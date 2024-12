Berúgták a magyarok a bankok kapuit, történelmi csúcson a háztartások hitelállománya

Abszolút csúcsra jutott a háztartások hitelállománya, de a korábbi kölcsönök előtörlesztésében is többéves csúcs dőlt meg – hívta fel erre a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Fontos kiemelni, a drága személyi kölcsönök idő előtti visszafizetésére is odafigyelnek az adósok. A jövő év elején csak rövid ideig pihenhet a személyi kölcsönök piaca, komoly vetélytárs érkezik.

Történelmi csúcsra jutott a lakosság hiteltartozása: szeptember végén a fennálló tőketartozás először lépte át a 11 ezer milliárd forintos határt – hívta fel erre a figyelmet a BiztosDöntés.hu. A tartozás felfutásában egyértelműen az évben folyamatosan erősödő új hitel folyósítások játszanak szerepet:

2024 III. negyedévében 814 milliárd forintot meghaladó értékben kötöttek új hitelszerződést az ügyfeleikkel a pénzintézetek.

Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője kiemelte, hogy ez az összeg nem számít abszolút csúcsnak, hiszen 2021 III. negyedévében 820 milliárd forintot meghaladó folyósítást regisztráltak, öt évvel ezelőtt, 2019 III. negyedévében 887 milliárd forintot folyósítottak a bankok ügyfeleiknek. Amiben viszont abszolút csúcs, az a személyi hitelek piaca. Az idei II. negyedévi 210 milliárd forintos rekord után a III. negyedévben 230 milliárd forintnyi új személyi kölcsönt vettek fel az emberek.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az őszi rekordok alapján szinte biztosra vehető, hogy az idén minden korábbinál nagyobb összegben vesznek fel személyi kölcsönt a magyarok. A szerződésszámok a hat évvel ezelőtti aranykort idézik, de az igazi ugrás a hitelek nagyságában látható: az átlagos összeg már a 3 millió forintot közelíti, miközben egy éve még csak 2,2 millió volt, hét éve pedig csupán egymillió.

Előtörlesztési roham alakult ki

A szakértő szerint még komolyabb is lehetett volna a fennálló hitelállomány bővülése, ha az ügyfelek kevésbé tudatosak. Ám az adatok egyértelműsítik, a gazdasági helyzetük jobbra fordulásával a hitelfelvétel felfutása mellett a családok egyértelműen elkezdték visszafizetni korábbi kölcsöneiket is. Épp ezért számottevően megugrott a korábbi hitelek előtörlesztése is.

2024 III. negyedévében 207 milliárd forintot meghaladó értékben fizettek vissza idő előtt korábban felvett kölcsönt a háztartások.

Ez azt jelenti, az adott negyedévben az ügyfelek által teljesített törlesztés több mint 40 százalékát az előtörlesztés tette ki. Az ezt megelőző években Gergely Péter szerint ennél magasabb összegű előtörlesztésre 2021-2022 fordulóján volt példa, illetve még a korábbi devizahitelek forintosítása idején.

A mostani előtörlesztési roham ugyanakkor abban tér el a korábbiaktól, hogy míg a megelőző időszakokban döntően a korábban felvett lakáshitelek előtörlesztése zajlott, addig 2024 második felében a személyi kölcsönök esetében érződött komoly felfutás az idő előtti visszafizetésben.

példátálan, hogy az ügyfelek által előtörlesztett összeg több mint 40 százalékát a személyi kölcsönök idő előtti visszafizetése tegye ki.

A korábbi években a sokkal kisebb volumenű személyi kölcsönök idő előtti visszafizetése jellemzően az előtörlesztett összeg 20-30 százalékát tette ki. Az idei év III. negyedévében ugyanakkor 85,6 milliárd forintot meghaladó rekordösszegben fizettek vissza az ügyfelek idő előtt korábban felvett személyi kölcsönt. A szakértő szerint ez azt jelenti, immár a második negyedéve a személyi kölcsön törlesztések több mint 50 százalékát az idő előtti visszafizetés teszi ki.

Korábban már kifejtettük, az idei rekordösszegeknek az oka nem az alacsonyabb kamatokban keresendő, hiszen még most is elég drágán veszik fel ezt a hitelt az ügyfelek. Ha magyarázatot keresünk, akkor érdemes megnézni, hogy mekkora kölcsönt vettek fel átlagosan az igénylők. Azt láthatjuk, hogy a szerződésszám jelenleg a 2019-es számokhoz közelít, a szerződött összeg viszont jelentősen meghaladja a korábbi évekre jellemző szintet. Ebből következik, hogy a felfutást igazából az átlagosan felvett hitelösszeg jelentős megugrása okozza.

Jön a munkáshitel

A pénzügyi szakértője szerint az előtörlesztés felfutását egyértelműen az okozza, hogy az ügyfelek igyekeznek hamarabb lezárni a számottevően magas kamatozás mellett az elmúlt időszakban felvett személyi kölcsönöket azt követően, hogy enyhült az inflációs nyomás.

A családok egy része érthetően visszatölti a korábbi hónapokban felhasznált tartalékokat, azok pedig, akik rákényszerültek a hitelfelvételre, most visszafizetik a drága kölcsönöket – alig több mint egy évvel ezelőtt a személyi kölcsönök átlagos teljes hiteldíj-mutatója (THM) bőven 20 százalék felett volt.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) statisztikái szerint bár a kamatszintek a személyi kölcsönök esetében csak mérsékelten csökkentek, és így a jegybank

2024 októberében a végig fix kamatozású hitelek esetében is 17 százalék alatti teljes hitel díjmutatót mért, ám a piacon továbbra is elérhetőek 10 százalék alatti kamatozású személyi kölcsönök.

Gergely Péter szerint a jövő év elején csak rövid ideig pihenhet a személyi kölcsönök piaca, komoly vetélytárs érkezik a 4 millió forintos 0 százalékos munkáshitel révén.

A lehetőségről lemaradó, már nem pályakezdő, ám ezért a bankoknak sokat érő ügyfelek számára vélhetően a bankok igyekeznek mérsékelni a kamatsokkot – így a szakértő attraktív személyi kölcsön akciókra számít. Ha így lesz, az előtörlesztések is további csúcsokat dönthetnek.

(Borítókép: Németh Emília / Index)