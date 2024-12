Az Index nagy szaloncukortesztje – a hungarikum győzött

A szaloncukor olyannyira a karácsony elmaradhatatlan részévé vált Magyarországon, mint a Reszkessetek, betörők! vagy az összes Bud Spencer–Terence Hill-film kereskedelmi tv-csatornákon való sugárzása. Utóbbiakat (még) nem, ám előbbit, vagyis a szaloncukrot nem véletlenül nyilvánították idén júniusban hungarikummá.

A francia eredetű fondant német közvetítéssel a 19. században érkezett Magyarországra, majd a szaloncukor a magyar cukrász- és édesipar fontos termékévé vált.

Finomság, rojtos selyempapírban

Nézzük, mit ír a Magyar Élelmiszerkönyv a szaloncukorral kapcsolatban:

A szaloncukor a karácsonyi ünnepkörhöz kötött, hagyományos termék, amely meghatározott szemnagyságú, két végén rojtozott selyempapírba és színes alufóliába vagy fóliába/fémgőzölt fóliába, pillangós zárással, szemenként csomagolt édesipari készítmény.

A kiszáradás megakadályozására és az élvezeti érték növelésére a szemeket védőbevonattal (kandiszréteg) vagy csokoládé-, illetve egyéb bevonattal látják el.

Szaloncukorfajták:

Kandírozott szaloncukor: olyan szaloncukor, amelynek korpusza cukorkristály réteggel (kandisz) van bevonva.

Mártott szaloncukor: olyan szaloncukor, amelynek korpusza ét-, tej- vagy fehér csokoládéval, illetve kakaós, kakaós tej- vagy fehér bevonómasszával van bevonva. A bevonat aránya legalább 20 százalék.

Töltött (formázott) szaloncukor: olyan szaloncukor, amelynek külső része ét-, tej-, fehér csokoládé vagy bevonómassza. A burok aránya a termék összes tömegének legalább 25 százaléka.

Ismertebb szaloncukorfajták:

Fondant-szaloncukor (konzum szaloncukor): olyan szaloncukor, amelynek korpusza fondant-ból készül, ízesítőanyagokkal ízesített, kandírozott vagy csokoládéval, illetve egyéb anyaggal van bevonva.

Dúsított fondant-szaloncukor: olyan szaloncukor, amelynek korpusza olajosmagvak, gyümölcsök, puffasztott gabonafélék stb. felhasználásával készül. A dúsítóanyagok mennyisége legalább 5 százalék (m/m).

Zselés szaloncukor: olyan szaloncukor, amelynek korpusza zselé, illetve gyümölcszselé.

Marcipán-szaloncukor: olyan szaloncukor, amelynek korpusza mandulamarcipán, mogyorómarcipán, diómarcipán, kókuszmarcipán vagy vegyes marcipán.

Vajkaramellás szaloncukor: olyan szaloncukor, amelynek korpusza vajkaramella.

Minőségi követelmények:

Valamennyi szaloncukor szemszáma, csomagolva, 1 kg termékben legalább 70 szem legyen.

Megnevezés:

A megnevezés tartalmazza a szaloncukor fajtáját, mártott termék esetén utaljon a bevonóanyagra, töltött-formázott termék esetén a töltelékre.

Igencsak zsebbe nyúlós

Bár azt írtuk, hogy a karácsony elmaradhatatlan része, sajnos Magyarországon sokan nem engedhetik meg maguknak a szaloncukrot, pláne a drágább, minőségibb változatot. A hungarikumért ugyanis idén is igencsak zsebbe kell nyúlni. A középkategóriás szaloncukrokat 5500–7000 forint közötti áron, míg a prémiumtermékeket 13 000–16 500 forintért vásárolhatjuk meg.

Az általunk tesztelt termékek mellett feltüntettük annak tömegét és árát. Elöljáróban elmondható, hogy egy-egy 160, illetve 170 grammost leszámítva a többi csomag szaloncukor 245 és 350 gramm közötti tömeggel bírt, az árak pedig 1699 és 5799 forint között mozogtak.

Eljuttatják oda, ahová máshogy nem jutna

Terméktesztjeink olvasói megszokhatták, hogy az aktuális teszthez szakértői segítséget is igénybe veszünk. Ezúttal azonban némiképp eltértünk a megszokott metódustól, és nem a szó szoros értelmében vett szakértőket láttuk vendégül a szerkesztőségben.

