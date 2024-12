Kiderült, mit várnak a magyar dolgozók a mesterséges intelligenciától

A magyarországi munkavállalók általánosságban úgy vélik, hogy a munkaerőpiaci körülmények akár már egy-két éven belül is jelentősen átalakulhatnak, és a megkérdezettek közel fele optimista ennek a technológiai átalakulásnak a hatásaival kapcsolatban – derül ki a BNP Paribas Cardif Biztosító és a Medián legfrissebb közös, Indexhez eljuttatott felméréséből.

A BNP Paribas Cardif negyedévente elkészített Munkaerőpiaci Stabilitási Indexének meghatározásakor idén ősszel először vizsgálta meg részletesen a hazai munkavállalók mesterséges intelligenciával (MI) kapcsolatos vélekedését. A kutatás elsősorban arra kereste a választ, hogy a magyar munkavállalók szerint milyen hatással lesznek az állásukra az ilyen típusú technológiai rendszerek. Az index 1200 fő személyes megkérdezésén alapul, a minta életkor, nem, iskolai végzettség és településtípus szerint reprezentálja a felnőtt magyar népességet.

A felmérésből kiderül, hogy a válaszadók szerint a mesterséges intelligencia át fogja alakítani a mindennapokat, 43 százalékuk szerint nagyon, közel 20 százalékuk szerint teljesen és valamivel kevesebb mint egynegyedük szerint csak kicsit fog megváltozni az emberek élete ennek hatására. A változás megítélésével kapcsolatban a válaszadók 41 százaléka véli úgy, hogy az általánosságban inkább rossz vagy nagyon rossz következményekkel jár, másrészről azonban közel 46 százalékuk bizakodó a mesterséges intelligencia hatásaival kapcsolatban.

Kiderült, hogy a munkavállalók közel kétharmada (63 százalék) szerint a mesterséges intelligencia elsősorban azokat érinti majd hátrányosan, akik alacsony képzettséget igénylő munkát végeznek, csak 29 százalékuk gondolja úgy, hogy a magasabb kvalitást igénylő munkakörök vannak veszélyben.

A kutatás eredményeiből viszont az is látszik, hogy a megkérdezettek a saját munkahelyük megítélése kapcsán már jóval bizakodóbbak, ötből négy válaszadó (81 százalék) egyáltalán nem aggódik amiatt, hogy az MI miatt elveszítheti az állását a következő egy-két évben, és csak kevesebb mint öt százalékuk válaszolta azt, hogy emiatt eléggé vagy nagyon aggódik.

Hatékonyabb munkavégzést várnak, de csak évek múlva

Arra a kérdésre, hogy a mesterséges intelligenciának köszönhetően vajon könnyebbé és hatékonyabbá válik-e a munkavégzés, a megkérdezettek 53 százaléka válaszolta azt, hogy valószínűleg igen, további 17 százalékuk ezt kifejezetten biztosra vette. Azzal kapcsolatban azonban, hogy az MI hatására létrejöhetnek-e új munkahelyek, rendkívül kiegyenlített a válaszadók aránya, egyaránt 32-32 százalék állította azt, hogy valószínű, illetve nem valószínű ennek bekövetkezése.

A kérdőívben arra is rákérdeztek, hogy az érintett munkavállalók szerint mennyi idő múlva jelentkeznek a mesterséges intelligencia alkalmazásának következményei az általuk betöltött munkakörökben. A válaszadók 15 százaléka szerint ez 1–2, 33 százalék szerint 3–5, 26 százalék szerint 5–10 éven belül lesz érzékelhető, ugyanakkor figyelemre méltó, hogy 9 százalékuk szerint már most is érezhetőek a hatások.