A Gránit Bank is beállt a sorba: jönnek a magasabb díjak

A nagyobb lakossági bankok közül utolsóként a Gránit Bank is bejelentette a pénzügyi tranzakciós illeték áthárítását az ügyfelekre. A bank még az emelés után is az egyik legkedvezőbb választás marad a hazai piacon. A változások 2025. február 14-től lépnek életbe, amikortól az átutalások és csoportos beszedések tranzakciónként 0,15 százalékponttal drágulnak.

A Gránit Bank csak a pénzügyi tranzakciós illetékemelést építette be díjaiba, ennél nagyobb emelést nem hajtott végre – jelezte Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu szakértője lapunknak küldött elemzésében.

Ennek megfelelően 2025. február 14-től a Gránit Banknál az átutalások és a csoportos beszedések tranzakciónként 0,15 százalékponttal, de legfeljebb 10 000 forinttal drágulnak.

A készpénzfelvételek alkalmával pedig 0,3 százalékpontos lesz a drágulás. Mint korábban bemutattuk, a díjemelésre azért kerül sor, mert a kormány 2024. augusztus 1-től megemelte a szinte minden gyakori pénzügyi műveletet terhelő pénzügyi tranzakciós illetéket.

A kormány ugyanakkor kikötötte, hogy december végéig ezt a díjemelést a bankok nem terhelhteik át a lakossági ügyfelekre, illetve megtiltotta a kedvezmények eltörlését is. Az állami elvonásokat tehát a bankoknak kell fizetnie, de januártól nincs megtiltva, hogy áthárítsák azt az ügyfelekre.

A Gránit még így is az egyik legolcsóbb szolgáltatásokat kínálja

A Gránit Bank klasszikus díjcsomagjaiban – egy kivételével – még az emelés után sem drágább az elektronikus átutalás díja, mint maga a pénzügyi tranzakciós illeték.

„Egy csomagban olcsóbb, két csomagban pedig megmaradt a korlátlanul ingyenes átutalási lehetőség.

Ezzel a Gránit Banknál még mindig olcsóbban meg lehet úszni a bankolást, mint a legtöbb banknál” – mondja Gergely Péter.

A Gránit Banknál az ügyfelek tehát az illetékemelkedés ellenére is megtarthatják az eddigi ingyenes tranzakciókat annak ellenére, hogy a banknak ezen tranzakciók után is be kell fizetnie az illetéket az államkasszába.

Ennek megfelelően a Gránit Bajnok Plusz számlacsomagban továbbra is teljesen ingyenes minden elektronikus átutalás és csoportos beszedés.

Megmarad a havi első 4 darab díjmentes belföldi ATM készpénzfelvétel is.

A Gránit Digitális Plusz számlacsomagban ugyanúgy korlátlanul díjmentesek maradnak az elektronikus átutalások és a csoportos beszedések, feltétel nélkül is igen alacsony, 890 forintos havi számlavezetési díjért cserébe.

Deviza- és forintszámla együttes megléte esetén az ügyfelek továbbra is élhetnek majd februártól a díjmentes kedvezményes, devizapiaci középárfolyamos devizaváltás lehetőségével, amely havi 650 ezer forintos keretig automatikusan jár minden ügyfélnek a Gránit Banknál.

Az új ügyfelek 40 000 ezer forintot kapnak egy szelfis számlanyitásért mobiltelefonról a Gránit Banknál.

Bankok illetékáthárításának időpontjai

Eddig az alábbi bankok jelentettek be díjemelést a pénzügyi tranzakciós illeték megemelésére hivatkozva:

Raiffeisen Bank: 2024. november 21. (új ügyfelekre nézve), 2025. február 17. (a 2024. november 21-én már bankszámla szerződésben álló többi ügyfélre nézve)

OTP Bank: 2025. január 1.

K&H Bank: 2025. január 6.

CIB Bank: 2025. január 17.

MBH Bank: 2025. január 31.

UniCredit Bank: 2025. február 1.

MagNet Bank: 2025. február 1.

Polgári Bank: 2025. február 1.

Wise: 2025. február 1.

Erste Bank: 2025. február 3.

Gránit Bank: 2025. február 14.

Nem tett még közzé díjemelést az illeték áthárításával kapcsolatban a hazai lakossági bankok közül a KDB Bank és az Oberbank, de ez a két hitelintézet is egészen biztosan át fogja hárítani a lakossági ügyfelekre a megemelkedett pénzügyi tranzakciós illetéket – világított rá Gergely Péter.