Az ünnepekre a rászorulók számára szaloncukrot gyűjtő, pécsi székhelyű Szaloncukor Mozgalom alapítóit láttuk vendégül. Tóth Adrienn és Kontó Balázs immár 8 éve gyűjti a karácsonyi édességet. „Volt egy ingyenes hotspotrendszerünk, ezen keresztül kezdtük el hirdetni, hogy szaloncukrot gyűjtünk. Ennek köszönhetően napi több száz emberhez, céghez eljutott a hír, akik adományoztak is. Kezdetben egy beteg gyermekeket gondozó alapítványnak, valamint a Pécsi Gyermekklinika számára gyűjtöttünk szaloncukrot, illetve egyéb édességet” – mesélt a kezdetekről Kontó Balázs.

Az évek során több tonna szaloncukrot és édességet gyűjtöttek és osztottak szét Pécsen és környékén rászorulóknak, főként gyerekeknek, gyerekes családoknak.

Mi pedig ügyeltünk rá, hogy minél több jusson a gyerekeknek, ezért hat kóstolónk fejenként egyet kóstolt valamennyi szaloncukorból, a többit felajánlottuk a mozgalomnak, akik a megfelelő helyre eljuttatják az ünnepi édességeket.

Lássuk, mit rejt a csomagolás

Tesztünk során szokás szerint a kiskereskedelmi forgalomban elérhető termékeket vettük górcső alá a teljesség igénye nélkül. Igyekeztünk a hagyományos szaloncukrokat előtérbe helyezni, egy-két „extrával” színesítve a repertoárt. Összesen 24 terméket teszteltünk külső jegyek (látvány, illat), állag, valamint íz alapján. Mind a három kategóriában 1-től 10-es skálán értékeltünk, a maximális pontszám így 30 lehetett.

Már az első termék esetében megjelentek az ízlésbeli különbségek. Ugyanis míg valaki szerint telitalálatnak bizonyult a Szamos szilvás krémmel töltött marcipán szaloncukor, addig más nem ezt emelné le a polcról. Kicsi, de finom terméket kaptunk. Volt olyan azonban, aki a szilvát abszolút nem érezte, de a csokija finom, állaga lágy volt. (250 g/3299 forint – Átlagösszpontszám: 18)

A Milka csoki és Oreo külön-külön is finom, megnéztük, mit tudnak együtt, szaloncukor formájában. Megkaptuk a klasszikus Milka csoki ízt, ám volt, aki túl keménynek érezte a csokoládét, ám kárpótolta a lágy, krémes állag. Inkább éreztük kekszesnek, mint oreósnak, továbbá túl édesnek bizonyult, de azért nem panaszkodtunk (300 g/3699 Ft – Átlagösszpontszám: 23)

A Szerencsi fruktózos mandulakrémmel töltött szaloncukortól többet reméltünk, mint amit kaptunk. Viszont az íz nem hazudtolta meg magát, igencsak dominált a mandula, ami kellemesen krémes, finom volt. Kóstolóink közötti megosztottságban itt sem volt hiány. (250 g/3499 Ft – Átlagösszpontszám: 19)

Kakaó-meggyel támadt a Bonbonetti, és jól tette. Finom szaloncukrot kaptunk, inkább rumos beütéssel. Igencsak érződött a meggy, ám némi műíz keserítette az összhatást. „Eddig ez volt a legjobb. Nekem a legkevésbé jó” – hoztuk tehát az eltérő ízlésvilágot. (300 g/1699 forint – Átlagösszpontszám: 21)

A jó öreg Piros mogyorós is terítékre került étcsokoládéval, egész mogyoróval és narancsos mogyorókrémmel. Olvasva is ígéretesnek tűnik, viszont az illat igencsak visszahúzta a terméket, ugyanis „gagyi mikuláscsoki-illatot” kaptunk. Bár a narancsot nem igazán tudtuk benne hová tenni, de összességében valahogy mégis jó lett, ami a pontokban is megmutatkozott. (310 g/2999 forint – Átlagösszpontszám: 22,5)

Polwerk puszilva aszalt szilva karamellaöntetben étcsokoládéba mártva – a következő termék marketingosztálya is kitett magáért. Dupla csomagolást kapott, ami nehezíti a visszacsomagolást, miután titokban leettük a fáról. Gyakorlatilag megtaláltuk a szilvapálinka szaloncukor változatát, alkohol nélkül. Puszedliillatot és egyben -ízt is kaptunk, karamellt azonban nyomokban sem éreztünk benne. Nem spórolták ki belőle az anyagot, és egy kissé „összeragasztotta a fejünket”. (300 g/2149 forint – Átlagösszpontszám: 19,5)

