívabb volt a kép, mint enélkül lett volna, de erre a termékre is igaz: nem ezt választanánk. (60 g/279 forint – Átlagösszpontszám: 15,75)

A híres cukrászda, a Szamos is nevezett a versenyre. Volt, aki a műhely hagyományaihoz hűen valami marcipánnal bolondított mikulásra számított, ám klasszikus tejcsokit kaptunk. Finom illat, lágy, krémes textúra. Ez a termék sem volt agyoncukrozva. Elégedettek voltunk, ami az átlagosnál jobb pontszámokban is megmutatkozott. (50 g/999 forint – Átlagösszpontszám: 21,25)

A Microse hozta el az első olyan csokit, ami inkább fekete volt, mint barna. Talán kicsit túlcsordult a kakaó – gondoltuk, de végül nem tudtuk eldönteni, mire gondolt a költő, amikor ezt megalkotta. A legjobb, amit elmondhatunk, hogy „azért nem volt annyira rossz”. (40 g/519 forint – Átlagösszpontszám: 14,5)

Megjött a Nestlé is, aminek csomagolásáról arra asszociáltunk, hogy most már tényleg eljött az első fehér csoki. Ám végül nem így történt, de azért akkorát nem csalódtunk, hiszen egy lágy, krémes, klasszikus tejcsokimikulást kaptunk, ami hű maradt az ismert márkától elvárt minőséghez. (40 g/449 forint – Átlagösszpontszám: 20,5)

Extratime

A hosszabbításra három „extra” terméket hagytunk. Elsőként az After Eight hozta el a tőle megszokott mentolos csokiját, ám ezúttal mikulás formába öntve. Megállapítottuk, hogy ez a márka olyan, mint egy politikus. Valaki vagy szereti, és kitart mellette, vagy messzire elkerüli. Az osztályzatokból kitűnt, hogy mi az előbbi mellett voltunk (már az After Eight és nem a politikusok szempontjából). A csokija kifejezetten finom volt, a mentol pedig tisztította az orrunkat. (85 g/1299 forint – Átlagösszpontszám: 22,5)

Tejkaramell-imádó olvasóink számára is kedvezünk. Megkóstoltuk ugyanis a Kinder tejkaramellás mikulását is. És milyen jól tettük. „Furcsa, de jó; zseniális; parádés” – érkeztek a kommentek, a valóban nagyon finom, lágy, krémes csokoládéra. Karamellimádóknak kötelező tétel! (110 g/999 forint – Átlagösszpontszám: 27)

Végül, de nem utolsósorban a Kinder mellett a Milka is előrukkolt valami ínyencséggel. Az ő télapójuk mézeskalács köntösbe bújt, ami megint csak telitalálatnak bizonyult. Tipikus karácsonyi illatok és ízjegyek. A fahéj és a méz kellemes aromája lengte körül ízlelőbimbóinkat. Ropogós, ízletes csokit kaptunk, még az is meglepődött azon, milyen finomat kóstol, aki bevallottan a hagyományos ízeket preferálja. (100 g/1199 forint – Átlagösszpontszám: 27,5)

Intődy Gábor tesztünk végén arra hívta fel a figyelmet, hogy az alapanyag-tartalom között nincs akkora különbség, mint amit végül az osztályzatok mutattak.

Az Index nagy csokimikulástesztjének élmezőnye végül rendkívül szoros eredményt hozott.

Ferrero Rocher – Átlagösszpontszám: 28 Kinder tejcsokoládé – Átlagösszpontszám: 27,75 Milka mézeskalács – Átlagösszpontszám: 27,5 Kinder tejkaramell – Átlagösszpontszám: 27 Smarties – Átlagösszpontszám: 25

