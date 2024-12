Elkezdtek spájzolni a magyarok, valami rettentőre készülnek

A pénztárosok elmondása szerint már a péntek reggeli nyitás után hosszú sorok alakultak ki az üzletekben. A kertvárosi áruházak dolgozói arról számoltak be, hogy a vásárlók kosarába az átlagosnál nagyobb mennyiségben kerülnek tartós élelmiszerek, köztük liszt, cukor, étolaj, tészták, UHT tejek és csomagolt húsáruk.

„Jellemző az aggodalom amiatt, hogy az év elejétől további áremelések jönnek” – fogalmazott az egyik bolt alkalmazottja az Economx kutatóinak.

„Vannak állandó vevőink, akikkel váltunk néhány szót, amíg pörög a kassza, ismerjük a szokásaikat. Többen mondják, hogy nem a szilveszteri mulatozás, hanem amiatt vásárolnak be, mert egyes élelmiszerek hétről-hétre eddig is mindig egy kicsivel többe kerültek” – számoltak be róla egy másik boltban.

Beindult az akcióvadászat

Fontos megjegyezni, hogy a felmérés nem nagymintás, így az eredmények nem reprezentatívak, és sokszor inkább a megkérdezettek érzetéről festenek képet. A megkérdezett vásárlók beszámolói alapján az infláció hatására jelentősen módosultak a beszerzési szokásaik. Többen átcsoportosították havi kiadásaikat vagy olcsóbb márkákra váltottak.

Bár elismerik, hogy idén magasabb összegből gazdálkodhattak és az infláció lassulása is érezhető, a folyamatos akcióvadászat már a mindennapok részévé vált.

Az egyik legjelentősebb változás, hogy a vásárlók már nem ragaszkodnak egyetlen üzletlánchoz, hanem „két-háromféle láncot is felkeresnek, ahol éppen kedvezőbb lehet a bevásárlás."

Mennyire indokolt az óvatosság a boltokban?

A megkérdezettek valóban úgy számolnak, hogy jövőre sem térnek vissza a régebbi, mérsékelt árak a boltokban, inkább lesznek még drágulások – nemcsak az élelmiszereknél, hanem olyan, napi használatú háztartási cikkek esetén is, mint a tisztítószerek, higiéniai termékek.

Az áremelkedés természetesen borítékolható, egy egészségesen növekvő gazdaságban ez a dolgok rendje.

A lényegi kérdés, hogy mekkora az infláció mértéke: meghaladja-e a béremelkedés ütemét? Azaz lesz-e reálbérnövekedés?

Elemzők szerint idén 8-10 százalékos volt a reálbérnövekedés, így idén a bérek nyertek az infláció felett (ez két évvel ezelőtt nem volt így). Jövőre azonban akár a felére is mérséklődhet a reálbérnövekedés, ám ezzel még így is bőven pluszban lesz.

Az infláció sem lesz sokkal nagyobb az előrejelzések szerint az ideinél, 4 százalék körül alakulhat, így ez nagyobb aggodalomra nem kellene, hogy okot adjon.

A várható áremelkedések háttere

A kereskedők több tényezőt is említettek a januártól várható áremelkedések hátterében. A forintárfolyam 400 forint feletti szintje az importtermékek áraiban egyre inkább érezhető lesz. Az üzemanyagárak emelkedése miatt növekvő szállítási költségek és az inflációkövető adóemelések is befolyásolják majd a kínálati árakat.

Emelik a bérleti díjat, és már a beszállítók eddig közölt átadási árain is érződik, hogy januártól többe kerül az árubeszerzés

– jelezte egy kisboltos. A megkérdezett vállalkozók üdvözlik a béremeléseket, ugyanakkor komoly kihívást jelent számukra az alkalmazottak fizetésének biztosítása.

Az áruházláncokkal folytatott versenyben nem emelhetik korlátlanul az árakat, miközben a működési költségeik folyamatosan nőnek.

Nem a hasznot akarjuk gyarapítani, hanem tisztességesen megélni

– fogalmazott az egyik kereskedő. A kisebb üzletek különösen nehéz helyzetben vannak, mivel egyszerre kell megküzdeniük a növekvő költségekkel és a nagyobb láncok jelentette versennyel.

A vásárlók tudatosabbá váltak: többségük figyeli az akciókat és összehasonlítja az árakat a különböző üzletekben. Sokan már nemcsak az élelmiszerekből, hanem a tartós használati cikkekből, tisztítószerekből és higiéniai termékekből is nagyobb mennyiséget vásárolnak az esetleges áremelkedések előtt. A megkérdezettek nem számítanak arra, hogy 2024-ben visszatérnének a korábbi, mérsékeltebb árak, inkább további drágulásra készülnek fel.