Sokféle ízzel érkezett meg elénk a Stühmer válogatása. Erre, illetve az előttünk álló további szaloncukrokra tekintettel egyet választottunk ki belőle, ez pedig a mézeskalácsos volt. Finom, minőségi csoki, ám valahogy a mézeskalácsízt kevésbé sikerült visszaadni, mint ahogy azt vártuk. (170 g/2699 forint – Átlagösszpontszám: 23)

Angyalként mosolygott ránk a Microse angyali családi szaloncukor-válogatás, amelyből szintén egyet, az erdei gyümölcsöst választottuk ki. Mi sajnos nem tudtunk angyalian mosolyogni a termék után, ugyanis nem hagyott túl jó élményt maga után. Illatra ugyan biztató volt, de geil, egyesek szerint „borzasztó” terméket kaptunk. (300 g/1699 forint – Átlagösszpontszám: 16)

A Diótörő dióízű krémmel töltött tejcsokoládés szaloncukor volt a következő próbálkozó. Nem volt jó illata, volt, aki egyenesen „büdösnek” találta. A csokija jó volt, a tölteléket már kevésbé találták el. (350 g/3699 forint – Átlagösszpontszám: 16,5)

Egy újabb Milkával, ezúttal a feketeerdőssel kísérletezünk. A csoki itt sem okozott csalódást, ám a tölteléket túl geilnek, túlságosan édesnek találtuk. Talán a finom csoki miatt voltunk elnézőek, összességében ugyanis jó osztályzatokat kapott. (300 g/3699 forint – Átlagösszpontszám: 24,5)

A Sport szaloncukornál talán nem véletlenül vártuk, hogy a sokak által kedvelt Sport szeletet kapjuk vissza más köntösbe bújva. Volt, aki csalódott volt, hogy sem az illat, sem az íz nem emlékeztette a Sport szeletre, míg más úgy érezte, megkapta, amire vágyott. Ropogós volt a csoki, lágy, folyós a töltelék. Összességében átlagosan szerepelt, valószínűleg nem ezt emelnénk le a polcról. (300 g/3499 forint – Átlagösszpontszám: 18,5)

Megint Szamos. A híres cukrászda pisztáciás fehércsokoládé-krémmel töltött szaloncukra már a külső jegyek alapján is igencsak biztató volt. Fehér csokis külső, jó illat, amiben megjelenik a pisztácia. Egyesek szerint furcsa állaga volt, de a sós és édes ízjegyek kavalkádja kellőképp elcsavarta a fejünket. Kicsi és drága, de szerettük. (160 g/3599 forint – Átlagösszpontszám: 26)

Kóstolóink között akadt karamellimádó, ám a Szerencsi retro étcsokoládéval mártott vajkaramellás szaloncukorban csalódnia kellett. Semleges illatot és kemény csokoládébevonatot kaptunk. „Borzalmas”, „égetett íz”, „brutál erős fogak kellenek hozzá” – érkeztek az intuíciók. „Olyan, mintha a tavalyi bejglit ledarálták és egy kicsit odapörkölték volna” – hangzott el. Az ízre adott legmagasabb pont a 6-os volt, ami jól jelzi elégedetlenségünket. (350 g/2999 forint – Átlagösszpontszám: 18)

70 százalék kakaótartalommal támadt a Dibette narancsos-kakaós laktózmentes, hozzáadott cukor nélküli szaloncukor. Már a csomagoláson keresztül érződött a narancsillat. Vastag csokoládéréteg és kevés töltelék jellemezte. Narancsossága kifejezetten üdítően hatott, de nem ezt vennénk le a polcról, azonban laktózérzékenyeknek, cukorbetegeknek jó választás lehet. (220 g/2699 forint – Átlagösszpontszám: 14,5)

A Chocopack étcsokoládéval mártott narancs- és málnaízű zselés szaloncukor sem a kedvencek rovatunkban kap helyet. „Se íze, se bűze”, és még a fogunkra is ráragadt. Védelmében meg kell jegyeznünk, kóstolóink többsége nem rajong a zselés szaloncukorért, így eleve hátrányból indult, és nem is tudott meglepetést okozni. (300 g/3499 forint – Átlagösszpontszám: 14)

Többen nagyon várták már, mikor lesz kókuszos szaloncukor. Vágyuk végül a 16. körben teljesült az étcsokoládéba mártott Szerencsi retro kókuszos szaloncukor képében. Orrunk elé emelve meg is érkezett a jól ismert és kedvelt kókuszillat. „Na, ez a szaloncukor” – szakadt fel kedvenc kókuszosszaloncukor-imádó kollégánkból. Sokakban gyerekkori élményt idézett. Kemény, roppanós volt a csokija, a kókuszról meg már áradoztunk eleget, ám kaptunk némi nem várt utóízt. (350 g/2899 forint – Átlagösszpontszám: 23)

