Döntött a Fed: olyan szintre került a forint, ahol két éve nem láttuk

A kamatdöntés előtt felhívtuk rá a figyelmet, hogy a Fed kamatdöntése jelentős hatással lehet a globális pénzpiacokra, így a forintra is. Előzetesen szakértők jelezték lapunknak, hogy 25 bázispontos kamatcsökkenés jöhet, amely be is következett.

A kamatcsökkentéssel az irányadó ráta a 4,25–4,50 százalékos sávba került. A forint már a döntés előtt hátraarcot vett, és erre rátett egy lapáttal, amit Jerome Powell Fed-elnök mondott az ülést követő háttérbeszélgetésen. Röviden a szeptemberben tett előrejelzésekhez képest magasabb inflációt várnak, ami kisebb kamatcsökkentést enged meg jövőre.

Kétéves mélypont, majdnem 400 forintot kellett adni egy dollárért

Szerda reggel 409,5 körül alakult az euró-forint árfolyam, majd estére már a 413-as szint fölé gyengült. A dollárral szemben még látványosabb volt a forint gyengülése.

A szerda reggeli 390-es szintről estére a 400-as szintig gyengült a forint a dollárral szemben – ezzel kétéves mélypontra Esett

Egész pontosan 399,8 forintot kellett adni egy dollárért az esti órákban. Utána következett egy korrekció, csütörtök reggel 7 óra magasságában a 398-as szintnél jár a magyar fizetőeszköz.

Ezért ütötték meg a forintot

A Federal Reserve módosította a legfontosabb makrogazdasági előrejelzéseit. Ellentétben a szeptemberi előrejelzésükkel nem 2, hanem 2,5 százalékos GDP-növekedést várnak 2024-re. Jövőre pedig 2,1 százalékkal bővülhet az amerikai gazdaság.

A Fed által inkább figyelt inflációs mutató (PCE) éves szinten 2,4 százalékkal nőhet idén. Jövőre ez 2,5 százalékra várható, ami jóval magasabb a szeptemberben előrejelzett 2,1 százaléknál.

A Fed a megemelt inflációs előrejelzései miatt most sokkal kisebb jövő évi összes kamatvágást vetít előre, mint három hónappal ezelőtt, ez pedig rossz hír a forintnak.

Szeptemberben jövőre még összesen 100 bázispontnyi kamatvágást vetítettek előre, most azonban már csak 50 bázispontnyit, ami valószínűleg két darab 25 bázispontos csökkentésben ölt majd testet.

A fölfelé módosított kamatpálya hírére a tőzsdeindexek jókorát estek, a dollár pedig kívánatossá vált, az euró-dollár majdnem 1,04-ig zuhant. Az elnök utalt rá, hogy további kamatcsökkentés csak akkor lehetséges, ha az inflációs számok újra csökkenni kezdenek. A globális pénzpiacokon esést láttunk, a forint a 413-as szint fölé gyengült az euróval szemben.