Egy pisztáciás termék néhány körrel ezelőtt már nagy sikert aratott. A Stühmer szicíliai pisztáciás szaloncukor pedig továbbvitte az örökséget. „Olyan szép a csomagolás, hogy bűn kibontani” – jegyezte meg egyik szaloncukor-somelier-nk. „Na, ez nem kamupisztácia” – hangzott el. Legalább annyira finomnak találtuk, mint amennyire szép volt. Roppanós csokija belül egész pisztáciaszemet rejtett. (245 g/5799 forint – Átlagösszpontszám: 25)

Egy kis „kávészünetet” is tartottunk, amiről a Vadász kávékrémmel töltött étcsokoládés szaloncukor gondoskodott. Röviden: nagy csalódás. Már az illata sem volt jó, és az íz is illeszkedett a sorba. Valaki „vécéillatosítónak” titulálta, míg más „wishes Pocket Coffee-nak”. (350 g/ 2699 forint – Átlagösszpontszám: 13)

Kávé után némi alkoholban is részünk volt. A Microse prémium likőrízű krémes, tejcsokoládés szaloncukor ígéretes csomagolásban várt ránk, kibontva pedig finom, roppanós csokira és lágy töltelékre leltünk. „Ezt eltalálták” – állapította meg egyikünk. Az „ízlések és pofonok” mondás azonban itt is kijött, mert bár a legtöbben elégedettek voltak, egyvalaki „gagyinak” találta, és ennek megfelelően is osztályozta. (350 g/3699 forint – Átlagösszpontszám: 20)

A Tibi szaloncukorban mogyoró- és karamellkrém is volt, aminek köszönhetően igencsak jó illat mászott az orrunkba. A lágy csoki kellemesen hatott, ám túl édesnek találtuk, ami kicsit „olcsó” érzetet keltett. Kapott 5-ös, illetve 9-es ízértékelést is, összességében nem szerepelt rosszul. (330 g/2199 forint – Átlagösszpontszám: 20)

Ismét a marcipánkedvelők ideje jött el, az élményt ezúttal a Milka marcipánízű szaloncukor szállította, igencsak pici kiszerelésben. A tartalom azonban rendben volt, bár volt, aki szerint „semmi extra”. Lágy csokit és omlós tölteléket kóstoltunk. (300 g/3699 forint – Átlagösszpontszám: 20)

A Lissé citrom-narancsos szaloncukorban egyértelműen előbbi dominált, ami alaposan „összerántotta” a szánkat. Kissé vegyszerízt kölcsönzött, ám az állaga nem volt rossz. Azonban a pontszámokban visszaköszönt, hogy nem ezt választanánk, 6-os volt a maximális osztályzat az ízre. (300 g/2400 forint – Átlagösszpontszám: 15)

A Bonbonetti rumízű kakaós szaloncukrot megkóstolva értelmezhetetlen ízkombinációt kaptunk, illetve arra a következtetésre jutottunk, hogy ez a termék jobban visszaadja a Sport szeletet, mint a Sport szaloncukor. Dominált a kakaóíz, tömény volt, az utóíze pedig a francia drazséra hajazott. (300 g/1699 forint – Átlagösszpontszám: 17)

Szamossal kezdtünk, és azzal is zárunk, a klasszikus marcipán azonban igencsak megosztott minket. Volt, aki nagyon lepontozta a terméket, mondván: „csalódás, annyira kicsi és jellegtelen, mintha levegőt ennék”. Egyikünk pedig megjegyezte: a marcipánosok közül eddig ez hajaz leginkább marcipánra. „Furcsa, műanyagízű, alig lehet elrágni” – érkeztek még a kommentek, melyekből több volt a negatív, mint pozitív, így végül a végeredmény sem sikerült túl fényesre. (340 g/4199 forint – Átlagösszpontszám: 16)

Az Index nagy szaloncukortesztjének élmezőnye az alábbiak szerint alakult.

Szamos pisztáciás fehércsokoládé-krémmel töltött (Átlagösszpontszám: 26) Stühmer szicíliai pisztácia (Átlagösszpontszám: 25) Milka feketeerdő (Átlagösszpontszám: 24,5) Szerencsi retro kókuszos, Stühmer mézeskalács és Milka Oreo (Átlagösszpontszám: 23) Piros mogyorós étcsokoládé egész mogyoróval és narancsos mogyorókrémmel (Átlagösszpontszám: 22,5)

